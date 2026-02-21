Переговоры Украины с США и РФ: Зеленский предупредил о возможной смене позиции

Американская сторона четко увидела, что именно в россиянах причина отсутствия действительно значимых результатов, убежден президент.

Главное из заявлений Зеленского:

Есть данные о вероятной корректировке позиций

Анонсированы встречи с европейскими партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с генеральным секретарём НАТО Марк Рютте.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы мирных переговоров и возможные изменения в позициях участников процесса, сообщил глава государства в своём Telegram-канале.

По информации президента, с Рютте были согласованы подходы по ключевым направлениям дипломатической работы, при этом позиции сторон во многом совпадают. Также обсуждалась подготовка к следующему трёхстороннему формату переговоров с участием США и России, включая данные о вероятной корректировке позиций.

Отдельное внимание собеседники уделили ситуации в энергетическом секторе и продолжению реализации программы PURL. Зеленский выразил признательность европейским странам, которые вкладываются в укрепление обороноспособности Украины через этот механизм поддержки.

Зеленский анонсировал встречи с европейскими партнерами

В своем вечернем обращении Зеленский анонсировал встречи на следующей неделе с европейскими партнерами.

"Продолжаем каждый день работать специально, чтобы следующий раунд переговоров мог принести результаты для Украины, принести результаты для мира. Украина точно сделает для этого все необходимое и преградой для мира точно не будет", - сказал он.

Он отметил, что "в прошлый раз в Женеве американская сторона четко увидела, что именно в россиянах причина отсутствия действительно значимых результатов – и следующую встречу нужно сделать непустой, и это возможно".

Зеленский поговорил сегодня с Рустемом Умеровым о "некоторых аспектах подготовки переговоров". "Я благодарен всем, кто реально готов помочь и поддерживает нас - кто поддерживает наше государство. И уже запланированы также мои встречи на следующей неделе с европейскими партнерами. Мы будем детально координироваться, чтобы Европа была во всех процессах и становилась только сильнее", - сказал президент.

Он также поручил Умерову "больше поработать с нашими друзьями на Ближнем Востоке и в Турции, чтобы и там чувствовали свою вовлеченность и могли помогать больше".

Президент отметил, что "многие в мире поддерживают Украину" и "часто именно украинские предложения – в основе санкций партнеров".

"Мы очень рассчитываем, в том числе, что и следующий санкционный пакет Евросоюза будет учитывать то, что нужно для реального давления на Россию за эту войну – для реального ограничения возможности России воевать", - сказал Зеленский.

По его словам, это касается, в том числе, бана морских сервисов для судов, которые использует Россия. "Стоит к этому прийти Европе. И это то, что могло бы стать значительным стимулом от Европы для России перейти от войны к дипломатии, к настоящей дипломатии. Войну надо заканчивать", - сказал президент.

Насколько реальны быстрые перспективы завершения войны

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович ранее заявлял, что оснований ожидать скорого окончания боевых действий или установления перемирия сейчас нет. По его оценке, принципиальные вопросы между сторонами остаются открытыми, а значит, переговоры могут продолжаться длительное время.

Эксперт выразил надежду, что процесс урегулирования не затянется на весь 2026 год, однако предупредил: в ближайшей перспективе серьёзных сдвигов ждать не стоит. Кроме того, он полагает, что Соединённые Штаты пока не готовы усиливать давление на Россию более жёсткими мерами.

Ранее сообщалось, о чем договорились Украина с РФ и какова роль США. Россия на переговорах пытается блокировать прогресс в урегулировании войны, саботируя договоренности, достигнутые во время встреч в Абу-Даби, указали в МИД.

Напомним, ранее Буданов сделал заявление по итогам переговоров в Женеве. Глава Офиса президента сообщил, что новая встреча состоится в ближайшее время.

Как сообщал Главред, ранее спецпредставитель США Стивен Виткофф заявил о "значительном прогрессе". По его словам, стороны договорились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над заключением соглашения.

