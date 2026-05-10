Главное из новости:
- Кремль связывает войну в Украине со стремлением в ЕС
- Путин угрожает Армении "сценарием, похожим на Украину 2014 года"
- Москва требует референдума по евроинтеграции
Кремлевский диктатор Владимир Путин снова попытался оправдать войну против Украины, заявив, что она якобы стала следствием стремления Украины в Европейский Союз. Такой тезис он озвучил 9 мая на пресс-конференции, параллельно намекая Армении, что ее сближение с ЕС может закончиться "сценарием, похожим на Украину 2014 года" — фактически угрозой нового вторжения.
Путин открыто дал понять, что Москва считает право соседних государств на евроинтеграцию предметом собственного контроля, пишет ТСН. Он заявил, что Армении следует "учитывать позицию России" и даже предложил провести референдум:
"На мой взгляд, было бы правильно и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше, например, провести референдум".
Диктатор добавил, что результаты такого голосования якобы определили бы дальнейший курс страны, а Кремль готов к "мягкому разводу".
"Соответственно, и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода", — заявил он.
Несмотря на это, Путин пытался создать впечатление, что окончательное решение должно принимать Ереван, хотя его риторика фактически повторяет давление, которое Россия годами оказывала на Украину.
Проводя параллели с украинскими событиями, он заявил: "Мы сейчас переживаем все, что происходит на украинском направлении. А с чего началось? С вступления или попытки вступления Украины в ЕС".
Это противоречит предыдущим заявлениям Кремля, который годами утверждал, что нападение на Украину было вызвано "угрозой расширения НАТО". Теперь российская пропаганда пытается переписать собственные объяснения, подменяя причины агрессии и оправдывая давление на другие постсоветские государства.
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
