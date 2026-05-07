Температура резко снизится: в Украине начнется период дождей и гроз

Синоптик сообщила, что в ближайшее время жара спадет.

Погода в Украине в пятницу, 8 мая, станет прохладнее. В некоторых областях ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, активность атмосферного фронта приведет к кратковременным дождям и грозам в западных областях Украины. Уже во второй половине дня и вечером дожди достигнут Винницкой, Житомирской и Киевской областей, но осадки будут носить локальный характер. На остальной территории сохранится сухая погода.

Температура воздуха на западе снизится и составит в течение дня всего +18…+21 градус, а местами даже +16…+18 градусов.

В то же время жарче всего будет в восточных областях — +25…+28 градусов. На остальной территории в течение дня прогнозируется +22…+26 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве деятельность холодного атмосферного фронта также снизит температуру воздуха, однако до комфортных значений. Завтра ожидается около +23…+24 градусов. Дождь с грозой в столице вероятен только во второй половине дня.

"Жара в ближайшее время ослабнет, весна войдет в свои цветущие берега", — добавила Диденко.

Погода в Украине в мае

Начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха заявила, что среднемесячная температура в мае прогнозируется в пределах +12…+15 градусов, в горных районах — +9…+12, что немного ниже климатической нормы.

Она отметила, что осадки будут близки к норме, но распределяться будут неравномерно.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

