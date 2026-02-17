Мечта каждого: женщина бросила все ради странного занятия

Китаянка Юэ Ли рассказала почему оставила высокооплачиваемую должность ради жизни и работы на уединенном острове.

Женщина бросила успешную работу ради жизни на необитаемом острове / Коллаж Главред, фото: South China Morning Post, pexels.com

Жительница Китая отказалась от стабильной работы в крупной компании в городе и выбрала жизнь на удаленном острове в Восточно-Китайском море. Необычное решение быстро стало вирусным и вызвало волну обсуждений в интернете.

Юэ Ли, родившаяся в 1980-х годах, ранее занимала должность старшего менеджера в крупной девелоперской компании в Пекине. После почти двадцати лет работы она уволилась и устроилась инспектором по контролю качества на рыбоперерабатывающем предприятии, расположенном на необитаемом острове Дунчжай. Об этом пишет South China Morning Post.

Новая зарплата китаянки составляет около 3000 юаней в месяц (примерно 430 долларов США или 18 800 гривен) Сумма значительно ниже прежнего оклада, но ее это не беспокоит. Решительность женщины вызвала не критику, а восхищение у пользователей соцсетей.

Новая работа вдали от цивилизации

Остров, где теперь живет Юэ, находится в уединенной зоне. Ближайший обитаемый кусок земли расположен примерно в 40 километрах.

На новой работе женщина проверяет оборудования для кормления рыбы, измеряет температуру воды и состояния волн, а также наблюдает за ростом морских обитателей.

Женщина ловит рыбу рядом с необитаемым островом / Фото: South China Morning Post

По словам Юэ, решение об увольнении стало следствием многолетнего переутомления.

"Я проводила в командировках до 300 дней в году. Даже находясь в Пекине, тратила около четырех часов в день на дорогу. В какой-то момент я была полностью истощена, как физически так морально", - призналась она.

Суровые условия и штормовая погода

Первый месяц жизни на острове оказался далеким от романтических представлений. Большую часть времени стояла штормовая погода. Во время сильных дождей вода протекала через крышу кухни, а порывы ветра иногда достигали девяти баллов.

В один из таких дней Юэ не смогла развести огонь, чтобы приготовить еду. Поставки продуктов и предметов первой необходимости осуществляются кораблем, который останавливается у берега крайне редко.

Дополнительной неожиданностью стала борьба с грызунами. Уже на следующий день после прибытия женщина обнаружила, что вредители "атаковали" ее запасы, не пожалев даже зубную пасту.

Рыбалка вместо офиса

Несмотря на сложности, Юэ не жалеет о своём выборе. Свободное время она проводит за рыбалкой и ловлей крабов. В социальных сетях женщина регулярно делится фотографиями улова.

Жительница Китая поймала крабов на необитаемом острове / Фото: South China Morning Post

Однажды ей удалось поймать сразу десять крупных крабов с помощью ловушки-клетки.

"Здесь невероятно богатые запасы угрей и крабов. Мне их более чем достаточно", — рассказала Юэ.

Реакция соцсетей

История женщины быстро разошлась по китайским платформам и стала поводом для оживленных дискуссий. Многие пользователи признались, что подобная жизнь кажется им мечтой.

"Это идеальная работа для любого любителя рыбалки", — написал один из комментаторов.

Другие отмечали, что такой шаг требует смелости, на которую решится далеко не каждый.

