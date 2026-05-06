Эффект наоборот: какие пятна нельзя стирать при высоких температурах

Руслан Иваненко
6 мая 2026, 00:17
Эксперты рассказали, почему горячая вода может только ухудшить ситуацию и закрепить пятна на ткани.
Какие типы пятен нужно обрабатывать холодной водой для эффективной очистки / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

  • Почему горячая вода вредит при стирке
  • Какие пятна нельзя стирать в горячей воде
  • Как правильно удалять сложные загрязнения

Горячая вода во время стирки часто воспринимается как универсальное решение для борьбы с грязью, однако во многих случаях она может только ухудшить ситуацию. Эксперты по уходу за тканями предупреждают: высокая температура способна "запечатывать" отдельные типы пятен в волокнах, затрудняя их дальнейшее удаление, пишет Marthastewart.

Белковые пятна

Специалисты советуют начинать обработку большинства сложных загрязнений именно с холодной или прохладной воды. Такой подход позволяет избежать закрепления пятна и повышает эффективность моющих средств.

Особенно это касается так называемых белковых пятен — от крови, пота, молочных продуктов, яиц или грудного молока. Под воздействием горячей воды белок сворачивается, и загрязнение глубже проникает в структуру ткани.

Грязь и трава: как правильно очищать

Не менее чувствительны к температуре загрязнения природного происхождения, в частности от травы, земли и грязи. Они содержат органические соединения, которые при нагревании ведут себя подобно белкам.

В таких случаях рекомендуется сначала дать грязи высохнуть, осторожно удалить ее щеткой, а уже потом стирать вещь в холодной воде с использованием мягкого средства.

Пятна от вина, чая и ягод

Отдельную категорию составляют пятна от напитков и продуктов с высоким содержанием танинов и пигментов. Речь идет о красном вине, чае, а также томатах и ягодах. Горячая вода может закрепить эти вещества в волокнах ткани, сделав их практически невыводимыми.

Зато холодная вода помогает постепенно растворить пигмент и облегчает очистку.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Как вывести пятна с одежды в домашних условиях — смотрите в видео.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

