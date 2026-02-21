Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Переговоры Украины с США и РФ: Зеленский предупредил о возможной смене позиции

Алексей Тесля
21 февраля 2026, 18:37
285
Американская сторона четко увидела, что именно в россиянах причина отсутствия действительно значимых результатов, убежден президент.
Зеленский, переговоры
Владимир Зеленский высказался о предстоящих переговорах / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/umerov_rustem ​

Главное из заявлений Зеленского:

  • Есть данные о вероятной корректировке позиций
  • Анонсированы встречи с европейскими партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с генеральным секретарём НАТО Марк Рютте.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы мирных переговоров и возможные изменения в позициях участников процесса, сообщил глава государства в своём Telegram-канале.

видео дня

По информации президента, с Рютте были согласованы подходы по ключевым направлениям дипломатической работы, при этом позиции сторон во многом совпадают. Также обсуждалась подготовка к следующему трёхстороннему формату переговоров с участием США и России, включая данные о вероятной корректировке позиций.

Отдельное внимание собеседники уделили ситуации в энергетическом секторе и продолжению реализации программы PURL. Зеленский выразил признательность европейским странам, которые вкладываются в укрепление обороноспособности Украины через этот механизм поддержки.

Зеленский анонсировал встречи с европейскими партнерами

В своем вечернем обращении Зеленский анонсировал встречи на следующей неделе с европейскими партнерами.

"Продолжаем каждый день работать специально, чтобы следующий раунд переговоров мог принести результаты для Украины, принести результаты для мира. Украина точно сделает для этого все необходимое и преградой для мира точно не будет", - сказал он.

Он отметил, что "в прошлый раз в Женеве американская сторона четко увидела, что именно в россиянах причина отсутствия действительно значимых результатов – и следующую встречу нужно сделать непустой, и это возможно".

Мирный план США из 20 пунктов
/ Инфографика: Главред

Зеленский поговорил сегодня с Рустемом Умеровым о "некоторых аспектах подготовки переговоров". "Я благодарен всем, кто реально готов помочь и поддерживает нас - кто поддерживает наше государство. И уже запланированы также мои встречи на следующей неделе с европейскими партнерами. Мы будем детально координироваться, чтобы Европа была во всех процессах и становилась только сильнее", - сказал президент.

Он также поручил Умерову "больше поработать с нашими друзьями на Ближнем Востоке и в Турции, чтобы и там чувствовали свою вовлеченность и могли помогать больше".

Президент отметил, что "многие в мире поддерживают Украину" и "часто именно украинские предложения – в основе санкций партнеров".

"Мы очень рассчитываем, в том числе, что и следующий санкционный пакет Евросоюза будет учитывать то, что нужно для реального давления на Россию за эту войну – для реального ограничения возможности России воевать", - сказал Зеленский.

По его словам, это касается, в том числе, бана морских сервисов для судов, которые использует Россия. "Стоит к этому прийти Европе. И это то, что могло бы стать значительным стимулом от Европы для России перейти от войны к дипломатии, к настоящей дипломатии. Войну надо заканчивать", - сказал президент.

Смотрите видео - заявление Владимира Зеленского:

Screenshot
/ Скриншот

Насколько реальны быстрые перспективы завершения войны

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович ранее заявлял, что оснований ожидать скорого окончания боевых действий или установления перемирия сейчас нет. По его оценке, принципиальные вопросы между сторонами остаются открытыми, а значит, переговоры могут продолжаться длительное время.

Эксперт выразил надежду, что процесс урегулирования не затянется на весь 2026 год, однако предупредил: в ближайшей перспективе серьёзных сдвигов ждать не стоит. Кроме того, он полагает, что Соединённые Штаты пока не готовы усиливать давление на Россию более жёсткими мерами.

Переговоры о прекращении огня - новости по теме

Ранее сообщалось, о чем договорились Украина с РФ и какова роль США. Россия на переговорах пытается блокировать прогресс в урегулировании войны, саботируя договоренности, достигнутые во время встреч в Абу-Даби, указали в МИД.

Напомним, ранее Буданов сделал заявление по итогам переговоров в Женеве. Глава Офиса президента сообщил, что новая встреча состоится в ближайшее время.

Как сообщал Главред, ранее спецпредставитель США Стивен Виткофф заявил о "значительном прогрессе". По его словам, стороны договорились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над заключением соглашения.

Читайте также:

О персоне: Игорь Рейтерович

Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма
Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА".

В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины".

Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Марк Рютте Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ситуация в электросети заставляет действовать: как будут отключать свет 22 февраля

Ситуация в электросети заставляет действовать: как будут отключать свет 22 февраля

19:32Энергетика
Переговоры Украины с США и РФ: Зеленский предупредил о возможной смене позиции

Переговоры Украины с США и РФ: Зеленский предупредил о возможной смене позиции

18:37Украина
"Минус" два корабля и самолеты: Силы обороны провели эффектную операцию в Крыму

"Минус" два корабля и самолеты: Силы обороны провели эффектную операцию в Крыму

18:18Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

Российская звезда сериала "Пес" отвернулся от родных и Украины: "Жертва пропаганды"

Российская звезда сериала "Пес" отвернулся от родных и Украины: "Жертва пропаганды"

Его вернули только в 2017 году: название какого украинского города исказили в СССР

Его вернули только в 2017 году: название какого украинского города исказили в СССР

Трем знакам китайского зодиака невероятно повезёт в последнюю неделю зимы

Трем знакам китайского зодиака невероятно повезёт в последнюю неделю зимы

Финансовый прорыв года для четырех знаков зодиака: кому фортуна подаст руку

Финансовый прорыв года для четырех знаков зодиака: кому фортуна подаст руку

Последние новости

19:55

Долгожданное потепление и "плюс": в Тернополе резко изменится погода

19:42

Бройлер или домашний: каких индюков выгоднее держать

19:32

Ситуация в электросети заставляет действовать: как будут отключать свет 22 февраля

19:28

Кухонный "мусор" творит чудеса в огороде: обычные отходы с кухни спасают урожайВидео

19:10

Почему Одесса один из самых уязвимых для атак противника городмнение

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – ЛатушкоРоссия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко
19:06

Какой цвет авто является лучшим: царапины и грязь будут незаметны

18:47

Фильтр исчез в прямом эфире: как одна секунда изменила жизнь блогершиВидео

18:37

Переговоры Украины с США и РФ: Зеленский предупредил о возможной смене позицииВидео

18:25

У путинистки Распутиной не открываются глаза и не закрывается рот: омолодилась

Реклама
18:18

"Минус" два корабля и самолеты: Силы обороны провели эффектную операцию в Крыму

18:05

Нашел "сокровище" среди мусора: прохожий забрал дорогую вещь с улицы

17:53

У Тараса Цимбалюка роман с новой девушкой: что известно

17:30

Орбан выдвинул наглый ультиматум Украине: шантажирует и грозит "неприятностями"

17:29

Фронт изменился: ВСУ освободили сотни километров на важном направлении

17:28

Рвонул к Пугачевой за границу: Киркоров признался в тайном поступке

17:22

Доллар и евро покажут характер: что будет с курсом валют до конца февраля

16:40

Kill-зона расширяется, напряжение зашкаливает: в ВСУ назвали опасное направление

16:39

Удар ракетами "Фламинго" по РФ: ВСУ отчитались об поражении завода "Кинжалов"

16:38

Стал президентом в 21 год: парень создал собственную страну с друзьямиВидео

16:26

Побережье Одесской области массово оккупировал голубой хищник: какова угроза

Реклама
16:14

"Не позволяю себе": Зеленская раскрыла проблему, которая мешает нормально жить

16:07

Запад может сделать войну проигрышной для РФ: что для этого нужно

15:22

Угроза массированного ракетного удара по Украине: известны сроки и цели атаки РФ

15:04

Модная замена скучным пиджакам: топ-3 жакета, которые освежат весенний гардеробВидео

14:58

Фицо угрожает перекрыть энергоснабжение Украине уже в понедельник: какова причина

14:56

Динамо – Рух: Редушко рассказал, что на самом деле спровоцировало стычку в матче

14:45

"Честная, драйвовая": Елена Тополя вышла на связь с громким признаниемВидео

14:36

Какие знаки зодиака не совместимы друг с другом: список самых сложных пар

14:30

Женщина решила отказаться от особняка за 4,5 млн фунтов: что стало причиной

14:01

Формула урожая: как рассчитать точный срок посева огурцов на рассадуВидео

13:38

Пекинские, мускусные или муларды: плюсы и минусы популярных пород

13:34

Единственный дуэт Гиги: известный певец первым связался с семьей Гиги после потериВидео

13:33

Беглая блогерша-миллионерша Стужук разводится с мужем и просит денег у подписчиков

13:33

Капитаны попали под санкции: Украина "ударила" по теневому флоту РФ

13:28

Волшебное правило "8 часов": врач рассказал, что нужно для хорошего сна

13:10

Почему легендарная изолента из СССР была синей: объяснение удивит многих

13:04

Весенние работы в саду: что нужно обязательно сделать после зимы и до посадкиВидео

13:00

Гороскоп Таро на завтра 22 февраля: Козерогам - шанс, Рыбам - трудное решение

12:49

Фронт весной не будет прежним: командир рассказал, к чему готовиться

12:25

Максим Галкин наконец-то показал все: горячее видеоВидео

Реклама
12:14

Китай проводит тайные ядерные испытания - что говорят в разведке США

12:00

Девушка сделала ДНК-тест своей собаке: результат ее сильно удивил

11:59

Стало плохо в ее квартире: звезду "Служебного романа" экстренно увезла скорая

11:48

Мощная корневая система за копейки: чем подкормить любую рассаду для большого урожаяВидео

11:48

В шаге от весны: какая будет погода в Днепре в последнюю неделю зимы

11:16

"На протяжении" или "в течение": как на самом деле правильно говорить

11:13

Кремль врет о крупных победах на фронте: в ISW разоблачили страну-лжеца

11:12

РФ пытается взять в "клещи" важный город: какую тактику применяет враг

10:45

Почему рассада тонкая и слабая: главные ошибки и как исправитьВидео

10:32

Российская звезда сериала "Пес" отвернулся от родных и Украины: "Жертва пропаганды"

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять