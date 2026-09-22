В Руси действовали особые правила для шпионов: что предусматривал договор с Византией

Договор Киева с Византией содержал правила для разведчиков, печати для посланников и порядок действий в случае задержания агента.

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Договор Руси с Византией - как наказывали нелегальных разведчиков / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Были ли шпионы в Киевской Руси

Какова история украинской разведки

История украинской разведки имеет гораздо более древние корни, чем может показаться на первый взгляд. Уже в эпоху Киевской Руси международные соглашения определяли правила пребывания её представителей за рубежом и предусматривали ответственность за тайную деятельность. Об этом говорится в видео YouTube-канала "Затерянный мир", передаёт 2+2.

Отмечается, что договор князя Игоря с Византией, заключенный в 944 году, регулировал не только дипломатические и торговые вопросы, но и пребывание представителей Руси на территории империи. Документ содержал правила, по которым можно было определить официальный статус людей, прибывавших в Константинополь, а также предусматривал порядок действий в случае задержания подозреваемых в разведывательной деятельности.

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Как именно в Киевской Руси и Византии проводили разграничение между официальными представителями и людьми, которые могли тайно собирать информацию, выяснял Главред.

Как в Киевской Руси отличали посланцев от разведчиков

Этот летописный текст исследователь спецслужб Владимир Цыбулькин называет одним из самых первых международных документов Руси, сохранившихся до наших дней. В нем речь шла не только о дипломатических и торговых вопросах, но и о порядке идентификации представителей Киева.

Для Византийской империи было важно понимать, кто именно прибывает в Константинополь и на каких основаниях пребывает в столице. Представители Руси должны были подтверждать свой официальный статус специальными печатями.

Согласно приведённым Цибулкиным данным, такие знаки выполняли функцию своеобразного средневекового удостоверения. Они позволяли отличать официальных посланников от людей, которые могли действовать скрытно.

Исследователь спецслужб обращает внимание на то, что правила касались различных представителей Руси - от купцов до дипломатов и военных. Таким образом, пребывание в Византии предполагало четкую процедуру подтверждения своего статуса.

Какие правила действовали для разведчиков в Византии

Отдельное положение касалось людей, которых могли заподозрить в разведывательной деятельности без официального статуса. По словам Цыбулькина, в договоре описывался даже порядок действий Византии после задержания такого представителя.

"Там есть такая интересная строчка. Если кто-то придет к нам (то есть в Византию) и фактически не заявит о себе как о разведчике, а мы его там захватим, то мы должны сказать Киевскому князю, что мы захватили вашего разведчика. Если киевский князь не отреагирует на это, мы его просто убьем", - рассказал подробности исследователь спецслужб Владимир Цыбулькин.

Смотрите видео о том, как работала разведка на Руси:

Этот фрагмент, приведенный исследователем, показывает, что стороны предусматривали особый порядок обращения с задержанными людьми, которых считали разведчиками. Важным элементом была коммуникация между Византией и киевским князем.

Когда Русь начала регулировать разведывательную деятельность

По словам Цибулкина, уже в 944 году правила международных отношений предусматривали разграничение между официальной деятельностью представителей Руси и тайной агентурой. Речь идет о ситуации, когда информацию могли собирать во время дипломатических миссий или действовать без согласованного статуса.

Такой подход исследователь связывает с развитием государственных институтов ранней Руси. Международные соглашения предусматривали не только права представителей Киева за рубежом, но и правила, которых они должны были придерживаться.

Для Византии это давало возможность контролировать пребывание иностранцев в столице, а для Киева - определять статус собственных представителей и порядок взаимодействия с имперскими властями.

Напомним, как ранее сообщал Главред, филолог Алина Острожская объяснила, что термин "Киевская Русь" возник в XIX веке как научное обозначение. Острожская определила термин "Киевская Русь" как инструмент отграничения средневекового государства от более поздних образований. Она привела справочные данные о том, что в письменных памятниках XI–XIII веков современная формула отсутствует и использовались названия "Русь" или "Русская земля".

Кандидат исторических наук Сергей Громенко рассказал о языковой ситуации на Руси и о том, что языковая эволюция напоминала сложную систему взаимодействия диалектов. По его словам, древнекиевский книжный язык был языком интеллектуальной элиты и охватывал примерно 1% населения.

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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.

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