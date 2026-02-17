Цибульская со сцены заговорила о новой беременности: "Я пообещала"

Оля Цибульская мечтает о сестренке для Нестора.

Оля Цибульская дети - певица сделала заявление о второй беременности / коллаж: Главред, фото: facebook.com/Cybulskaya

Оля Цибульская планирует вторую беременность

Звезда уже воспитывает 11-летнего сына

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская строит глобальные планы на будущее. О творческих идеях она регулярно рассказывает в социальных сетях, однако о личном говорит нечасто - ее семейная жизнь с бизнесменом Сергеем Грисюком остается "за кадром".

Однако недавно артистка сделала громкое заявление, которое касается и ее мужа, и их 11-летнего сына Нестора. Цибульская всерьез планирует вторую беременность. Прежде она откладывала решение детского вопроса из-за страхов перед реалиями войны.

Теперь Оля готова оставить на время карьеру и уйти в декретный отпуск, когда долгожданна беременность настанет. Об этом она заявила на своем концерте. В марте, после следующего выступления, певица планирует заняться этим вплотную.

"Я себе пообещала, когда удастся, то уйду во второй раз в декрет", - цитирует Олю Цибульскую канал "Сцена подій".

Оля Цибульская дети - певица сделала заявление о второй беременности / фото: facebook.com/Cybulskaya

