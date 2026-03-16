Удалила часть органа: украинская актриса пошла на рискованный шаг

Анастасия Ткаченко решила радикально бороться с лишним весом.

Анастасия Ткаченко - операция

Анастасия Ткаченко сделала операцию

Как она борется с лишним весом

Известная украинская актриса и юмористка Анастасия Ткаченко рассказала поклонникам об операции, на которую решилась. В Instagram она опубликовала фото из больницы.

Ткаченко сделали бариатрическую операцию — хирургическое вмешательство на желудке или кишечнике, предназначенное для лечения ожирения путем уменьшения объема желудка или всасывания пищи. Звезда призналась, что долго решалась на такое радикальное лечение.

Анастасия Ткаченко в больнице

"Неделю тому назад мне сделали бариатрическую операцию. Это был очень сложный шаг. Долгое время я к нему шла: много думала, взвешивала, искала больницу, выбирала клинику и морально готовилась. Это решение — о здоровье. Не об эстетике. О честности с собой. И о желании изменить свою жизнь", — сообщила Анастасия.

Юмористка поблагодарила поклонников за поддержку и пообещала рассказать об изменениях в своей жизни после операции.

Анастасия Ткаченко - похудение

"Сейчас я восстанавливаюсь, сил пока не так много для социальной активности. Но потом обязательно расскажу все: как проходила операция, как я выбирала врача, что чувствовала и какие изменения сейчас начинаются в моей жизни", — высказалась Ткаченко.

О персоне: Анастасия Ткаченко Анастасия Ткаченко — украинская актриса, стендап-комик и телеведущая. Широкую известность получила как участница юмористического шоу "Лига смеха" в составе команды "Моя провинция", а также благодаря проекту "Stadium Night". Помимо телевизионной карьеры, Анастасия активно развивает блог, снимая популярные юмористические видео для Instagram и TikTok, и регулярно принимает участие в различных шоу на YouTube.

