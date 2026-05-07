Температура резко снизится: в Украине начнется период дождей и гроз

Погода в Украине в пятницу, 8 мая, станет прохладнее. В некоторых областях ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, активность атмосферного фронта приведет к кратковременным дождям и грозам в западных областях Украины. Уже во второй половине дня и вечером дожди достигнут Винницкой, Житомирской и Киевской областей, но осадки будут носить локальный характер. На остальной территории сохранится сухая погода.
Температура воздуха на западе снизится и составит в течение дня всего +18…+21 градус, а местами даже +16…+18 градусов.
В то же время жарче всего будет в восточных областях — +25…+28 градусов. На остальной территории в течение дня прогнозируется +22…+26 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве деятельность холодного атмосферного фронта также снизит температуру воздуха, однако до комфортных значений. Завтра ожидается около +23…+24 градусов. Дождь с грозой в столице вероятен только во второй половине дня.
"Жара в ближайшее время ослабнет, весна войдет в свои цветущие берега", — добавила Диденко.
Погода в Украине в мае
Начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха заявила, что среднемесячная температура в мае прогнозируется в пределах +12…+15 градусов, в горных районах — +9…+12, что немного ниже климатической нормы.
Она отметила, что осадки будут близки к норме, но распределяться будут неравномерно.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в пятницу в Полтавской области погода изменится. Ожидается переменная облачность, но по-прежнему без осадков. В частности, температура воздуха снизится.
В ближайшие дни в Харькове температура воздуха днем повысится до +27°. Весь день небо будет ясным, и облака не омрачат его своим присутствием.
Синоптик Виталий Постригань говорил, что в Черкасской области на выходных, 9–10 мая, слабо выраженные атмосферные фронты с Атлантики могут принести местами кратковременные грозовые дожди.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
