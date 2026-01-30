Что будет с курсом доллара и евро в Украине до конца зимы: экономист оценил риски

Экономист рассказал о возможных изменениях на валютном рынке в Украине.

Что сказал Хмелевский:

До конца зимы курс доллара вряд ли превысит показатель 43,5 гривны

Курс евро в Украине растет из-за укрепления валюты по отношению к доллару в мире

Курс гривны к иностранным валютам в феврале 2026 года будет относительно стабильным. После коррекции, которая уже началась, курс американской валюты будет находиться в пределах 42,5-43,5 гривен за доллар, а европейской - 50-52,5 гривен за евро.

Об этом в комментарии Главреду рассказал экономист Александр Хмелевский. Он отметил, что спрос на валюту в Украине в феврале не ожидается высоким.

"На данный момент Национальный банк имеет достаточные резервы для поддержания стабильного курса гривны", - добавил он.

Но Хмелевский предупредил, что закрепление доллара выше 43,5 грн может открыть путь к дальнейшей девальвации. В то же время курс евро к гривне растет из-за укрепления евро по отношению к доллару на международных рынках.

"На мировых рынках курс евро к доллару уже превысил 1,20 и может достичь 1,25 в 2026 году", - пояснил экономист.

В дальнейшем политическая ситуация в США и международные риски могут влиять на курс евро, в то же время рост резервов НБУ и поступление иностранных кредитов будут поддерживать гривну в течение года.

Главред писал, что на сегодня Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны. НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 42,84 грн/долл., что на 8 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна значительно ослабила свои позиции по отношению к американской валюте.

Курс евро, напротив, повысился. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 51,24 грн/евро. Таким образом, гривна ослабила свои позиции на 2 копейки.

Напомним, Главред писал, что экономист Алексей Плотников предупредил украинцев о том, что не стоит надеяться на возвращение курса доллара к показателям осени 2025 года.

Ранее сообщалось, что гривна сохраняет относительную стабильность к доллару, но слабеет по отношению к евро из-за глобальных факторов. В феврале ключевую роль на курс валют будут играть действия НБУ и ситуация на мировых рынках.

Накануне стало известно, что на динамику евро на валютном рынке в следующем месяце могут повлиять торговые споры между США и Европейским Союзом.

О персоне: Александр Хмелевский Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики. Окончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины. Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

