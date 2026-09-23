В Украине начнутся отключения света: какой у России план энергетического террора

Энергетика и другие важные системы жизнеобеспечения вновь оказались под прицелом оккупантов. Эксперты предупредили об опасности.

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Энергообъекты Украины вновь стали приоритетными целями для РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот, УНИАН

О чем идет речь в материале:

Какие объекты энергосистемы планирует атаковать РФ осенью и зимой

Какие системы жизнеобеспечения украинцев хочет уничтожить враг в ближайшие месяцы

Когда в Украине введут отключения света

Страна-агрессор Россия, скорее всего, начинает кампанию террора против энергосистемы Украины. Об этом свидетельствует, в частности, и то, что утром 22 сентября компания "Укрэнерго" впервые за долгое время сообщила об отключении электричества сразу в 7 областях Украины в результате вражеских обстрелов.

В то же время Кремль игнорирует предложение об энергетическом перемирии с Украиной. Поэтому Главред выяснил, чем, по мнению экспертов, будут опасны новые обстрелы РФ, какие объекты могут попасть под удары, когда РФ планирует усилить террор и начнутся ли на фоне атак отключения света.

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Россия накапливает оружие для новых ударов по Украине

Эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце в эфире "Ранок.LIVE" оценил производственные мощности российских предприятий в 50–70 баллистических единиц ежемесячно.

То, что оккупанты не применяют сразу, по словам аналитика, остается на складах. Параллельно агрессор все активнее использует беспилотники, и Долинце связывает это с подготовкой к холодам.

"Россия может накапливать именно ракеты, все чаще используя реактивные и обычные ударные дроны, готовясь к зимней кампании по нанесению ударов по украинской энергетической сфере", - отметил эксперт.

Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Долинце предполагает, что РФ также формирует резерв "Шахедов". По его данным, оккупанты запускают около 2,5–3 тысяч таких аппаратов в месяц, тогда как производство может превышать 3 тысячи.

Враг готовится атаковать не только электростанции

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире подкаста "Энергобудни" рассказал, что накануне холодов Кремль может расширить список энергообъектов для атак.

По его данным, украинские спецслужбы предупреждают об угрозе для инфраструктуры, обеспечивающей отопление столицы. Эксперт отмечает, что под прицелом могут оказаться не только крупные генерирующие станции, но и городские источники тепла для потребителей. Устойчивость системы, по его оценке, будет определяться тем, насколько хорошо защищен каждый отдельный узел.

"Россияне в плане целей выставляют не только ТЭЦ. Они выставляют и котельные в качестве целей. Поэтому на деле очень многое будет зависеть от работы ПВО, от каждого конкретного защищенного объекта, насколько там реально успели защитить", - пояснил Харченко.

Специалист также обратил внимание, что к началу отопительного периода столица не успеет создать полноценную замену двум крупнейшим теплоэлектроцентралям - ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Причиной он называет как нехватку времени, так и недостаток финансирования.

Как согреться без отопление / Инфографика: Главред

"Невозможно за шесть месяцев продублировать то, что строили 60 лет. Просто это невозможно. Особенно, когда нет денег", - подытожил эксперт.

Россияне хотят уничтожить не только энергосистему

Угроза для систем жизнеобеспечения не ограничивается теплом и светом. Военный обозреватель и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире "Ранок.LIVE" предположил, что Москва готовит новую волну ракетных атак, а среди целей могут оказаться предприятия водоснабжения.

К такому выводу он пришел после российской атаки 17 сентября, в ходе которой пострадали объекты "Киевводоканала". Тогда на левом берегу временно пропала вода, а в части правобережных районов упало давление.

Гетман считает, что первоначальный замысел врага мог быть иным и касался генерирующих мощностей столицы. Изменение плана в последний момент он связывает с поиском более уязвимых узлов городской инфраструктуры.

"Я уверен, что они хотели наносить удары по энергоснабжающим объектам, по ТЭЦ, ну, по крайней мере в Киеве, но переориентировали ракеты на удары по водоканалу", - сказал военный обозреватель.

По словам Гетьмана, перебои с водой могут повлиять и на отопление домов. Еще одно последствие - проблемы с водоотведением, что несет экологические риски. Обозреватель не исключает, что подобные атаки распространятся и на другие регионы.

Он добавил, что осенью интенсивность обстрелов будет нарастать. Последние налеты беспилотников могли быть подготовкой к новой кампании: так россияне, вероятно, проверяли, как украинская ПВО противодействует новым реактивным дронам.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

В Украине начнутся отключения света, но не сразу

Хотя РФ уже наносит удары по отдельным энергетическим объектам Украины, система пока выдерживает нагрузку, и украинцы остаются с электричеством. Однако так может продолжаться еще недолго.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН заявил, что ситуация с энергоснабжением может измениться зимой. Труднее всего будет населенным пунктам вблизи зоны боевых действий. Там, по оценке специалиста, проблемы с электричеством будут длиться дольше и не ограничатся холодным периодом.

"Чем ближе город к линии фронта, тем сложнее ситуация с энергоснабжением и тем длительнее могут быть перебои в энергоснабжении не только в отопительный сезон, но и в целом", - сказал специалист.

В перечень наиболее проблемных городов Рябцев включил Харьков, Сумы, Херсон, Николаев и Запорожье. Далее в списке - Чернигов, Одесса, Днепр и Киев.

Для столицы эксперт прогнозирует более умеренный вариант, чем для Харькова. Согласно модели, которую он считает основной, графики будут вводиться только тогда, когда нагрузка на сеть максимальна.

"По базовому сценарию - только в пиковые часы до двух очередей. Две очереди - это до восьми часов в сутки", - указал эксперт.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Но гарантий этот прогноз не дает. По словам Рябцева, ситуация может перейти в кризисную, если Силы обороны столкнутся с существенной нехваткой средств для поражения баллистических целей.

Из-за атак РФ следующая зима для украинцев будет сложнее

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине проанализировала прошлую зиму и пришла к выводу, что систематические атаки оккупантов на объекты электро-, тепло-и газоснабжения, а также линии электропередач ставят мирное население в крайне уязвимое положение.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

В докладе отмечается, что длительные отключения света и тепла вызывают серьезные проблемы со здоровьем, в частности психические расстройства, и даже летальные исходы от переохлаждения.

Председатель комиссии Эрик Мёсе отдельно обратил внимание на подготовку к новому холодному сезону, которая, по его оценке, вызывает глубокую тревогу.

"Непрерывные атаки на энергетическую инфраструктуру делают условия жизни гражданского населения все более невыносимыми. Мы обеспокоены тем, что предстоящую зиму будет еще труднее пережить", - заявил председатель комиссии.

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О персоне: Богдан Долинце Богдан Долинце - украинский эксперт в сфере транспорта и авиационной отрасли. Специализируется на вопросах развития авиаперевозок, логистики, инфраструктуры и топливного обеспечения транспортного сектора. Регулярно комментирует ситуацию на рынке авиатоплива, тенденции в европейской и мировой авиации, а также влияние геополитических факторов на перевозки. Выступает в СМИ в качестве аналитика по вопросам функционирования транспортных систем, в частности в контексте кризисных явлений, сбоев в цепочках поставок и изменений спроса на пассажирские и грузовые перевозки. В своих оценках уделяет внимание экономическим последствиям для перевозчиков и пассажиров, а также перспективам адаптации рынка к новым условиям.

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