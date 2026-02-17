Мечта каждого: женщина бросила все ради странного занятия

Вы узнаете:
- Что заставило женщину бросить престижную работу
- Как выглядит повседневная жизнь без цивилизации
- Почему пользователи соцсетей ей завидуют
Жительница Китая отказалась от стабильной работы в крупной компании в городе и выбрала жизнь на удаленном острове в Восточно-Китайском море. Необычное решение быстро стало вирусным и вызвало волну обсуждений в интернете.
Юэ Ли, родившаяся в 1980-х годах, ранее занимала должность старшего менеджера в крупной девелоперской компании в Пекине. После почти двадцати лет работы она уволилась и устроилась инспектором по контролю качества на рыбоперерабатывающем предприятии, расположенном на необитаемом острове Дунчжай. Об этом пишет South China Morning Post.
Новая зарплата китаянки составляет около 3000 юаней в месяц (примерно 430 долларов США или 18 800 гривен) Сумма значительно ниже прежнего оклада, но ее это не беспокоит. Решительность женщины вызвала не критику, а восхищение у пользователей соцсетей.
Новая работа вдали от цивилизации
Остров, где теперь живет Юэ, находится в уединенной зоне. Ближайший обитаемый кусок земли расположен примерно в 40 километрах.
На новой работе женщина проверяет оборудования для кормления рыбы, измеряет температуру воды и состояния волн, а также наблюдает за ростом морских обитателей.
По словам Юэ, решение об увольнении стало следствием многолетнего переутомления.
"Я проводила в командировках до 300 дней в году. Даже находясь в Пекине, тратила около четырех часов в день на дорогу. В какой-то момент я была полностью истощена, как физически так морально", - призналась она.
Суровые условия и штормовая погода
Первый месяц жизни на острове оказался далеким от романтических представлений. Большую часть времени стояла штормовая погода. Во время сильных дождей вода протекала через крышу кухни, а порывы ветра иногда достигали девяти баллов.
В один из таких дней Юэ не смогла развести огонь, чтобы приготовить еду. Поставки продуктов и предметов первой необходимости осуществляются кораблем, который останавливается у берега крайне редко.
Дополнительной неожиданностью стала борьба с грызунами. Уже на следующий день после прибытия женщина обнаружила, что вредители "атаковали" ее запасы, не пожалев даже зубную пасту.
Рыбалка вместо офиса
Несмотря на сложности, Юэ не жалеет о своём выборе. Свободное время она проводит за рыбалкой и ловлей крабов. В социальных сетях женщина регулярно делится фотографиями улова.
Однажды ей удалось поймать сразу десять крупных крабов с помощью ловушки-клетки.
"Здесь невероятно богатые запасы угрей и крабов. Мне их более чем достаточно", — рассказала Юэ.
Реакция соцсетей
История женщины быстро разошлась по китайским платформам и стала поводом для оживленных дискуссий. Многие пользователи признались, что подобная жизнь кажется им мечтой.
"Это идеальная работа для любого любителя рыбалки", — написал один из комментаторов.
Другие отмечали, что такой шаг требует смелости, на которую решится далеко не каждый.
Ранее Главред писал о работе мечты на краю света. Британская антарктическая служба объявила набор сотрудников на исследовательские станции в Антарктиде.
Также сообщалось о том, что в Италии заплатят $30 тысяч за переезд в исторический город. Однако есть деталь, о которой нужно знать потенциальным покупателям жилья.
Об источнике: South China Morning Post
South China Morning Post (укр. Южно-Китайская Утренняя Почта) - старейшая англоязычная газета Гонконга, пишет Википедия.
Была основана в 1903 году революционером Цзе Цзайтаем. В настоящее время издается издательской группой SCMP Group, тираж составляет 104 000 экземпляров.
С 2013 года полный электронный архив издания доступен по подписке через информационную базу данных ProQuest.
SCMP Group сообщили о чистой прибыли в 338 миллионов долларов США за 2006 год (2005 год - 246 миллионов долларов), операционная прибыль - 419 миллионов долларов (2005 год - 306 миллионов долларов), которая обеспечивается преимущественно газетной деятельностью.
Цена продажи газеты составляет 9 долларов США каждый день с понедельника по субботу и 10 долларов США в воскресенье. Также доступна скидка на студенческую подписку.
