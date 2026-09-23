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Как снизить счета за газ: простая настройка котла для экономии денег

Марина Иваненко
23 сентября 2026, 17:26
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Температура воды на выходе из котла влияет на работу системы отопления и расход газа. Расскажем, как изменить настройки без ущерба для комфорта.
Какая настройка котла поможет экономить газ
Какая настройка котла поможет экономить газ / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как настроить котел для экономии газа зимой
  • Какую температуру подачи выбрать для разных котлов
  • Что учесть перед изменением настроек

Счета за энергоносители в зимний период традиционно остаются одной из крупнейших статей расходов для многих домохозяйств. Несмотря на то, что государственные ограничения и предельные тарифы регулируют стоимость единицы топлива, итоговая сумма в платежке напрямую зависит от объемов потребления. Специалисты по энергоэффективности отмечают: сократить расход газа можно с помощью нескольких простых шагов, не требующих значительных финансовых вложений. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание Blic, одним из простых способов оптимизировать работу системы отопления является корректировка температуры теплоносителя - воды на выходе из котла, которая циркулирует через радиаторы. В некоторых системах заводские или установленные ранее параметры могут быть выше, чем требуется для поддержания комфортной температуры в доме.

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Для комбинированного котла можно начать с 60 °C

В комбинированных котлах, не имеющих отдельного накопительного бака для горячей воды, температуру подачи на радиаторы можно постепенно снижать, ориентируясь на работу конкретной системы. В качестве стартового значения для многих радиаторных систем используют около 60 °C.

В то же время это не универсальное значение для всех домов. Необходимая температура зависит от мощности котла, типа радиаторов, площади помещений, утепления дома и температуры на улице.

Для котла с накопительным баком требуется другой подход

Если котел работает в паре с накопительным баком для горячей воды, менять настройки нужно более осторожно. Для отопительного контура может использоваться температура около 65 °C, однако конкретное значение должно соответствовать рекомендациям производителя и особенностям системы.

Слишком сильное снижение температуры в системах с накопительным баком может повлиять на способность оборудования поддерживать необходимый режим нагрева горячей воды. Поэтому перед изменением параметров стоит ознакомиться с инструкцией к котлу.

Видео о том, как снизить счета за отопление, можно посмотреть здесь:

Сначала зафиксируйте исходные настройки

Перед любыми изменениями эксперты советуют сфотографировать дисплей котла или записать установленные параметры. Это позволит без проблем вернуться к прежним значениям, если новый режим окажется недостаточным или неудобным.

Изменять температуру также лучше постепенно, наблюдая за тем, насколько быстро нагреваются помещения и удается ли поддерживать комфортную температуру.

Более низкая температура подачи может повысить эффективность конденсационного котла

Для конденсационных котлов снижение температуры теплоносителя может создать условия для работы в более эффективном режиме. При более низкой температуре обратной воды котел лучше использует эффект конденсации, что может снизить расход газа.

При этом температура в комнатах не обязательно должна снижаться. Радиаторы могут нагреваться медленнее, а система - работать более равномерно. В то же время фактический результат зависит от конструкции системы отопления, утепления дома, площади помещений и погодных условий.

Поэтому оптимальные настройки следует подбирать индивидуально, не ориентируясь только на одну рекомендуемую цифру.

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Об источнике: Blic (Blic.rs)

Blic (Blic.rs) - ведущий сербский информационный портал и ежедневное издание, принадлежащее международному медиахолдингу Ringier AG. Основанный в 1996 году, Blic является самым посещаемым онлайн-СМИ в Сербии и на Балканах, освещающим общественно-политические новости, экономику, практические бытовые советы и аналитику.

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