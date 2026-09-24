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После атаки РФ парень угостил коммунальщиц кофе: видео растрогало украинцев

Анна Косик
24 сентября 2026, 14:52
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Небольшой жест помощи тронул сотни тысяч украинцев.
После атаки РФ парень угостил коммунальщиц кофе: видео растрогало украинцев
Парень согрел работниц коммунальных служб горячим напитком, а украинцев в соцсетях - своим поступком / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Что сделал работник кафе, когда увидел женщин
  • Как украинцы отреагировали на видео с коммунальщицами

В соцсетях украинцы часто обсуждают истории, которые происходят в одном городе, но благодаря огласке становятся известными на всю страну. Так произошло и с видео из столичного кафе.

Главред узнал, что в Threads украинка lanavoyt 23 сентября опубликовала кадры с камеры видеонаблюдения кафе "Люцерна" в Киеве. На видео видно, как сотрудник заведения угостил работниц коммунальной службы кофе с сладостями.

видео дня
После атаки РФ парень угостил коммунальщиц кофе: видео растрогало украинцев
Пост о парне, который угостил работниц коммунальной службы / фото: скриншот

Выяснилось, что это произошло после утреннего обстрела страны-агрессора России Киева. Коммунальщицы решили отдохнуть возле открытой летней террасы кафе. Одна из работниц даже постеснялась занять кресло заведения, поэтому присела прямо на землю, лишь подстелив себе пакет.

Увидев это, работник кафе Ростислав тут же решил угостить женщин горячими напитками с сладостями.

"Добрый день. Это для вас кофе и сладости. Я уже добавил сахар и принес ложечку, чтобы вы могли размешать по вкусу. Спасибо за вашу работу. Приятного аппетита", - сказал парень коммунальщицам.

После этого сотрудник кафе обнял женщин и осторожно поднял пакет, на котором сидела одна из них.

Реакция украинцев на видео

В Threads этот пост посмотрели более 250 тысяч пользователей. В Instagram самого заведения видео лайкнули более 140 тысяч пользователей. В комментариях украинцы благодарили Ростислава за поступок и его родителей за достойное воспитание сына. Многие признались, что во время просмотра видео не смогли сдержать слёз.

"Низкий поклон родителям, которые так воспитали сына", - написала makarchuk6328.

После атаки РФ парень угостил коммунальщиц кофе: видео растрогало украинцев
Реакция украинцев на историю / фото: скриншот

"У меня слезы на глазах, а здесь так часто пишут гадости о людях... Посмотрите на этого парня и этих женщин. Спасибо парню за любящее сердце... сохраните его и передайте своим детям, и нация будет сохранена. Для меня это не просто один необыкновенно красивый поступок... Для меня это значит гораздо больше", - оставила комментарий dementova.tetiana.

После атаки РФ парень угостил коммунальщиц кофе: видео растрогало украинцев
Реакция украинцев на историю / фото: скриншот

"Коммунальщики, еще и в такое время - настоящие герои! Гордимся тобой, парень. Это очень круто", - написала meridianom_vip.

После атаки РФ парень угостил коммунальщиц кофе: видео растрогало украинцев
Реакция украинцев на эту историю / фото: скриншот

Видео, на котором парень угостил работников коммунальной службы горячими напитками и сладостями, можно посмотреть по ссылке.

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Об источнике: Threads

Threads - социальная сеть, принадлежащая американской компании Meta Platforms. Приложение предназначено для работы в сочетании с Instagram: пользователи должны иметь аккаунт в Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads является прямым конкурентом Twitter, поскольку в нем есть возможность публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других или ставить лайки под их контентом, пишет Википедия.

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