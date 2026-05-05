Для людей: тиктокер предложил "скинуться" и купить авиакомпанию

Кампания по выкупу Spirit Airlines собрала более $88 млн за считаные дни. Тысячи людей поддержали идею, несмотря на сомнения экспертов.

Блогер предложил своим зрителям купить авиакомпанию

То, что начиналось как шутка в TikTok, неожиданно превратилось в масштабную интернет-кампанию. Пользователи массово откликнулись на идею "выкупить" обанкротившуюся авиакомпанию Spirit Airlines и запустить ее заново.

Инициатором стал блогер Хантер Петерсон, который предложил план коллективного выкупа авиакомпании. Всего за несколько дней люди собрали более 88 миллионов долларов в виде заявленных взносов. Об этом пишет USA Today.

Ролик тиктокера быстро стал вирусным и набрал миллионы просмотров.

"Это гениальная идея: мы национализируем Spirit Airlines. Она будет принадлежать людям. Мы создадим новую авиакомпанию", - заявил он.

Закрытие авиакомпании

2 мая Spirit Airlines официально объявила о прекращении деятельности. Причиной стали многолетние финансовые проблемы и резкий рост цен на топливо. Все рейсы были отменены, а служба поддержки прекратила работу.

Генеральный директор компании Дэйв Дэвис признал, что для спасения бизнеса требовались сотни миллионов долларов, которых у перевозчика не оказалось.

Миллионы долларов и тысячи сторонников

После публикации идеи Петерсон запустил сайт letsbuyspiritair.com, где пользователи могли оставить необязывающие заявки на участие в проекте. Уже через несколько часов инициатива получила огромный отклик.

По данным на 4 мая более 124 700 человек выразили готовность участвовать, а суммарные обещанные вложения превысили 88 млн долларов. Средний вклад составил около 667 долларов.

"Все началось как шутка, и это выходит из-под контроля. В хорошем смысле", - отметил автор идеи.

Популярность обрушила сайт

Интерес к проекту оказался настолько высоким, что сайт краудфандинга временно перестал работать из-за перегрузки. Позже было объявлено о приостановке приема заявок.

Параллельно начало развиваться и сообщество в Instagram. Аккаунт Spirit Airlines 2.0 уже собрал сотни тысяч подписчиков.

Эксперты сомневаются в успехе

Несмотря на ажиотаж, специалисты оценивают шансы на реализацию проекта как крайне низкие. Компания уже проходит процедуру ликвидации, а ее активы будут распределены судом для покрытия долгов.

Авиационный эксперт Роберт Манн считает, что бренд вряд ли вернётся в прежнем виде.

"Самолеты и персонал продолжат работать, но уже под другими авиакомпаниями. Сама Spirit в прежнем виде не восстановится", - заявил он.

Об источнике: USA Today USA Today - первая общенациональная ежедневная газета в США. Основана y Вашингтоне предпринимателем Алленом Ньюгартом. Главным редактором первого выпуска, появившегося 15 сентября 1982 года, был назначен Джон Сайгенталер, пишет Википедия.

