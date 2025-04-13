Украина была бы другой: историк назвал 'запретные слова' в Акте о независимости

Первоначальный текст Акта о независимости Украины мог иметь другую формулировку, которая была сознательно изменена под давлением, указывает историк.

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История Украины - историк назвал запретные слова в Акте о независимости / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Кто автор Акта о независимости Украины

Какие слова вычеркнули из Акта о независимости

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В первоначальном варианте Акта провозглашения независимости Украины было только два других слова - и они могли кардинально изменить ходукраинской истории. Об этом рассказал в видео на YouTube украинский историк Александр Алферов, акцентируя на малоизвестных фактах, которые остаются за кадром учебников.

Главред выяснил детали провозглашения независимости Украины.

Какие были запрещенные слова в Акте провозглашения независимости Украины

По его словам, речь идет о черновике Акта, который написал Левко Лукьяненко - известный диссидент, борец за независимость и автор первоначального варианта судьбоносного документа.

"Это черновик Акта о провозглашении (независимости Украины - ред.), которую написал Левко Лукьяненко. Именно он стал основой того акта, согласно которому мы провозгласили 24 августа 1991 года свою независимость", - объясняет Александр Алферов.

Однако ключевыми являются два слова, которые из этого черновика исчезли. Первое - "универсал". Именно так автор хотел назвать документ, ссылаясь на традицию украинских государственных актов времен Казацкого государства. Второе - "восстановление" независимости вместо официальной формулировки "провозглашение".

Смотрите видео о первоначальном тексте Акта провозглашения независимости Украины:

"Левко Лукьяненко планировал назвать этот акт универсалом. И второе слово - не провозглашение, а восстановление независимости", - подчеркивает историк.

Эти изменения имели не только символическое, но и глубокое политическое значение. Использование слова универсал символически связывало бы Акт с традицией УНР и казацких времен, а восстановление - подчеркивало бы, что независимость Украины является не новым актом, а возвращением к утраченному государственному статусу.

Но, как отмечает Алферов, тогдашнее руководство не решилось на такой шаг.

"Коммунисты боялись этого и просто запретили", - утверждает он.

Таким образом, была принята компромиссная формула, которая не связывала новый документ с историческим наследием УНР или казацкой эпохой - чтобы избежать политических конфликтов.

Многие историки сходятся во мнении, что сегодня эти изменения воспринимаются не только как редакционные правки, а как упущенные шансы для национального нарратива. Если бы Акт был назван универсалом, а независимость - восстановленной, это могло бы сильнее закрепить историческую преемственность украинской государственности в юридическом и политическом контексте.

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Кто такой Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

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