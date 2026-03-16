Удалила часть органа: украинская актриса пошла на рискованный шаг

Вы узнаете:
- Анастасия Ткаченко сделала операцию
- Как она борется с лишним весом
Известная украинская актриса и юмористка Анастасия Ткаченко рассказала поклонникам об операции, на которую решилась. В Instagram она опубликовала фото из больницы.
Ткаченко сделали бариатрическую операцию — хирургическое вмешательство на желудке или кишечнике, предназначенное для лечения ожирения путем уменьшения объема желудка или всасывания пищи. Звезда призналась, что долго решалась на такое радикальное лечение.
"Неделю тому назад мне сделали бариатрическую операцию. Это был очень сложный шаг. Долгое время я к нему шла: много думала, взвешивала, искала больницу, выбирала клинику и морально готовилась. Это решение — о здоровье. Не об эстетике. О честности с собой. И о желании изменить свою жизнь", — сообщила Анастасия.
Юмористка поблагодарила поклонников за поддержку и пообещала рассказать об изменениях в своей жизни после операции.
"Сейчас я восстанавливаюсь, сил пока не так много для социальной активности. Но потом обязательно расскажу все: как проходила операция, как я выбирала врача, что чувствовала и какие изменения сейчас начинаются в моей жизни", — высказалась Ткаченко.
Ранее Главред сообщал, что стали известны новые детали болезни известной российской ведущей и блогера Лерчек. На фоне продолжающегося судебного процесса по делу о финансовых махинациях у блогера, которая недавно стала мамой в четвертый раз, диагностировали опухоль мозга.
Также хореограф Франциско Гомес, известный по судейству в популярных танцевальных проектах, официально объявил о помолвке. Артист поделился кадрами, на которых пара не скрывает чувств: влюбленные позируют, держась за руки и обмениваясь нежными поцелуями.
Вас может заинтересовать:
- "От меня получил": под горячую руку Трегубовой попал известный актер
- Алла Пугачева выбрала новую страну - куда она переехала
- Слепнет и прикована к постели: у молодой российской ведущей нашли новую опухоль
О персоне: Анастасия Ткаченко
Анастасия Ткаченко — украинская актриса, стендап-комик и телеведущая. Широкую известность получила как участница юмористического шоу "Лига смеха" в составе команды "Моя провинция", а также благодаря проекту "Stadium Night". Помимо телевизионной карьеры, Анастасия активно развивает блог, снимая популярные юмористические видео для Instagram и TikTok, и регулярно принимает участие в различных шоу на YouTube.
