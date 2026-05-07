Зачем класть лимонную кожуру в авто: простой трюк, о котором знают не все

Май – это пора потепления, поэтому в автомобилях часто начинают появляться пауки, которые досаждают водителям. Обычно избавиться от них очень трудно, ведь они живут в маленьких щелях. Однако всего один обычный продукт может решить эту проблему.
Почему в авто появляются пауки
Повышенная активность пауков является распространенным явлением в мае, поскольку теплые условия побуждают их выходить из зимней спячки, пишет express.co.uk.
Кроме того, яйца, отложенные в предыдущие сезоны, также часто начинают вылупляться примерно в это время, из-за чего пауков становится все больше.
"Зимой многие пауки переходят в состояние пониженной активности или ищут уютные места для отдыха. С приходом весны они становятся более активными", — говорится в сообщении.
Что отпугивает пауков
Чтобы отпугнуть пауков и заставить их покинуть автомобиль, можно использовать обычную лимонную кожуру. Ее можно расставить на приборной панели или на полу.
"Пауки обладают очень чувствительным обонянием и не любят сильных ароматов, особенно цитрусовых, таких как лимон", — говорят эксперты.
Также можно использовать кожуру апельсина, грейпфрута или лайма.
Как сделать средство для отпугивания пауков
Чтобы лимонные корки не портили внешний вид автомобиля, можно приготовить домашний раствор, который действует не хуже.
Все, что нужно сделать, — это замочить лимонную кожуру в кипятке вместе с несколькими каплями эфирного масла и оставить на ночь. После этого смесь следует перелить в бутылку с распылителем и обработать ею салон.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk — это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
