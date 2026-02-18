Переговоры США, Украины и РФ в Женеве: Уиткофф заявил о "значительном прогрессе"

Кратко:
- В Женеве завершился первый день трехсторонних переговоров
- Уиткофф заявил о прогрессе
- Умеров провел отдельную встречу с представителями США и Европы
Спецпредставитель США Стивен Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" после первого дня трехсторонних переговоров между США, Украиной и РФ в Женеве.
"Успех президента Трампа в объединении обеих сторон этого конфликта привел к значительному прогрессу, и мы гордимся тем, что работаем под его руководством, чтобы остановить убийства в этом ужасном конфликте", - написал Уиткофф в соцсети Х.
По его словам, стороны договорились проинформировать своих лидеров и продолжить работу по заключению соглашения.
Тем временем секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил, что провел отдельную встречу с представителями США и европейских партнеров после первого дня трехсторонних переговоров в Женеве.
"Обсудили итоги сегодняшнего раунда переговоров и синхронизировали подходы к дальнейшим шагам. Важно сохранять общее видение и координацию действий между Украиной, США и Европой. Есть понимание общей ответственности за результат", – заявил Умеров.
По его словам, во встрече участвовали представители Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии.
Как известно, 17 февраля в Женеве прошел первый день переговоров между США, Украиной и РФ. Стороны обсуждали политический блок вопросов. Встреча должна продлиться 18 февраля.
Источники в Вашингтоне сообщили Радио Свобода, что советники национальной безопасности из Великобритании, Франции, Германии и Италии наблюдали за переговорами.
Российские СМИ цитировали источник в российской делегации, заявивший, что переговоры длились шесть часов и были "очень напряженными".
Политический диалог в Женеве зашел в тупик - СМИ
Как писал Главред, журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники заявил, что встреча политической группы, которая должна была обсудить ключевые вопросы безопасности и дипломатии, не принесла ожидаемого прогресса.
По его данным, причиной застоя стала позиция нового главного переговорщика России Владимира Мединского. Источники отмечают, что именно его предложения и подходы не позволили сторонам достичь согласия.
Мирные переговоры - последние новости
Как писал Главред, глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что украинская делегация отправилась на переговоры в Женеву. Консультации пройдут 17–18 февраля при участии посредников из США и нацелены на перемирие и обмен пленными.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что любое мирное соглашение по Украине должно учитывать "гарантии безопасности для России", а не ограничиваться только интересами украинской стороны.
Президент США Дональд Трамп заявил перед переговорами в Женеве, что Украине лучше "быстро сесть за стол переговоров" с Россией.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не намерен принуждать ни одну из сторон в процессе завершения российско-украинской войны соглашаться на будущее мирное соглашение.
Келлог назвал вероятную дату завершения войны в Украине
Война в Украине может закончиться уже этим летом. Об этом заявил бывший спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог в Давосе.
По его прогнозу, мир может достигнут уже ко Дню независимости Украины - 24 августа 2026 года.
"Я действительно верю: если Украина переживет эту зиму - январь и февраль - и выйдет в март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины... Я надеюсь, что ко Дню Независимости этим летом на этой земле будет мир", - сказал Келлог.
О персоне: Кит Келлог
Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.
В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).
Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.
3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.
В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.
