Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Зеленский в ООН отреагировал на удары по Киеву - что он сказал

Юрий Берендий
23 сентября 2026, 15:23
google news Подпишитесь
на нас в Google
Зеленский сообщил о 2 погибших и 24 раненых в Киеве.
Зеленский в ООН отреагировал на удары по Киеву — что он сказал
Удары по Киеву - Зеленский призвал ужесточить санкции против РФ / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • Зеленский сообщил о 2 погибших в Киеве
  • Президент призвал ужесточить санкции против России

Российские удары по Киеву 23 сентября привели к гибели двух человек, еще 24 получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся на полях Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что РФ продолжает атаковать гражданскую и критическую инфраструктуру, именно поэтому международное давление на Москву должно усиливаться. Об этом он сообщил в Telegram.

видео дня

"С утра продолжается ликвидация последствий российских ударов по Киеву. Россияне запустили по городу много дронов, значительная часть из них - реактивные. Россия продолжает превращать гражданскую и критическую инфраструктуру в мишени: фармацевтику, заправки, железную дорогу, связь, торговые центры. На данный момент известно, что два человека погибли. Еще 24 ранены. Мои соболезнования родным и близким. Также были нанесены удары по городам и населенным пунктам восьми областей", - сообщил Зеленский.

  • Последствия удара по Киеву 23 сентября
    Последствия удара по Киеву 23 сентября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву 23 сентября
    Последствия удара по Киеву 23 сентября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву 23 сентября
    Последствия удара по Киеву 23 сентября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву 23 сентября
    Последствия удара по Киеву 23 сентября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву 23 сентября
    Последствия удара по Киеву 23 сентября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву 23 сентября
    Последствия удара по Киеву 23 сентября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву 23 сентября
    Последствия удара по Киеву 23 сентября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву 23 сентября
    Последствия удара по Киеву 23 сентября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву 23 сентября
    Последствия удара по Киеву 23 сентября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву 23 сентября
    Последствия удара по Киеву 23 сентября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву 23 сентября
    Последствия удара по Киеву 23 сентября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву 23 сентября
    Последствия удара по Киеву 23 сентября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву 23 сентября
    Последствия удара по Киеву 23 сентября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву 23 сентября
    Последствия удара по Киеву 23 сентября Фото: ГСЧС Киева

Отдельно президент подчеркнул международный аспект войны и работу украинских властей в ходе Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, одним из ключевых вопросов остается сохранение поддержки Украины и усиление ограничений в отношении России.

"Во время каждой встречи на Генассамблее ООН мы работаем над тем, чтобы поддержка Украины была обеспечена. И не менее важно справедливое санкционное давление на Россию. Украина благодарна всем, кто действует и оказывает давление принципиально. Фактически все наши партнеры соглашаются, что, пока продолжается эта террористическая война, время не для слабости", - подчеркнул глава государства.

Президент также заявил, что ограничения должны влиять не только на государство-агрессора, но и на его представителей, которые могут рассчитывать на затягивание войны.

"Важно, чтобы санкции стали сигналом для России и, в частности, её олигархов о том, что войну нужно заканчивать, а не пересиживать. Спасибо всем, кто помогает Украине!" - подытожил Зеленский.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Выдержит ли отопительный сезон энергетика Киева

Киев вступает в отопительный сезон с риском ударов по котельным и не полностью восстановленными мощностями ТЭЦ. Часть поврежденного оборудования столичной энергосистемы до наступления холодов восстановить не успеют. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Наиболее уязвимыми могут стать не только крупные объекты генерации, но и локальная инфраструктура, от которой зависит теплоснабжение отдельных районов. По словам Харченко, украинская разведка уже фиксирует соответствующие риски.

"Россияне в плане целей выставляют не только ТЭЦ. Они выставляют и котельные в качестве целей. Поэтому на деле очень многое будет зависеть от работы ПВО, от каждого конкретного защищенного объекта, насколько там реально успели защитить", - сказал он.

Отдельной проблемой остается состояние столичных ТЭЦ после предыдущих атак. Оборудование, разрушенное весной 2026 года на ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, к началу холодов полностью восстановить не успеют.

Ситуацию должно частично компенсировать создание резервных источников для ТЭЦ-6, однако их ввод ожидается только в январе. Это означает, что в начале отопительного сезона у Киева будет меньше доступных возможностей для замещения поврежденных мощностей.

"Невозможно за шесть месяцев продублировать то, что строили 60 лет. Просто это невозможно. Особенно когда нет денег", - подытожил Харченко.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 22 сентября российские войска атаковали Днепропетровскую область. Как сообщил глава ОВА Александр Ганжа, баллистические удары по Днепру вызвали пожары на промышленных предприятиях и повредили инфраструктуру. По предварительной информации, по четыре ракетных удара пришлось на Днепр и Кривой Рог, а еще как минимум три - на Павлоград, где в результате обстрела двое человек погибли и шестеро получили ранения.

Утром 23 сентября в столице также объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских дронов. В Киевской городской военной администрации и городском совете подтвердили атаку на город. В частности, в Голосеевском районе из-за попадания обломков загорелось складское помещение, а в Соломенском районе вспыхнул пожар на территории транспортного предприятия.

По словам мэра Виталия Кличко, вражеские БПЛА нанесли ущерб нескольким районам столицы, повредив здания в Голосеевском и Соломенском районах. На местах происшествий сразу же развернули работу экстренные службы. Число пострадавших жителей Киева возросло до 22 человек.

Читайте также:

О персоне: Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева война в Украине Владимир Зеленский атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский в ООН отреагировал на удары по Киеву — что он сказал

Зеленский в ООН отреагировал на удары по Киеву — что он сказал

15:23Война
В Украине усилится похолодание: где температура опустится до 0 градусов

В Украине усилится похолодание: где температура опустится до 0 градусов

14:44Синоптик
К зиме война может закончиться: Зеленский назвал два ключевых условия

К зиме война может закончиться: Зеленский назвал два ключевых условия

14:10Война
Реклама

Популярное

Ещё
Переговоры Трампа и Зеленского завершились — все подробности

Переговоры Трампа и Зеленского завершились — все подробности

Дешевле дуба, а горит без дыма: какая древесина спасет дымоход от сажи

Дешевле дуба, а горит без дыма: какая древесина спасет дымоход от сажи

В ООН разразился скандал из-за карты Украины: президент Литвы устроил демарш

В ООН разразился скандал из-за карты Украины: президент Литвы устроил демарш

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермерши с животными за 49 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермерши с животными за 49 с

Доллар резко вырос, евро подешевел: новый курс валют на 23 сентября

Доллар резко вырос, евро подешевел: новый курс валют на 23 сентября

Последние новости

15:50

Что носить вместо тренча осенью 2026: стилистка раскрыла 3 неожиданных варианта

15:36

90% людей готовят жареный картофель неправильно: повар указал на важные нюансы

15:29

Детская головоломка со спичками, которая вводит взрослых в ступорВидео

15:23

Зеленский в ООН отреагировал на удары по Киеву — что он сказалФото

15:14

Секретное оружие Мазепы: как казацкая старшина блокировала решения Москвы изнутриВидео

"Россияне мечтают о слабой Европе": Розумный — о расколе в ЕС и последствиях для Украины«Россияне мечтают о слабой Европе»: Розумный — о расколе в ЕС и последствиях для Украины
14:48

Путин готов встретиться с Трампом, но есть нюанс: что заявили в Кремле

14:44

В Украине усилится похолодание: где температура опустится до 0 градусов

14:10

К зиме война может закончиться: Зеленский назвал два ключевых условия

14:09

"Это моя девушка": Ахтем Сеитаблаев впервые показал новую возлюбленную

Реклама
14:08

Холодильник или стиралка: какие приборы можно запитать от солнечной панели

13:57

"Львовинвестактив" предлагает бесплатно предоставить помещение для UNBROKEN на территории бывшего ЛАЗа

13:57

Вундеркинд с украинскими корнями: что известно о самом умном человеке в мире

13:49

Снятие наличных в банкоматах с 1 октября: какие лимиты будут действовать в Украине

13:47

Гороскоп Таро на завтра 24 сентября: Весам - внимательность, Козерогу - время

13:33

"Скандалистка": известный продюсер высказался о Могилевской и ее муже

13:32

Перестать быть дочкой: Маша Машкова резко высказалась про отца-путиниста

13:19

Не просто для красоты: почему кнопка 5 на пульте от телевизора имеет рельеф

12:48

Зачем накрывать картофельное пюре пергаментом: лайфхак от шеф-повара

12:32

Родителям школы, где учатся дети Меган и Гарри выставили жесткие условия

12:29

"Влюблен в принцессу": Кейт Миддлтон ослепила появлением за руку со звездойВидео

Реклама
12:18

Россия готовится к массированному обстрелу: какие объекты под угрозой

12:15

РФ атакует Киев дронами: прогремели взрывы, есть попадания в здания – детали

11:45

Китайский гороскоп на завтра, 24 сентября: Обезьянам - принятие, Драконам - инициатива

11:44

Одна привычка спасет постель от пылевых клещей: что стоит сделать осеньюВидео

11:44

Как почистить осеннюю куртку без стирки: как быстро избавиться от пятен

11:37

Урожай будет вдвое больше: когда и как правильно сажать лук под зиму

11:09

"Будьте осторожны в ближайшие дни": украинцев предупредили об угрозе ударов

11:02

"Мама, мы умрем": путинист Джиган расстрелял персонал и держал заложниковВидео

11:01

Рудбекию не нужно обрезать осенью: садовод назвала причины

10:56

Клевать будет не каждый день: лунный календарь рыбака на октябрь 2026 года

10:51

Бюджетный, но сытный и вкусный ужин: рецепт салата "Копейка" за 5 минут

10:41

"Не всегда можно узнать": Гросу раскрыла, почему изменилось ее лицо

10:27

Яблоки пролежат до весны: как по семенам определить правильное время сбораВидео

10:17

В Украине начнутся отключения света: какой у России план энергетического террора

10:17

Как понять, что пора срезать тыкву: три признака, которые не подведут

10:13

Новак назвал реальный срок войны: на сколько России хватит ресурсовмнение

09:53

"Произошло кровоизлияние": Наталья Валевская вышла на связь после операции

09:46

РФ объявила об "окружении" Доброполья: в ISW указали на важную деталь

09:31

Удары по РФ с помощью Starlink: как Трамп отреагировал на просьбу Зеленского

08:35

Удары по НПЗ России: Самара горит второй раз, власти молчат о причинах

Реклама
08:35

Путин должен сесть за стол переговоров: Стубб назвал проигравшего в войне

07:53

Магнитная буря почти 6-бального уровня охватит Землю: как долго продлится шторм

07:47

Рубио назвал единственный способ завершить войну в Украине

07:12

Взрывы в Киеве, дроны атаковали столицу, есть "прилеты" и пожары: что известно

06:41

США передадут сигнал Путину: Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом

05:35

Как и когда сажать озимый чеснок: одна ошибка может помешать ему укоренитьсяВидео

05:00

Настоящий знак судьбы: четырем знакам зодиака вот-вот повезет

04:43

Четырем знакам зодиака выпадет джекпот - кому Вселенная готовит подарок

04:04

Зачем класть лавровый лист возле батареи: скрытый эффект дешевой специи

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермерши с животными за 49 с

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости Запорожья
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять