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Почему финал войны в Украине станет кошмаром для Балтии и Польши: ответ эксперта

Анна Ярославская
24 сентября 2026, 09:51
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Максим Розумный объяснил, почему для одних европейских стран опасность со стороны России очевидна, а для других - остаётся абстрактной.
Максим Розумный, карта
В странах Балтии и Польше смотрят на войну иначе, чем в Венгрии, сказал Максим Розумный / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, depositphotos.com.ua

О чём рассказал Розумный:

  • Угроза России - декларативна для части стран
  • Балтия и Польша видят опасность наглядно
  • Активная война в Украине - фактор сдерживания

Осознание реальности российской угрозы в Европе до сих пор не стало всеобщим и убедительным - для значительной части обществ и политиков оно остаётся преимущественно декларативным. Об этом сообщил политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду.

По словам эксперта, степень восприятия опасности напрямую зависит от положения конкретной страны и других предпосылок.

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"Я не думаю, что это осознание стало всеобщим и очень убедительным. Для многих обществ и политиков оно пока в значительной степени носит декларативный характер. И это определяется положением той или иной страны и другими предпосылками", - отметил Разумный.

Балтия и Польша видят угрозу наглядно

Розумный привёл пример Словакии и Венгрии. Пока Украина воюет, опасность со стороны России для этих государств выглядит отдалённой и маловероятной. Зато для других стран региона ситуация воспринимается совершенно иначе.

"Для других стран - стран Балтии, той же Литвы или Эстонии, Польши - эта угроза более наглядна и актуальна. О ней прямо предупреждают различные эксперты, в частности специалисты по безопасности, разведки разных стран, для которых убедительность этой угрозы очевидна. Но их заявления продиктованы текущей ситуацией и необходимостью реагировать прямо сейчас", - сказал политолог.

Война в Украине как фактор сдерживания

Политолог обратил внимание на двойную роль войны в Украине для стран, которые острее всего ощущают опасность со стороны Москвы. С одной стороны, она подтверждает агрессивные намерения Кремля, с другой - выполняет неожиданную функцию.

"Война России против Украины для них, с одной стороны, является угрозой и подтверждением агрессивных намерений России. Но с другой - в определенной степени сдерживающим фактором. Они понимают, что Россия вряд ли будет воевать на два фронта. И пока продолжается война в Украине, для них угроза такой полномасштабной войны меньше, чем, например, в случае завершения активных боевых действий в Украине", - объяснил Розумный.

Война России и НАТО - новости

Как писал Главред, страна-агрессор Россия готовит операцию с ударными беспилотниками против Испании, Франции или Италии. Запускать дроны планируют с торговых судов в международных водах. Американская разведка собрала данные об этих планах Кремля и передала их нескольким европейским правительствам, а Париж, Мадрид и Рим получили отдельное предупреждение о возможной подготовке атаки против одной из трех стран.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что часть западных политиков якобы пытается спровоцировать прямой конфликт между НАТО и Россией после провала стратегии, направленной на поражение Москвы в войне против Украины. По мнению Фицо, Европа сейчас как никогда близка к масштабной войне, которая может выйти за пределы украинского конфликта.

Американская разведка допускает вероятность военного нападения страны-агрессора России на страну НАТО в период с осени 2026 года по 2029-й. Об этом пишет издание The Atlantic.

Королевский флот назвал Россию угрозой №1 для Британии. В связи с этим Великобритания хочет снова стать морской сверхдержавой.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не верит в то, что Россия рискнет напасть на одну из стран НАТО.

"Если у кого-то есть такой хрустальный шар - отлично. Я просто не вижу ни доказательств, ни фактов, подтверждающих это. Я не верю, что Россия когда-нибудь захочет напасть на самый мощный военный альянс мира - НАТО", - сказал Стубб в интервью немецкому изданию Bild.

В свою очередь, диктатор РФ Владимир Путин заявил, что у России якобы нет агрессивных намерений в отношении Европы, и призвал другие страны "жить дружно".

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О персоне: Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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