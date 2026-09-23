Зеленский в ООН отреагировал на удары по Киеву — что он сказал

Зеленский сообщил о 2 погибших и 24 раненых в Киеве.

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Удары по Киеву - Зеленский призвал ужесточить санкции против РФ / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Зеленский сообщил о 2 погибших в Киеве

Президент призвал ужесточить санкции против России

Российские удары по Киеву 23 сентября привели к гибели двух человек, еще 24 получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся на полях Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что РФ продолжает атаковать гражданскую и критическую инфраструктуру, именно поэтому международное давление на Москву должно усиливаться. Об этом он сообщил в Telegram.

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"С утра продолжается ликвидация последствий российских ударов по Киеву. Россияне запустили по городу много дронов, значительная часть из них - реактивные. Россия продолжает превращать гражданскую и критическую инфраструктуру в мишени: фармацевтику, заправки, железную дорогу, связь, торговые центры. На данный момент известно, что два человека погибли. Еще 24 ранены. Мои соболезнования родным и близким. Также были нанесены удары по городам и населенным пунктам восьми областей", - сообщил Зеленский.

Отдельно президент подчеркнул международный аспект войны и работу украинских властей в ходе Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, одним из ключевых вопросов остается сохранение поддержки Украины и усиление ограничений в отношении России.

"Во время каждой встречи на Генассамблее ООН мы работаем над тем, чтобы поддержка Украины была обеспечена. И не менее важно справедливое санкционное давление на Россию. Украина благодарна всем, кто действует и оказывает давление принципиально. Фактически все наши партнеры соглашаются, что, пока продолжается эта террористическая война, время не для слабости", - подчеркнул глава государства.

Президент также заявил, что ограничения должны влиять не только на государство-агрессора, но и на его представителей, которые могут рассчитывать на затягивание войны.

"Важно, чтобы санкции стали сигналом для России и, в частности, её олигархов о том, что войну нужно заканчивать, а не пересиживать. Спасибо всем, кто помогает Украине!" - подытожил Зеленский.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Выдержит ли отопительный сезон энергетика Киева

Киев вступает в отопительный сезон с риском ударов по котельным и не полностью восстановленными мощностями ТЭЦ. Часть поврежденного оборудования столичной энергосистемы до наступления холодов восстановить не успеют. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Наиболее уязвимыми могут стать не только крупные объекты генерации, но и локальная инфраструктура, от которой зависит теплоснабжение отдельных районов. По словам Харченко, украинская разведка уже фиксирует соответствующие риски.

"Россияне в плане целей выставляют не только ТЭЦ. Они выставляют и котельные в качестве целей. Поэтому на деле очень многое будет зависеть от работы ПВО, от каждого конкретного защищенного объекта, насколько там реально успели защитить", - сказал он.

Отдельной проблемой остается состояние столичных ТЭЦ после предыдущих атак. Оборудование, разрушенное весной 2026 года на ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, к началу холодов полностью восстановить не успеют.

Ситуацию должно частично компенсировать создание резервных источников для ТЭЦ-6, однако их ввод ожидается только в январе. Это означает, что в начале отопительного сезона у Киева будет меньше доступных возможностей для замещения поврежденных мощностей.

"Невозможно за шесть месяцев продублировать то, что строили 60 лет. Просто это невозможно. Особенно когда нет денег", - подытожил Харченко.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 22 сентября российские войска атаковали Днепропетровскую область. Как сообщил глава ОВА Александр Ганжа, баллистические удары по Днепру вызвали пожары на промышленных предприятиях и повредили инфраструктуру. По предварительной информации, по четыре ракетных удара пришлось на Днепр и Кривой Рог, а еще как минимум три - на Павлоград, где в результате обстрела двое человек погибли и шестеро получили ранения.

Утром 23 сентября в столице также объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских дронов. В Киевской городской военной администрации и городском совете подтвердили атаку на город. В частности, в Голосеевском районе из-за попадания обломков загорелось складское помещение, а в Соломенском районе вспыхнул пожар на территории транспортного предприятия.

По словам мэра Виталия Кличко, вражеские БПЛА нанесли ущерб нескольким районам столицы, повредив здания в Голосеевском и Соломенском районах. На местах происшествий сразу же развернули работу экстренные службы. Число пострадавших жителей Киева возросло до 22 человек.

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О персоне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

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