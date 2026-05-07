"Перешел границу": Джоли одержала разгромную победу над Питтом

Кристина Трохимчук
7 мая 2026, 13:28
Актриса выиграла важный суд.
Анджелина Джоли, Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд Питт / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

  • Анджелина Джоли выиграла суд
  • Причина конфликта Питта и Джоли

Голливудская актриса Анджелина Джоли одержала важную победу над своим бывшим супругом Брэдом Питтом. Издание People сообщает, что суд встал на сторону звезды в процессе по делу французской винодельни Château Miraval.

Как оказалось, сторона актера требовала предоставить личную переписку Джоли, связанную с конфликтом вокруг винодельни, в то время как сторона актрисы утверждала, что эти сообщения защищены адвокатской тайной. Суд посчитал, что адвокаты Питта не доказали необходимость обнародовать переписку.

"Это важная победа для госпожи Джоли. Он полностью перешел границу, когда пытался получить доступ к документам, очевидно привилегированным. Это часть модели поведения господина Питта, который пытается контролировать все, что касается Анджелины, включая ее общение с собственными адвокатами. Мы очень благодарны, что и Апелляционный суд, и суд первой инстанции в конце концов положили конец этому", — прокомментировал ситуацию адвокат Джоли.

Тем временем Брэд Питт не собирается сдаваться и хочет предоставить новые доказательства. Источник считает, что Джоли могла скрыть много важных документов под предлогом адвокатской тайны.

"Судья разрешил команде Питта пересмотреть это решение по мере появления новых доказательств. Показательно, сколь много документов Джоли скрыла под предлогом привилегии. Это лишь часть улик по делу", — заявил приближенный к актеру человек.

Конфликт из-за винодельни Château Miraval начался в 2022 году, когда Питт обвинил Джоли в тайной продаже своей доли. Актер настаивает на нарушении личных договоренностей, в то время как звезда называет его действия "мстительной войной" и оспаривает претензии в суде. Защита Джоли утверждает, что Питт отказался выкупать ее долю после того, как она не согласилась подписать договор о неразглашении. По словам актрисы, Питт пытался "купить ее молчание" по поводу инцидента в самолете в 2016 году, когда он якобы проявил насилие по отношению к членам семьи.

О персоне: Анджелина Джоли

Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.

По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

