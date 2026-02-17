Цибульская со сцены заговорила о новой беременности: "Я пообещала"

Кратко:
- Оля Цибульская планирует вторую беременность
- Звезда уже воспитывает 11-летнего сына
Украинская певица и ведущая Оля Цибульская строит глобальные планы на будущее. О творческих идеях она регулярно рассказывает в социальных сетях, однако о личном говорит нечасто - ее семейная жизнь с бизнесменом Сергеем Грисюком остается "за кадром".
Однако недавно артистка сделала громкое заявление, которое касается и ее мужа, и их 11-летнего сына Нестора. Цибульская всерьез планирует вторую беременность. Прежде она откладывала решение детского вопроса из-за страхов перед реалиями войны.
Теперь Оля готова оставить на время карьеру и уйти в декретный отпуск, когда долгожданна беременность настанет. Об этом она заявила на своем концерте. В марте, после следующего выступления, певица планирует заняться этим вплотную.
"Я себе пообещала, когда удастся, то уйду во второй раз в декрет", - цитирует Олю Цибульскую канал "Сцена подій".
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что "заливает" в себя Тарас Цымбалюк перед выступлениями. Актер признался, что оказался под капельницей во время гастролей.
Также украинский певец Laud рассказал о своей врожденной патологии. Серебряный призер Национального отбора-2026 раньше сильно комплексовал из-за этого.
Читайте также:
- У Alyona Alyona проблемы со здоровьем - что происходит со звездой
- Дантес впервые рассказал о личной жизни на фоне слухов о разрыве с Кацуриной
- Где сейчас Галина Безрук: как живет предательница Украины и звезда "Домика на счастье"
О персоне: Оля Цибульская
Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред