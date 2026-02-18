Переговоры США, Украины и РФ в Женеве: Уиткофф заявил о "значительном прогрессе"

Стороны договорились проинформировать своих лидеров и продолжить работу по заключению соглашения.

Стивен Уиткофф рассказал, как прошел первый день переговоров в Женеве / Коллаж: Главред, фото: ОП, t.me/umerov_rustem

Кратко:

В Женеве завершился первый день трехсторонних переговоров

Уиткофф заявил о прогрессе

Умеров провел отдельную встречу с представителями США и Европы

Спецпредставитель США Стивен Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" после первого дня трехсторонних переговоров между США, Украиной и РФ в Женеве.

"Успех президента Трампа в объединении обеих сторон этого конфликта привел к значительному прогрессу, и мы гордимся тем, что работаем под его руководством, чтобы остановить убийства в этом ужасном конфликте", - написал Уиткофф в соцсети Х.

По его словам, стороны договорились проинформировать своих лидеров и продолжить работу по заключению соглашения.

Тем временем секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил, что провел отдельную встречу с представителями США и европейских партнеров после первого дня трехсторонних переговоров в Женеве.

"Обсудили итоги сегодняшнего раунда переговоров и синхронизировали подходы к дальнейшим шагам. Важно сохранять общее видение и координацию действий между Украиной, США и Европой. Есть понимание общей ответственности за результат", – заявил Умеров.

По его словам, во встрече участвовали представители Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Как известно, 17 февраля в Женеве прошел первый день переговоров между США, Украиной и РФ. Стороны обсуждали политический блок вопросов. Встреча должна продлиться 18 февраля.

Источники в Вашингтоне сообщили Радио Свобода, что советники национальной безопасности из Великобритании, Франции, Германии и Италии наблюдали за переговорами.

Российские СМИ цитировали источник в российской делегации, заявивший, что переговоры длились шесть часов и были "очень напряженными".

Политический диалог в Женеве зашел в тупик - СМИ

Как писал Главред, журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники заявил, что встреча политической группы, которая должна была обсудить ключевые вопросы безопасности и дипломатии, не принесла ожидаемого прогресса.

По его данным, причиной застоя стала позиция нового главного переговорщика России Владимира Мединского. Источники отмечают, что именно его предложения и подходы не позволили сторонам достичь согласия.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что украинская делегация отправилась на переговоры в Женеву. Консультации пройдут 17–18 февраля при участии посредников из США и нацелены на перемирие и обмен пленными.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что любое мирное соглашение по Украине должно учитывать "гарантии безопасности для России", а не ограничиваться только интересами украинской стороны.

Президент США Дональд Трамп заявил перед переговорами в Женеве, что Украине лучше "быстро сесть за стол переговоров" с Россией.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не намерен принуждать ни одну из сторон в процессе завершения российско-украинской войны соглашаться на будущее мирное соглашение.

Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Келлог назвал вероятную дату завершения войны в Украине

Война в Украине может закончиться уже этим летом. Об этом заявил бывший спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог в Давосе.

По его прогнозу, мир может достигнут уже ко Дню независимости Украины - 24 августа 2026 года.

"Я действительно верю: если Украина переживет эту зиму - январь и февраль - и выйдет в март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины... Я надеюсь, что ко Дню Независимости этим летом на этой земле будет мир", - сказал Келлог.

Другие новости:

О персоне: Кит Келлог Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

