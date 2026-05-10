НАТО и Донбасс ни при чем: Путин придумай новую причину войны в Украине

Дарья Пшеничник
10 мая 2026, 08:51
Путин открыто дал понять, что Москва считает право соседних государств на евроинтеграцию предметом своего контроля.
Путин признал, что воюет с Украиной не из-за НАТО или Донбасса / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное из новости:

  • Кремль связывает войну в Украине со стремлением в ЕС
  • Путин угрожает Армении "сценарием, похожим на Украину 2014 года"
  • Москва требует референдума по евроинтеграции

Кремлевский диктатор Владимир Путин снова попытался оправдать войну против Украины, заявив, что она якобы стала следствием стремления Украины в Европейский Союз. Такой тезис он озвучил 9 мая на пресс-конференции, параллельно намекая Армении, что ее сближение с ЕС может закончиться "сценарием, похожим на Украину 2014 года" — фактически угрозой нового вторжения.

Путин открыто дал понять, что Москва считает право соседних государств на евроинтеграцию предметом собственного контроля, пишет ТСН. Он заявил, что Армении следует "учитывать позицию России" и даже предложил провести референдум:

"На мой взгляд, было бы правильно и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше, например, провести референдум".

Диктатор добавил, что результаты такого голосования якобы определили бы дальнейший курс страны, а Кремль готов к "мягкому разводу".

"Соответственно, и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода", — заявил он.

Несмотря на это, Путин пытался создать впечатление, что окончательное решение должно принимать Ереван, хотя его риторика фактически повторяет давление, которое Россия годами оказывала на Украину.

Проводя параллели с украинскими событиями, он заявил: "Мы сейчас переживаем все, что происходит на украинском направлении. А с чего началось? С вступления или попытки вступления Украины в ЕС".

Это противоречит предыдущим заявлениям Кремля, который годами утверждал, что нападение на Украину было вызвано "угрозой расширения НАТО". Теперь российская пропаганда пытается переписать собственные объяснения, подменяя причины агрессии и оправдывая давление на другие постсоветские государства.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, Кремль требует от Украины вывода войск с остальной территории Донецкой области в качестве предварительного условия для прекращения огня — это боевая цель, которой российские войска до сих пор не смогли достичь.

Лидер РФ Владимир Путин заявил, что Украина якобы не готова к обмену военнопленными в формате "1000 на 1000". От Киева якобы не поступало новых предложений по реализации договоренностей

Европейские страны обеспокоены тем, что в течение ближайших одного-двух лет Россия может предпринять агрессивные действия. По информации Politico, в ЕС считают, что этот период может стать для диктатора Путина "окном возможностей".

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

