В Москве вводят цифровую блокаду: интернет и SMS не будут работать

Руслана Заклинская
7 мая 2026, 13:13
Власти РФ готовятся к полной изоляции информационного пространства Москвы 9 мая.
В Москве 9 мая полностью отключат мобильный интернет и SMS

Кратко:

  • В Москве 9 мая полностью ограничат мобильный интернет и SMS
  • Доступа к "белому списку" сайтов также не будет
  • Причина — обеспечение безопасности во время военного парада

В российской столице 9 мая полностью ограничат работу мобильного интернета, SMS-сообщений и доступ к "белому списку" сайтов. Причиной являются меры безопасности в связи с проведением военного парада. Об этом заявило Министерство цифрового развития РФ.

Российские власти готовятся к масштабной цифровой блокаде в столице во время празднования так называемого "Дня Победы". Примечательно, что под запрет попадет даже так называемый "белый список" сайтов, которые обычно остаются доступными при подобных ограничениях. Помимо интернета, жители и гости российской столицы не смогут пользоваться SMS-сообщениями.

В ведомстве страны-агрессора объяснили такие ограничения "необходимостью обеспечения безопасности праздничных мероприятий". Вероятно, такие меры связаны со страхом перед возможными атаками беспилотников и попыткой предотвратить координацию любых действий, которые могут помешать проведению парада на Красной площади.

Цифровая блокада будет кратковременной и коснется только непосредственно дня проведения парада. Накануне мероприятий, 7 и 8 мая, власти РФ не планируют отключать или ограничивать мобильный интернет в Москве.

В России проигнорировали предложение Украины о временном прекращении огня в ночь с 5 на 6 мая, несмотря на заявления о возможном "перемирии" в контексте празднований 9 мая. Аналитики издания Rzeczpospolita предполагают, что глава Кремля может сознательно обострять ситуацию накануне этой даты.

Авторы материала не исключают сознательной провокации со стороны Кремля накануне 9 мая с целью создания повода для дальнейшей эскалации войны. Также в публикации говорится, что российские власти могут использовать возможные удары по территории РФ во время праздничных мероприятий как политический инструмент для усиления внутренних репрессий, мобилизации и обвинений в адрес Украины.

Парад к 9 мая в РФ — новости по теме

Как сообщал Главред, в Москве в этом году парад к 9 мая впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пройдет без участия военной техники. На Красной площади будет представлена только пешеходная часть парада. Также из программы мероприятия исключили суворовцев, нахимовцев и кадетов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что отказ от демонстрации техники на Красной площади связан с тем, что год не является юбилейным, а также с усилением угроз, которые Россия связывает с украинскими ударами.

Премьер-министр Роберт Фицо заявил 4 мая, что не будет участвовать в военном параде в Москве 9 мая. По словам Фицо, он планирует лишь возложить цветы к памятнику Неизвестному солдату и провести короткую встречу с президентом РФ, но не посещать парад.

Кроме того, как минимум в 15 регионах Россия полностью отменила военные парады к 9 мая. Среди регионов, где не будут проводиться праздничные мероприятия, — Белгородская, Курская, Ростовская, Ленинградская области, Краснодарский край и другие. Во временно оккупированном Крыму также отменили парад и массовые мероприятия из соображений безопасности.

Об источнике: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, ответственный за государственную политику в сфере цифровых технологий, телекоммуникаций, почтовой связи и развития интернет-инфраструктуры.

Ведомство было создано в 2018 году путем реорганизации Министерства связи и массовых коммуникаций РФ. В его задачи входят развитие цифровой экономики, регулирование интернет-среды, внедрение электронных государственных услуг и контроль за информационными технологиями.

