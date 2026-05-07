У Путина случайно 'слили' настоящие планы Кремля по войне в Украине и переговорам

В МИД Украины заявили, что слова помощника Путина о "приостановке" боевых действий фактически подтверждают нежелание Кремля завершать войну.

у Путина случайно выдали планы Кремля по войне и переговорам

Помощник Путина "оговорился" о целях Кремля в войне

Спикер МИД обвинил российское руководство во лжи относительно реальных намерений завершить войну

Помощник военного преступника и российского диктатора Юрий Ушаков во время общения с пропагандистами оговорился о реальных планах страны-агрессора России на мирные переговоры и войну против Украины. На это обратил внимание спикер МИД Украины Георгий Тихий в посте в X.

По его словам, для тех, кто понимает русский язык, заявление помощника Путина выглядит как показательная "фрейдистская оговорка".

"Он требует от Украины вывести войска из Донецкой области, чтобы боевые действия "приостановились", а не "прекратились", — указал он.

Георгий Тихий отметил, что это фактически является прямым признанием того, что Москва стремится не к миру, а лишь к временной передышке. По его словам, таким образом российские "лжецы разоблачены".

Что на самом деле означают слова Ушакова

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко отмечал, что заявление Ушакова фактически свидетельствует об официальной позиции России относительно нежелания завершать войну, поскольку Украина отказывается выводить войска из Донбасса.

"Что и нужно было доказать — никакой мир им не нужен был, лишь попытка получить плацдарм для дальнейшего наступления без боя. Украина четко заявляла, что не уйдет со своей земли. Режим Путина, похоже, вообще не представляет своего существования без войны", — подчеркнул он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в России официально заявили, что не считают целесообразными трехсторонние мирные переговоры с участием РФ, США и Украины по завершению войны. Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков также выдвинул ультимативное требование к Киеву — вывести украинские войска из Донбасса для дальнейшего продолжения переговорного процесса.

Между тем Россия объявила о введении перемирия в войне против Украины с 00:00 8 мая до 10 мая, сообщило Минобороны РФ.

В то же время, по мнению экспертов, Владимир Путин может быть заинтересован хотя бы в кратковременном прекращении огня, однако не исключено, что Кремль намеренно провоцирует Украину на удары по Москве 9 мая. Именно этим, в частности, объясняют игнорирование российской армией украинского предложения о временном перемирии в ночь с 5 на 6 мая.

О личности: Георгий Тихий Георгий Тихий — украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020–2024), пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

