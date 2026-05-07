Не могут потушить: на Черниговщине из-за агрессии РФ начался масштабный пожар

Россияне не дают украинским специалистам возможности потушить пожар.

Украина мобилизовала все имеющиеся ресурсы для тушения пожара

Главное:

У границы с РФ горит лес

Из-за угрозы БПЛА украинские специалисты не имеют доступа к опасной зоне

Украина работает над предотвращением распространения огня

В Черниговской области, на границе со страной-агрессором Россией, горят 2400 гектаров леса. Лесоводы не имеют к нему доступа, сообщило ГП "Леса Украины" в Telegram.

Огонь охватил территории Елинского и Тихоновицкого лесничеств Корюковского надлесничества. Речь идет о пятикилометровой приграничной зоне у границы с РФ, доступа к которой лесоводы уже давно не имеют из-за ситуации с безопасностью.

"Возгорание зафиксировали камеры видеонаблюдения предприятия. Брошены все силы лесной охраны, чтобы не допустить распространения огня на территории, к которым у нас есть доступ", — говорится в сообщении.

В Черниговской области уже создают дополнительные минерализованные полосы. Тракторы предприятия работают под прикрытием РЭБ, так как враг обстреливает любую технику.

"Вчера провели совместное совещание с представителями военных, ГСЧС и местных властей. Важно не допустить распространения огня до населенных пунктов в прифронтовой полосе. Мобилизована вся новая пожарная техника предприятия. Но пока у нас нет возможности полноценно ее задействовать, ведь в воздухе постоянно находятся вражеские БПЛА", — добавили в ГП "Леса Украины".

Есть ли угроза широкомасштабного наступления на Черниговскую область

Главред писал, что данными главного управления коммуникаций Вооруженных Сил Украины, возможность проведения Вооруженными силами РФ широкомасштабных наступательных действий на Черниговщине, исходя из оценки ситуации, направлений сосредоточения основных усилий и развернутых ими сил и средств, в краткосрочной перспективе оценивается как маловероятная.

Враг в настоящее время сосредотачивает усилия на обстрелах приграничных районов, используя авиабомбы, артиллерию, РСЗО и дроны. Также сохраняется угроза применения вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Об источнике: ГП "Леса Украины" ГП "Леса Украины" — крупнейшее государственное лесохозяйственное предприятие Украины, созданное в 2022 году для управления государственными лесами и оптимизации отрасли . Предприятие отвечает за охрану, защиту и воспроизводство лесов, занимая долю рынка необработанной древесины около 86-88%.

