Подозреваемую в совершении теракта во Львове задержали: появились новые детали

Продолжаются необходимые процессуальные действия с задержанной.

МВД показало фото подозреваемой / Коллаж: Главред, фото: t.me/Klymenko_MVS, t.me/pgo_gov_ua

Главное:

Подозреваемую в совершении теракта во Львове задержали

Задержанная является гражданкой Украины

Правоохранители устанавливают другие лица, причастные к теракту

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о задержании подозреваемой в совершении террористического акта во Львове. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас известно о 25 раненых и одной погибшей в результате теракта. Следствию предоставлены все необходимые ресурсы. Продолжаются необходимые процессуальные действия с задержанной.

"Министерство внутренних дел будет информировать обо всех необходимых деталях. Спасибо всем, кто помогает", - добавил Зеленский.

В МВД прокомментировали ход следственных действий

Глава министерства Игорь Клименко заявил, что задержание предполагаемой подрывницы львовских правоохранителей происходило силами полиции и СБУ. В настоящее время другие лица, причастные к совершению этого преступления, устанавливаются.

"Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей патрульной полицейской Виктории Шпильки. Ранены 25 человек. На данный момент в медучреждениях находятся 11 человек. Шесть правоохранителей - в тяжелом состоянии", - отметил он.

В Офисе Генерального прокурора также отметили, что задержанная женщина является гражданкой Украины. Однако больше деталей о лице, которое может быть причастно к совершению теракта, не раскрывают.

Теракт стал элементом комплексной атаки РФ

Мэр Львова Андрей Садовый в комментарии СМИ заявил, что террористический акт стал одним из элементов комплексной российской атаки, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине.

Как пишет Новини.LIVE, Садовый считает, что Львов россияне выбрали не случайно, ведь сюда на выходные приезжают многие туристы, в том числе военные.

Теракт во Львове 22 февраля – что известно

Напомним, Главред писал, что в ночь на воскресенье, 22 февраля, центр Львова всколыхнули два мощных взрыва, которые были слышны в разных районах города. Воздушная тревога при этом не объявлялась. Правоохранители квалифицировали произошедшее как теракт.

Выяснилось, что на линию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин по ул. Данилишина, 20. По прибытии первого экипажа патрульной полиции произошел первый взрыв. Когда на место приехал второй экипаж – раздался второй.

В результате теракта пострадало более 20 человек и есть жертва. Ею оказалась 23-летняя полицейская Виктория Шпилько, которая избрала путь служения людям - окончила Львовский государственный университет внутренних дел и стала в ряды патрульной полиции.

О персоне: Игорь Клименко Игорь Владимирович Клименко — государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год — глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

