Даже не десятка: Украина рухнула в рейтинге букмекеров на Евровидении-2026

Стало известно, на каком месте оказалась LELEKA в рейтинге букмекеров.

https://glavred.info/starnews/dazhe-ne-desyatka-ukraina-ruhnula-v-reytinge-bukmekerov-na-evrovidenii-2026-10762382.html Ссылка скопирована

Евровидение 2026 - прогноз букмекеров / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Евровидение

Вы узнаете:

Кто победит на Евровидении-2026

На каком месте в рейтинге букмекеров оказалась LELEKA

Подготовка к началу Евровидения-2026 в Вене идет полным ходом. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а имя нового победителя конкурса весь мир узнает уже 16 мая. Тем временем прогнозы букмекеров не радуют Украину — согласно им LELEKA выпала из десятки фаворитов конкурса, сообщает eurovisionworld.

Букмекеры по-прежнему пророчат победу представителям Финляндии. Дуэт Линды Лампениус и Пита Паркконена уже долгое время не уступает лидерство другим претендентам. Однако конкуренция в рейтинге остается высокой — с финнами будут соревноваться представители Греции, Дании, Австралии и Франции.

видео дня

Евровидение 2026 - на каком месте Украина / скрин из сайта eurovisionworld.com

Тем временем LELEKA с песней "Ridnym" опустилась в рейтинге на 11-е место. Неожиданный рывок совершила Мальта — она поднялась на 10-е место. Также укрепил свои позиции представитель Италии — он расположился на 9-м месте. Таким образом, симпатии еврофанов заметно изменились не в пользу представительницы Украины.

Каким будет номер LELEKA на Евровидении 2026 / фото: instagram.com, LELEKA

Евровидение 2026 — каким будет номер Украины

Тем временем в Вене начались репетиции полуфиналов Евровидения. Поклонники конкурса уже смогли увидеть номера участников, в том числе LELEKA. Вместе с певицей на сцену выйдет бандурист Ярослав Джусь, а главными изюминками станут костюм и исполнение знаковой длинной ноты в кульминации номера.

Евровидение 2026 / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что шоумен Андрей Джеджула спровоцировал волну обсуждений в Instagram, опубликовав фото со своей третьей женой. Реакция фолловеров оказалась неоднозначной, а под постом мгновенно разгорелась жаркая дискуссия.

Также Джордж Клуни пересмотрел свои взгляды и принял решение отойти от активных съемок в кино. По признанию звезды, его карьерные амбиции полностью удовлетворены, поэтому возвращение на экраны станет возможным лишь в случае экстраординарной роли.

Вас может заинтересовать:

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред