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Как сушить белье в квартире в холод: простой способ без лишней сырости

Алексей Тесля
24 сентября 2026, 18:34
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Испаряющаяся вода увеличивает влажность воздуха, а чрезмерно сырой микроклимат способствует появлению плесени.
Как сушить белье в квартире в холод: простой способ без лишней сырости
Как высушить одежду в холодную пору / Колаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Испаряющаяся вода увеличивает влажность воздуха в помещении
  • Чрезмерно сырой микроклимат может способствовать появлению плесени

С наступлением холодов многие люди отказываются от сушки белья на улице и переносят этот процесс в квартиру или дом.

Однако специалисты обращают внимание на возможные последствия такой привычки: испаряющаяся вода увеличивает влажность воздуха, а чрезмерно сырой микроклимат может способствовать появлению плесени, пишет Express.

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Особенно много влаги выделяется при сушке большого количества мокрой одежды. По словам экспертов, в одной стандартной стирке может содержаться до двух литров воды.

Постепенно она испаряется с ткани и оказывается непосредственно в воздухе помещения. Если белье развешано рядом с отопительными приборами, процесс испарения происходит еще активнее.

По оценкам специалистов, зимой около 87% людей регулярно сушат постиранные вещи внутри дома. При этом далеко не все учитывают, насколько существенно такая практика может повлиять на влажность воздуха.

Сама по себе плесень не представляет серьезной угрозы для здоровья большинства людей. Тем не менее определенные категории населения могут быть более восприимчивы к воздействию грибковых спор. В группе повышенного риска находятся люди с ослабленной иммунной системой, уже имеющимися заболеваниями или повреждениями легких, а также пациенты с тяжелой астмой.

Чтобы не создавать в жилых помещениях избыточную сырость, специалисты советуют по возможности не развешивать мокрое белье в спальнях и гостиных. Если сушить одежду на улице невозможно, лучше использовать сушильную машину либо выделить для белья отдельное помещение с хорошей циркуляцией воздуха.

Особенно актуальной эта рекомендация становится осенью и зимой. При низкой температуре, дожде и снеге естественная сушка на улице становится менее удобной, поэтому белье чаще оказывается внутри дома. Однако вместе с мокрой одеждой в помещение попадает дополнительная влага.

Эксперты рекомендуют учитывать этот фактор и следить за качеством вентиляции. Регулярное проветривание и правильный выбор места для сушки помогут снизить уровень влажности и уменьшить вероятность создания условий, подходящих для появления плесени.

Смотрите видео - как сушить одежду:

В подборке собраны не только давно известные способы борьбы с повышенной влажностью, но и необычные решения, предложенные участниками сообщества "Книга твоего дома".

Это практические советы, основанные на реальном опыте читателей, которые помогут сделать квартиру суше и комфортнее.

Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.

Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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