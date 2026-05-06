Расход топлива снизится: когда стоит включать круиз-контроль в авто

Экономия топлива в некоторых случаях может достигать 20%.

https://glavred.info/auto/rashod-topliva-snizitsya-kogda-stoit-vklyuchat-kruiz-kontrol-v-avto-10762595.html Ссылка скопирована

Секрет работы круиз-контроля в автомобиле / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Может ли круиз-контроль снизить расход топлива

Каковы основные недостатки круиз-контроля

Практически во всех современных автомобилях есть круиз-контроль, который облегчает поездки на дальние расстояния. Однако некоторые водители даже не догадываются, что эта функция также может помочь снизить расход топлива.

Главред решил разобраться, как круиз-контроль снижает расход топлива в автомобиле.

видео дня

Почему круиз-контроль снижает расход топлива

Эксперты издания Auto Swiat рассказывают, что круиз-контроль в новых марках автомобилей использует данные GPS для прогнозирования маршрута, учитывая крутые повороты и перепады высот.

Благодаря прогнозируемому маршруту, использование функции может сократить расход топлива даже на 7-14%.

Экономия также может достигать 20%, но для этого требуется стабильное движение со скоростью 80 км/ч.

Можно ли всегда использовать круиз-контроль для экономии топлива

Стоит заметить, что экономить топливо благодаря использованию функции круиз-контроля можно не всегда. В частности, ее эффективность ощутимо снижается в плотном трафике.

Эксперты отмечают, что после вынужденного замедления автоматика часто возвращается к заданной скорости слишком агрессивно, используя весь диапазон оборотов двигателя, что, в свою очередь, увеличивает расход топлива.

Какие недостатки имеет круиз-контроль

Опытный водитель способен превзойти даже самую современную электронику благодаря прогнозированию. Предвидение ситуации позволяет заранее менять полосу движения вместо автоматического торможения за другим автомобилем. Также человек может эффективно использовать инерцию, набирая скорость на спусках и постепенно теряя ее на подъемах. Такую стратегию сложно воспроизвести автоматическими алгоритмами в полном объеме.

Как работает круиз-контроль в автомобиле – видео:

Читайте также:

Об источнике: Auto Swiat Auto Swiat — это веб-сайт, посвященный автомобильной тематике. Он регулярно публикует автомобильные новости, описывает важнейшие изменения в дорожном законодательстве, дает советы по эксплуатации автомобилей и информацию о дорожной инфраструктуре.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред