Путин открыто дал понять, что Москва считает право соседних государств на евроинтеграцию предметом своего контроля.

Путин признал, что воюет с Украиной не из-за НАТО или Донбасса

Главное из новости:

Кремль связывает войну в Украине со стремлением в ЕС

Путин угрожает Армении "сценарием, похожим на Украину 2014 года"

Москва требует референдума по евроинтеграции

Кремлевский диктатор Владимир Путин снова попытался оправдать войну против Украины, заявив, что она якобы стала следствием стремления Украины в Европейский Союз. Такой тезис он озвучил 9 мая на пресс-конференции, параллельно намекая Армении, что ее сближение с ЕС может закончиться "сценарием, похожим на Украину 2014 года" — фактически угрозой нового вторжения.

Путин открыто дал понять, что Москва считает право соседних государств на евроинтеграцию предметом собственного контроля, пишет ТСН. Он заявил, что Армении следует "учитывать позицию России" и даже предложил провести референдум:

"На мой взгляд, было бы правильно и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше, например, провести референдум".

Диктатор добавил, что результаты такого голосования якобы определили бы дальнейший курс страны, а Кремль готов к "мягкому разводу".

"Соответственно, и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода", — заявил он.

Несмотря на это, Путин пытался создать впечатление, что окончательное решение должно принимать Ереван, хотя его риторика фактически повторяет давление, которое Россия годами оказывала на Украину.

Проводя параллели с украинскими событиями, он заявил: "Мы сейчас переживаем все, что происходит на украинском направлении. А с чего началось? С вступления или попытки вступления Украины в ЕС".

Это противоречит предыдущим заявлениям Кремля, который годами утверждал, что нападение на Украину было вызвано "угрозой расширения НАТО". Теперь российская пропаганда пытается переписать собственные объяснения, подменяя причины агрессии и оправдывая давление на другие постсоветские государства.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

