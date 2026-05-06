Даже не десятка: Украина рухнула в рейтинге букмекеров на Евровидении-2026

Кристина Трохимчук
6 мая 2026, 11:10
Стало известно, на каком месте оказалась LELEKA в рейтинге букмекеров.
Евровидение 2026 - прогноз букмекеров
Подготовка к началу Евровидения-2026 в Вене идет полным ходом. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а имя нового победителя конкурса весь мир узнает уже 16 мая. Тем временем прогнозы букмекеров не радуют Украину — согласно им LELEKA выпала из десятки фаворитов конкурса, сообщает eurovisionworld.

Букмекеры по-прежнему пророчат победу представителям Финляндии. Дуэт Линды Лампениус и Пита Паркконена уже долгое время не уступает лидерство другим претендентам. Однако конкуренция в рейтинге остается высокой — с финнами будут соревноваться представители Греции, Дании, Австралии и Франции.

Евровидение 2026 - на каком месте Украина
Тем временем LELEKA с песней "Ridnym" опустилась в рейтинге на 11-е место. Неожиданный рывок совершила Мальта — она поднялась на 10-е место. Также укрепил свои позиции представитель Италии — он расположился на 9-м месте. Таким образом, симпатии еврофанов заметно изменились не в пользу представительницы Украины.

Каким будет номер LELEKA на Евровидении 2026
Евровидение 2026 — каким будет номер Украины

Тем временем в Вене начались репетиции полуфиналов Евровидения. Поклонники конкурса уже смогли увидеть номера участников, в том числе LELEKA. Вместе с певицей на сцену выйдет бандурист Ярослав Джусь, а главными изюминками станут костюм и исполнение знаковой длинной ноты в кульминации номера.

Евровидение 2026
Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

