Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ нанесла ракетный удар по американскому предприятию в Тростянце - подробности

Анна Косик
22 февраля 2026, 09:19обновлено 22 февраля, 10:02
238
Глава МИД сообщил о последствиях вражеской атаки.
удар по компании сша
Сибига рассказал об ударе РФ по американскому бизнесу / Коллаж: Главред, фото: x.com/andrii_sybiha

Что сказал Сибига:

  • Россия попала ракетой по американскому предприятию
  • В результате атаки жертв нет
  • РФ после атак на бизнес США не может вести экономический диалог с американцами

Страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по еще одному американскому бизнесу в Украине - гражданскому производственному предприятию компании "Монделис" в Тростянце. Речь идет об одной из первых крупных инвестиций США в независимую экономику Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X. Ракета попала в один из производственных корпусов. К счастью, обошлось без жертв.

видео дня

"Это не военная цель, а завод, который работает с 1990-х годов, производя всемирно известные бренды, трудоустраивая украинцев, внося вклад в нашу и американскую экономику", - подчеркнул он.

Сибига подчеркнул, что когда российские ракеты попадают в такие объекты, они нацелены не только на Украину, но и на американские бизнес-интересы в Европе.

"Москва не может говорить об экономическом диалоге с Соединенными Штатами, атакуя американские производственные мощности. Атаки на мирную промышленность - это не война, а целенаправленный экономический террор. За этим должна следовать ответственность", - добавил он.

Удары РФ по иностранным предприятиям в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 5 января 2026 года Россия во время атаки на Днепр разбомбила американский завод, принадлежащий компании "Бунге" из Сент-Луис, Миссури.

Ранее, в августе 2025 года, во время массированной атаки на Украину одна из вражеских ракет ударила по американской компании по производству электроники в Закарпатье.

Накануне, в июле беспилотники РФ били по заводу польской компании Barlinek. Враг избрал польский завод как цель не случайно: дроны летели по трем направлениям.

Больше новостей:

О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига — министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года — первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США МИД Украины Сумская область Тростянец ракетный удар Андрей Сибига
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Британии сделали громкое заявление о развертывании войск в Украине - The Telegraph

В Британии сделали громкое заявление о развертывании войск в Украине - The Telegraph

10:07Политика
"Выбрала путь служения людям": во Львове во время теракта погибла Виктория Шпилька

"Выбрала путь служения людям": во Львове во время теракта погибла Виктория Шпилька

09:58Украина
РФ нанесла ракетный удар по американскому предприятию в Тростянце - подробности

РФ нанесла ракетный удар по американскому предприятию в Тростянце - подробности

09:19Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почему легендарная изолента из СССР была синей: объяснение удивит многих

Почему легендарная изолента из СССР была синей: объяснение удивит многих

Мощная корневая система за копейки: чем подкормить любую рассаду для большого урожая

Мощная корневая система за копейки: чем подкормить любую рассаду для большого урожая

"Честная, драйвовая": Елена Тополя вышла на связь с громким признанием

"Честная, драйвовая": Елена Тополя вышла на связь с громким признанием

Карта Deep State онлайн за 22 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на завтра 22 февраля: Козерогам - шанс, Рыбам - трудное решение

Гороскоп Таро на завтра 22 февраля: Козерогам - шанс, Рыбам - трудное решение

Последние новости

10:26

Пережил Сталина — где похоронен последний "принц Украины" и кем он был

10:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 февраля (обновляется)

10:07

В Британии сделали громкое заявление о развертывании войск в Украине - The Telegraph

09:58

"Выбрала путь служения людям": во Львове во время теракта погибла Виктория Шпилька

09:32

Отключение света в Украине — графики на 22 февраля (обновляется)

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – ЛатушкоРоссия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко
09:25

Гороскоп Таро на неделю с 23 февраля по 1 марта: Девам - риск, Льву - перепутье

09:22

Карта Deep State онлайн за 22 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

09:19

РФ нанесла ракетный удар по американскому предприятию в Тростянце - подробности

09:18

Гороскоп на завтра 23 февраля: Близнецам - интересный вечер, Весам - ошибка

Реклама
08:57

Гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта: Овну - раздражение, Рыбам - чудо

08:50

Зеленский скоро может встретиться с Путиным: Уиткофф назвал сроки

08:10

Как РФ может оказаться хранителем иранского ядерного материаламнение

08:06

Теракт во Львове: известно об одной погибшей и более десятка пострадавшихВидео

07:14

Россия нанесла комбинированный удар по Украине: первые последствия в Киеве и других регионах

06:14

Как не дать сороконожкам захватить ваш дом: от них можно избавится навсегдаВидео

06:10

В провале контрнаступления виноват Байденмнение

05:58

Ласточки в Украине исчезают не случайно: кто виноват

05:32

От сфинкса до рэгдолла: какая порода кошек подходит каждому знаку зодиака

05:00

Чернота на доске исчезнет за минуты: народный лайфхак, проверенный хозяйкамиВидео

04:12

Не стоит перекапывать огород весной: агрономы объяснили опасную ошибку

Реклама
04:00

Тест на гениальность: найдите 3 отличия на картинке слона в воде за 23 с

03:00

Три знака зодиака вот-вот изменят свою жизнь на 180 градусов - список избранных

01:40

Комета размером с город "взорвалась": астрономы бьют тревогу

00:14

Новые графики для Киева и области: отключения электроэнергии 22 февраля

21 февраля, суббота
23:38

Не только Овен и Рак: самые несовместимые пары знаков зодиака

22:45

"Подыгрывают агрессору": в МИД жестко поставили на место Орбана и Фицо

22:18

РФ нацелена продвигаться вглубь: эксперт заявил об угрозе для новых городов

21:31

"Это катастрофа": эксперт раскрыл худший прогноз наступления из БеларусиВидео

21:20

Впервые за время войны: Сырский назвал важную стратегическую победу Украины

20:19

Историю Руси могли переписать: что не так с легендой о варягахВидео

20:17

Война без перелома надолго: в The Times раскрыли мрачный сценарий

19:55

Долгожданное потепление и "плюс": в Тернополе резко изменится погода

19:42

Бройлер или домашний: каких индюков выгоднее держать

19:32

Ситуация в электросети заставляет действовать: как будут отключать свет 22 февраля

19:28

Кухонный "мусор" творит чудеса в огороде: обычные отходы с кухни спасают урожайВидео

19:10

Почему Одесса один из самых уязвимых для атак противника городмнение

19:06

Какой цвет авто является лучшим: царапины и грязь будут незаметны

18:47

Фильтр исчез в прямом эфире: как одна секунда изменила жизнь блогершиВидео

18:37

Переговоры Украины с США и РФ: Зеленский предупредил о возможной смене позицииВидео

18:25

У путинистки Распутиной не открываются глаза и не закрывается рот: омолодилась

Реклама
18:18

"Минус" два корабля и самолеты: Силы обороны провели эффектную операцию в Крыму

18:05

Нашел "сокровище" среди мусора: прохожий забрал дорогую вещь с улицы

17:53

У Тараса Цимбалюка роман с новой девушкой: что известно

17:30

Орбан выдвинул наглый ультиматум Украине: шантажирует и грозит "неприятностями"

17:29

Фронт изменился: ВСУ освободили сотни километров на важном направлении

17:28

Рвонул к Пугачевой за границу: Киркоров признался в тайном поступке

17:22

Доллар и евро покажут характер: что будет с курсом валют до конца февраля

16:40

Kill-зона расширяется, напряжение зашкаливает: в ВСУ назвали опасное направление

16:39

Удар ракетами "Фламинго" по РФ: ВСУ отчитались об поражении завода "Кинжалов"

16:38

Стал президентом в 21 год: парень создал собственную страну с друзьямиВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять