Шквальный ветер, грозы и град накроют Ровенщину: когда погода резко изменится

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Ровно 7 мая
- Когда Ровенскую область накроют дожди с грозами
- В какие дни синоптики прогнозируют град
В четверг, 7 мая, в Ровенской области ожидается контрастная погода. Синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков ночью, днем возможны кратковременные дожди с грозами.
Местами ожидается град, сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.
Какая будет погода в Ровно и области 7 мая
В четверг в течение ночи по области столбики термометров будут держаться на уровне +10…+15 градусов, в Ровно ночью ожидается +12…+14 градусов.
Днем в Ровенской области ожидается +24…+29 градусов, в Ровно воздух прогреется до +25…+27 градусов.
Преобладает юго-западный ветер, 7-12 м/с. В дневные часы местами возможны шквалы силой 15-20 м/с, что вместе с грозами и градом может осложнить ситуацию на дорогах и вызвать локальные повреждения. Установлен первый уровень опасности - желтый.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ближайшие дни в Харькове температура воздуха днем повысится до +27°. Об этом сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
Кроме того, начало мая в Житомирской области выдалось по-летнему теплым: после затяжного прохладного апреля область оказалась под влиянием антициклона WINFRIED, который принес волну субтропического воздуха из Северной Африки.
В Полтавской области в ближайшие дни ожидается настоящая летняя погода. Температура воздуха в области ночью опустится до 7-12 градусов тепла, а днем будет колебаться в пределах 21-26 градусов тепла.
Когда в Украине ухудшится погода - прогноз
По данным синоптика Натальи Диденко, еще несколько дней в Украине сохранится летняя теплая погода. Ощутимые изменения ожидаются только в конце этой недели.
Вместе со снижением температуры в большинстве регионов прогнозируются осадки — локальные дожди, местами грозы. Украинцам советуют быть готовыми к ухудшению погодных условий.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
