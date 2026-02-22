РФ нанесла ракетный удар по американскому предприятию в Тростянце - подробности

Глава МИД сообщил о последствиях вражеской атаки.

https://glavred.info/ukraine/rf-nanesla-raketnyy-udar-po-amerikanskomu-predpriyatiyu-v-trostyance-podrobnosti-10742867.html Ссылка скопирована

Сибига рассказал об ударе РФ по американскому бизнесу / Коллаж: Главред, фото: x.com/andrii_sybiha

Что сказал Сибига:

Россия попала ракетой по американскому предприятию

В результате атаки жертв нет

РФ после атак на бизнес США не может вести экономический диалог с американцами

Страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по еще одному американскому бизнесу в Украине - гражданскому производственному предприятию компании "Монделис" в Тростянце. Речь идет об одной из первых крупных инвестиций США в независимую экономику Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X. Ракета попала в один из производственных корпусов. К счастью, обошлось без жертв.

видео дня

"Это не военная цель, а завод, который работает с 1990-х годов, производя всемирно известные бренды, трудоустраивая украинцев, внося вклад в нашу и американскую экономику", - подчеркнул он.

Сибига подчеркнул, что когда российские ракеты попадают в такие объекты, они нацелены не только на Украину, но и на американские бизнес-интересы в Европе.

"Москва не может говорить об экономическом диалоге с Соединенными Штатами, атакуя американские производственные мощности. Атаки на мирную промышленность - это не война, а целенаправленный экономический террор. За этим должна следовать ответственность", - добавил он.

Удары РФ по иностранным предприятиям в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 5 января 2026 года Россия во время атаки на Днепр разбомбила американский завод, принадлежащий компании "Бунге" из Сент-Луис, Миссури.

Ранее, в августе 2025 года, во время массированной атаки на Украину одна из вражеских ракет ударила по американской компании по производству электроники в Закарпатье.

Накануне, в июле беспилотники РФ били по заводу польской компании Barlinek. Враг избрал польский завод как цель не случайно: дроны летели по трем направлениям.

Больше новостей:

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига — министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года — первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред