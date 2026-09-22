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ЕС продлил санкции против РФ еще на три года, исключив двух олигархов – СМИ

Виталий Кирсанов
22 сентября 2026, 19:33обновлено 22 сентября, 20:09
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Представители ЕС договорились исключить из санкционного списка российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана.
ЕС сохранил санкции против РФ еще на три года
ЕС сохранил санкции против РФ еще на три года / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Продление санкций "стало результатом сложного компромисса"
  • Санкции будут применяться к почти 3 тыс. физических и юридических лиц

Представители Европейского Союза договорились продлить на три года действие санкций против России, которые распространяются на 3 000 физических и юридических лиц. Однако из санкционного списка исключили двух российских олигархов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Отмечается, что представители ЕС договорились исключить из санкционного списка российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана в обмен на продление санкций на три года. Латвия до последнего выступала против этого решения. Для продления санкций требуется единогласная поддержка.

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Как уточнил представитель председательствующей в Совете ЕС Ирландии, продление санкций "стало результатом сложного компромисса", пишет "Интефакс-Украина".

"Ожидается, что после завершения письменной процедуры Совет утвердит продление действия санкционного режима, связанного с территориальной целостностью Украины. Сохранение этого режима стало результатом сложного компромисса. Этот компромисс предусматривает продление действия режима на 36 месяцев – до 22 сентября 2029 года", – сказал он.

Собеседник подчеркнул, что таким образом ограничительные меры в рамках режима в отношении территориальной целостности Украины и в дальнейшем будут применяться к почти 3 тыс. физических и юридических лиц, причем рассматривается возможность включения в списки еще многих других.

"До сих пор пересмотр и оценка этих списков осуществлялись каждые шесть месяцев; сегодняшнее решение о продлении действия режима на 36 месяцев повышает устойчивость и предсказуемость санкционной системы ЕС", – пояснил собеседник.

В свою очередь, как заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X, решение о снятии санкций с двух российских олигархов является "позорным и необоснованным".

"Москва празднует, потому что получила то, чего хотела: ощущение безнаказанности, унижение Европейского Союза и раскол среди европейцев", – отметил Сибига.

В то же время, как считает министр, есть способ испортить празднование в Москве.

"Я призываю все государства-члены ЕС немедленно объявить, что они введут свои собственные санкции в отношении этих двух лиц", – заявил Сибига.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Как новые пошлины США могут ударить по партнерам России

Политический аналитик Тарас Загородний считает, что законопроект США о введении 500-процентных пошлин для торговых партнеров России может стать одним из самых мощных инструментов геополитического давления, хотя его реализация способна осложнить отношения Вашингтона не только с Китаем и Индией, но и со странами Европейского Союза.

В интервью Главреду эксперт обратил внимание на то, что одним из авторов инициативы является сенатор Линдси Грэм. По его мнению, главной целью законопроекта является Китай, вторым по значимости направлением воздействия остается Индия, а третьим - Бразилия.

В то же время аналитик отметил, что роль Европы в дискуссии вокруг новых пошлин практически не обсуждается, хотя потенциальные последствия для отношений с США могут быть существенными.

Санкции против РФ - новости по теме

Ранее сообщалось, что группа американских сенаторов от обеих партий достигла соглашения по законопроекту, который расширяет возможности президента США Дональда Трампа по введению санкций против крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также усиливает ограничения в отношении Ирана.

Как ранее писал Главред, в июле стало известно, что Белый дом согласовал "адские санкции" против РФ. Дональд Трамп говорил, что серьезно рассматривает возможность поддержать инициативу, отметив, что делает это "в честь Линдси Грэма", который был главным сторонником законопроекта.

19 сентября Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях против РФ, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм.

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

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