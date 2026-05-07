"Перешел границу": Джоли одержала разгромную победу над Питтом

Актриса выиграла важный суд.

Анджелина Джоли и Брэд Питт / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Голливудская актриса Анджелина Джоли одержала важную победу над своим бывшим супругом Брэдом Питтом. Издание People сообщает, что суд встал на сторону звезды в процессе по делу французской винодельни Château Miraval.

Как оказалось, сторона актера требовала предоставить личную переписку Джоли, связанную с конфликтом вокруг винодельни, в то время как сторона актрисы утверждала, что эти сообщения защищены адвокатской тайной. Суд посчитал, что адвокаты Питта не доказали необходимость обнародовать переписку.

Анджелина Джоли - суд с Брэдом Питтом / ua.depositphotos.com

"Это важная победа для госпожи Джоли. Он полностью перешел границу, когда пытался получить доступ к документам, очевидно привилегированным. Это часть модели поведения господина Питта, который пытается контролировать все, что касается Анджелины, включая ее общение с собственными адвокатами. Мы очень благодарны, что и Апелляционный суд, и суд первой инстанции в конце концов положили конец этому", — прокомментировал ситуацию адвокат Джоли.

Тем временем Брэд Питт не собирается сдаваться и хочет предоставить новые доказательства. Источник считает, что Джоли могла скрыть много важных документов под предлогом адвокатской тайны.

Брэд Питт - развод с Анджелиной Джоли / фото: ua.depositphotos.com

"Судья разрешил команде Питта пересмотреть это решение по мере появления новых доказательств. Показательно, сколь много документов Джоли скрыла под предлогом привилегии. Это лишь часть улик по делу", — заявил приближенный к актеру человек.

Конфликт из-за винодельни Château Miraval начался в 2022 году, когда Питт обвинил Джоли в тайной продаже своей доли. Актер настаивает на нарушении личных договоренностей, в то время как звезда называет его действия "мстительной войной" и оспаривает претензии в суде. Защита Джоли утверждает, что Питт отказался выкупать ее долю после того, как она не согласилась подписать договор о неразглашении. По словам актрисы, Питт пытался "купить ее молчание" по поводу инцидента в самолете в 2016 году, когда он якобы проявил насилие по отношению к членам семьи.

О персоне: Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

