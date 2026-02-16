Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 17 февраля

Украинская валюта неожиданно ослабла.

Курс валют на вторник / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Вы узнаете:

Каким будет курс валют 17 февраля

Подорожали ли доллар, евро и злотый

На вторник, 17 февраля, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, доллар и евро стали дороже. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Так, курс доллара к гривне установлен на уровне 43,17 грн/долл., хотя в понедельник стоимость этой валюты была в пределах 43,10 грн/долл. Таким образом, украинская валюта ослабла на 7 копеек.

В отношении евро гривня также ослабила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,16 грн/евро, вместо 51,13 грн/евро по состоянию на 16 февраля. То есть гривня потеряла 3 копейки.

Стоит отметить, что на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,22/43,25 грн/долл., а единой европейской валюты - 51,23/51,24 грн/евро.

Курс злотого на 17 февраля

Польский злотый также подорожал. Курс этой валюты 17 февраля составит 12,14 грн/злотый. Так, злотый стал дороже на 1 копейку.

Что будет с курсом валют в течение недели

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в середине февраля вряд ли будут резкие курсовые движения.

По его словам, валютный рынок переходит в фазу относительного равновесия.

Он считает, что в течение недели доллар будет колебаться в пределах 42,75-43,25 гривен на межбанке и 42,5-43,5 гривен на наличном рынке. В то же время евро будет стоить от 50 до 52 гривен как на межбанке, так и на наличном рынке.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, экономист Александр Хмелевский заявлял, что спрос на валюту в Украине в феврале не ожидается высоким. По его словам, курс гривни к иностранным валютам в феврале 2026 года будет относительно стабильным.

Президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас говорил, что гривня сохраняет относительную стабильность к доллару, но слабеет по отношению к евро из-за глобальных факторов. В феврале ключевую роль на курс валют будут играть действия НБУ и ситуация на мировых рынках.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

