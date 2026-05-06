Шквальный ветер, грозы и град накроют Ровенщину: когда погода резко изменится

В течение суток в Ровенской области ожидается резкое изменение погодных условий.

https://glavred.info/synoptic/shkvalnyy-veter-grozy-i-grad-nakroyut-rovenshchinu-kogda-pogoda-rezko-izmenitsya-10762481.html Ссылка скопирована

Погода в Ровно и области на 7 мая / facebook.com/mykyta.ant.5/

Вы узнаете:

Какая будет погода в Ровно 7 мая

Когда Ровенскую область накроют дожди с грозами

В какие дни синоптики прогнозируют град

В четверг, 7 мая, в Ровенской области ожидается контрастная погода. Синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков ночью, днем возможны кратковременные дожди с грозами.

Местами ожидается град, сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

видео дня

Какая будет погода в Ровно и области 7 мая

В четверг в течение ночи по области столбики термометров будут держаться на уровне +10…+15 градусов, в Ровно ночью ожидается +12…+14 градусов.

Днем в Ровенской области ожидается +24…+29 градусов, в Ровно воздух прогреется до +25…+27 градусов.

Погода в Ровно на 2 недели / Фото: meteoprog

Преобладает юго-западный ветер, 7-12 м/с. В дневные часы местами возможны шквалы силой 15-20 м/с, что вместе с грозами и градом может осложнить ситуацию на дорогах и вызвать локальные повреждения. Установлен первый уровень опасности - желтый.

Опасные погодные явления в Украине / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ближайшие дни в Харькове температура воздуха днем повысится до +27°. Об этом сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

Кроме того, начало мая в Житомирской области выдалось по-летнему теплым: после затяжного прохладного апреля область оказалась под влиянием антициклона WINFRIED, который принес волну субтропического воздуха из Северной Африки.

В Полтавской области в ближайшие дни ожидается настоящая летняя погода. Температура воздуха в области ночью опустится до 7-12 градусов тепла, а днем будет колебаться в пределах 21-26 градусов тепла.

Когда в Украине ухудшится погода - прогноз

По данным синоптика Натальи Диденко, еще несколько дней в Украине сохранится летняя теплая погода. Ощутимые изменения ожидаются только в конце этой недели.

Вместе со снижением температуры в большинстве регионов прогнозируются осадки — локальные дожди, местами грозы. Украинцам советуют быть готовыми к ухудшению погодных условий.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред