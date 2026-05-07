В МВД назвали даты возможного массированного удара РФ по Киеву — СМИ

В СМИ появилась информация о возможной подготовке Россией массированного ракетного удара по Киеву после 9 мая.

В МВД назвали возможные сроки массированной атаки РФ на Киев

Российские оккупационные войска могут готовиться нанести массированный удар по Киеву после празднования 9 мая. Об этом сообщает издание "Телеграф" со ссылкой на собственные источники в МВД.

"Пока нам ничего не говорили. Только подчеркивали, что 10-11-го (мая, - ред.) может произойти массированный удар по Киеву", – сообщил источник СМИ.

Как писал Главред, Россия изменила тактику ракетных атак по Украине, постепенно уменьшая зависимость от крылатых ракет и делая ставку на другие средства поражения. Об этом в эфире Radio NV сообщил военный эксперт и офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

По его словам, в настоящее время российские войска активнее используют баллистическое вооружение. Он также отметил, что Украина располагает ограниченным количеством средств противодействия, а последние сигналы из США и Ближнего Востока вызывают беспокойство относительно будущих поставок боеприпасов для систем Patriot.

Кроме того, по словам эксперта, РФ все больше полагается на ударные беспилотники, поскольку это дешевый способ наносить значительный ущерб. В то же время применение ракет Х-101 затрудняется из-за проблем с самолетами-носителями Ту-95.

"Еще в конце 2025 года было известно, что они даже специально перестраивали свой ВПК под поставки комплектующих именно для баллистических ракет. Причем и ракеты С-300, С-400 в последнее время мы не видим их использования в качестве ракет "земля-земля". Только в качестве ракет ПВО. Это связано с тем, что они вынуждены тратить ракеты ПВО на обстрелы Украины", — подчеркнул Крамаров.

Напомним, как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова пригрозила, что Киев может стать целью массированного удара в случае попыток реализовать озвученные Владимиром Зеленским заявления о возможных атаках на Москву 9 мая.

В то же время руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко предупредил о высоком риске массированных российских атак по Украине в ближайшие дни с применением ракет и ударных беспилотников.

Также мониторинговые каналы сообщают, что Россия, вероятно, готовит масштабный ракетный обстрел Украины в конце этой и в начале следующей недели. По предварительным данным, наибольшая угроза атак ожидается в период с 10 по 12 мая.

Об источнике: Телеграф Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия. Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

