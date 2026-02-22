До мира в Украине еще далеко: раскрыт тревожный сценарий продолжения войны

Для Кремля территориальные претензии важны, но стратегическая цель войны шире.

https://glavred.info/ukraine/do-mira-v-ukraine-eshche-daleko-raskryt-trevozhnyy-scenariy-prodolzheniya-voyny-10743002.html Ссылка скопирована

Раскрыт тревожный сценарий войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное:

Москва до сих пор не смогла полностью захватить восточную промышленную зону Украины

Почти 2 миллиона солдат с обеих сторон погибли, были ранены или пропали без вести

Путин сохраняет жёсткие условия для переговоров

Полномасштабное вторжение России в Украину превысило 1400 дней, что дольше, чем шла советская кампания против нацистской Германии во Второй мировой войне.

Как отмечает Associated Press, Москва до сих пор не смогла полностью захватить восточную промышленную зону Украины.

видео дня

После неудачной попытки взять Киев в феврале 2022 года конфликт превратился в изнурительную позиционную войну с огромными потерями: по оценкам, почти 2 миллиона солдат с обеих сторон погибли, были ранены или пропали без вести.

За два года российские войска продвинулись лишь на несколько десятков километров в Донецкой области, сражаясь за отдельные укреплённые пункты.

Несмотря на это, Путин сохраняет жёсткие условия для переговоров, требуя от Украины вывести войска из четырёх оккупированных регионов и периодически используя угрозы ядерным арсеналом, чтобы сдерживать западную поддержку Киева.

Перспективы завершения войны

По оценке Татьяны Становой из Центра Карнеги "Россия–Евразия", для Кремля территориальные претензии важны, но стратегическая цель войны шире: Москва стремится создать Украину, полностью подконтрольную своим интересам, и исключить любой "анти-российский" курс.

/ Инфографика: Главред

Белый дом, как сообщил Владимир Зеленский, установил ориентир — завершение конфликта к июню, планируя оказывать давление на обе стороны для соблюдения этого срока.

Однако эксперты отмечают серьёзные препятствия. Путин настаивает на выходе Украины из Донецкой области, что Зеленский категорически отвергает. Кроме того, украинский лидер сомневается в жизнеспособности компромисса США о превращении восточного региона в свободную экономическую зону.

В результате Россия рассчитывает, что продолжение атак вынудит Украину согласиться на её условия, тогда как Киев надеется продержаться до момента, когда Вашингтон усилит давление на Москву. По данным AP, однако, наибольшее давление сейчас оказывается именно на украинское руководство, а терпение США к Зеленскому постепенно иссякает.

Переговоры застопорились: взгляд аналитика

Политолог Владимир Горбач отмечает, что текущие контакты между Украиной, Россией и США пока больше декларативные, чем результативные, и не приводят к конкретным договорённостям. Главные препятствия — ограниченный формат встреч и низкий уровень представительства сторон.

По мнению эксперта, полноценный диалог возможен лишь при сочетании нескольких факторов: ослаблении влияния России, усилении внешнего давления и готовности участников идти на компромиссы. До весны 2026 года значительного прогресса в переговорах, по его прогнозу, ожидать не стоит.

Переговоры о мире - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах. Источники издания сообщают, что территориальный вопрос остается основным камнем преткновения.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

Другие новости:

О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред