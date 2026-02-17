Укр
У Зеленского анонсировали мощные пакеты военной помощи: когда ждать поставок

Алексей Тесля
17 февраля 2026, 22:15
Новые пакеты оборонной поддержки формируются на основе четко определенных Украиной потребностей.
НАТО, ВСУ
Украине поставят новые пакеты помощи / коллаж: Главред, фото: Командование ОС, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Украина рассчитывает на новые пакеты оборонной поддержки
  • Очередные поставки могут состояться до 24 февраля

Украина рассчитывает, что новые пакеты оборонной поддержки на основе четко определенных Киевом потребностей начнут поступать до 24 февраля.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква на встрече с помощником генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борисом Рюге.

видео дня

"Важно формировать новые пакеты оборонной поддержки на основе четко определенных Украиной потребностей. Рассчитываем, что такие пакеты начнут поступать уже до 24 февраля", - цитирует Жовкву пресс-служба президента Украины.

Жовква поблагодарил за всю помощь, которую страны – члены НАТО оказывают Украине с самого начала полномасштабного российского вторжения.

нато инфографика
/ Инфографика: Главред

"Показательно, что более 80% всей военной поддержки для Украины координируется и поставляется сегодня через НАТО. Важно, чтобы этот показатель продолжал расти", – подчеркнул он.

Заместитель руководителя Офиса президента отметил продуктивность заседания в формате "Рамштайн", которое состоялось 12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Среди его главных результатов – объявление о новых взносах в программу PURL на сумму более 500 млн долл. и обязательство предоставить Украине поддержку на 38 млрд долл. в этом году.

Также стороны обсудили энергетическую ситуацию в Украине, последствия российских атак на объекты энергетической инфраструктуры и необходимость укрепления ПВО. Борис Рюге отметил, что важно вместе противодействовать возможным попыткам России усилить атаки на украинскую энергетику.

Украинская ПВО под угрозой: возможен дефицит ракет

Украина рискует столкнуться с нехваткой средств противовоздушной обороны, пишет Financial Times. Ситуация может обостриться, если Россия сохранит текущий темп или усилит ракетные и дроновые удары — в таком случае запасы перехватчиков будут исчерпываться быстрее.

Дополнительное давление создаёт замедление поставок из США: ракеты, приобретаемые напрямую у производителей, поступают нерегулярно и не в полном объёме.

Ранее сообщалось о том, что Госдеп США одобрил продажу Patriot для Украины. Госдеп сообщает, что соглашение с Украиной улучшит способность противостоять современным и будущим угрозам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что для усиления противовоздушной обороны Президент Украины Владимир Зеленский планирует заказать у США дополнительные 25 систем противовоздушной Patriot.

Как сообщал Главред, Германия и НАТО готовят план поддержки Украины на зиму. Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал западных союзников решительно поддержать Украину перед холодами.

Читайте также:

Об источнике: что известно о НАТО

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

