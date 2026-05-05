Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Курьёзы

Для людей: тиктокер предложил "скинуться" и купить авиакомпанию

Константин Пономарев
5 мая 2026, 19:45
Кампания по выкупу Spirit Airlines собрала более $88 млн за считаные дни. Тысячи людей поддержали идею, несмотря на сомнения экспертов.
Блогер предложил своим зрителям купить авиакомпанию
Блогер предложил своим зрителям купить авиакомпанию / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@hbpvo, Facebook

Вы узнаете:

  • Как "шутка" стала началом сбора десятков миллионов
  • Почему тысячи людей решили "купить" авиакомпанию
  • Что на самом деле ждtт Spirit Airlines после закрытия

То, что начиналось как шутка в TikTok, неожиданно превратилось в масштабную интернет-кампанию. Пользователи массово откликнулись на идею "выкупить" обанкротившуюся авиакомпанию Spirit Airlines и запустить ее заново.

Инициатором стал блогер Хантер Петерсон, который предложил план коллективного выкупа авиакомпании. Всего за несколько дней люди собрали более 88 миллионов долларов в виде заявленных взносов. Об этом пишет USA Today.

видео дня

Ролик тиктокера быстро стал вирусным и набрал миллионы просмотров.

"Это гениальная идея: мы национализируем Spirit Airlines. Она будет принадлежать людям. Мы создадим новую авиакомпанию", - заявил он.

Закрытие авиакомпании

2 мая Spirit Airlines официально объявила о прекращении деятельности. Причиной стали многолетние финансовые проблемы и резкий рост цен на топливо. Все рейсы были отменены, а служба поддержки прекратила работу.

Генеральный директор компании Дэйв Дэвис признал, что для спасения бизнеса требовались сотни миллионов долларов, которых у перевозчика не оказалось.

Миллионы долларов и тысячи сторонников

После публикации идеи Петерсон запустил сайт letsbuyspiritair.com, где пользователи могли оставить необязывающие заявки на участие в проекте. Уже через несколько часов инициатива получила огромный отклик.

Всего за несколько дней люди собрали более 88 миллионов долларов в виде заявленных взносов
Всего за несколько дней люди собрали более 88 миллионов долларов в виде заявленных взносов / Фото: tiktok.com/@hbpvo

По данным на 4 мая более 124 700 человек выразили готовность участвовать, а суммарные обещанные вложения превысили 88 млн долларов. Средний вклад составил около 667 долларов.

"Все началось как шутка, и это выходит из-под контроля. В хорошем смысле", - отметил автор идеи.

Популярность обрушила сайт

Интерес к проекту оказался настолько высоким, что сайт краудфандинга временно перестал работать из-за перегрузки. Позже было объявлено о приостановке приема заявок.

Параллельно начало развиваться и сообщество в Instagram. Аккаунт Spirit Airlines 2.0 уже собрал сотни тысяч подписчиков.

Эксперты сомневаются в успехе

Несмотря на ажиотаж, специалисты оценивают шансы на реализацию проекта как крайне низкие. Компания уже проходит процедуру ликвидации, а ее активы будут распределены судом для покрытия долгов.

Авиационный эксперт Роберт Манн считает, что бренд вряд ли вернётся в прежнем виде.

"Самолеты и персонал продолжат работать, но уже под другими авиакомпаниями. Сама Spirit в прежнем виде не восстановится", - заявил он.

Смотрите обращение тиктокера к зрителям с предложение купить авиакомпанию:

@hbpvo

let’s buy an airline /s www.letsbuyspirit.com

♬ Spirit in the Sky - Norman Greenbaum

Ранее Главред писал о том почему нельзя аплодировать пилоту при посадке самолета. Некоторые считают это искренней благодарностью экипажу за безопасный полет, тогда как другие считают такое поведение неуместным.

Также сообщалось о том, что тайна безупречного внешнего вида раскрыта. Стюардесса показала, что носит под униформой, чтобы справляться с длительными перелетами. Многие люди были удивлены.

Вам может быть интересно:

Об источнике: USA Today

USA Today - первая общенациональная ежедневная газета в США. Основана y Вашингтоне предпринимателем Алленом Ньюгартом. Главным редактором первого выпуска, появившегося 15 сентября 1982 года, был назначен Джон Сайгенталер, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авиакомпания TikTok интересные новости деньги
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия ударила баллистикой по Днепру: число жертв быстро растет, что известно

Россия ударила баллистикой по Днепру: число жертв быстро растет, что известно

21:24Война
Почему Украина объявила перемирие с 6 мая - у Зеленского назвали истинную цель

Почему Украина объявила перемирие с 6 мая - у Зеленского назвали истинную цель

21:14Война
Деньги будут, но есть нюанс: ЕС выдвинул новое требование для транша 90 млрд евро

Деньги будут, но есть нюанс: ЕС выдвинул новое требование для транша 90 млрд евро

19:48Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
В России официально переименовали украинцев — какое новое название придумали и когда

В России официально переименовали украинцев — какое новое название придумали и когда

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

"Человека обработали": психическое состояние Лорак напугало россиян

"Человека обработали": психическое состояние Лорак напугало россиян

Жизнь четырех знаков зодиака станет намного лучше - кто схватит удачу за хвост

Жизнь четырех знаков зодиака станет намного лучше - кто схватит удачу за хвост

Китайский гороскоп на завтра, 6 мая: Свиньям - гнев, Драконам - хандра

Китайский гороскоп на завтра, 6 мая: Свиньям - гнев, Драконам - хандра

Последние новости

21:24

Россия ударила баллистикой по Днепру: число жертв быстро растет, что известно

21:15

Хороший урожай перца без дорогих удобрений: эксперт напомнил о забытом методеВидео

21:14

Почему Украина объявила перемирие с 6 мая - у Зеленского назвали истинную цель

21:06

"Пороховая бочка" в тылу: Друзенко об угрозе революции и конце "сытой войны"мнение

20:58

Время решительных шагов: три знака зодиака, чью жизнь май изменит навсегда

Между США и Украиной наметилась стабилизация в вопросе санкций, Киев отвечает ударами по РФ — ВласюкМежду США и Украиной наметилась стабилизация в вопросе санкций, Киев отвечает ударами по РФ — Власюк
20:47

Детская головоломка со спичками, которая ставит в тупик всех взрослых

20:00

Грядки с огурцами против единичного посева: какой метод дает более высокие урожаи

19:49

Тернопольщину накроет настоящая летняя жара: температура поднимется до +29

19:49

Об аварии на ЧАЭС писали в газете за месяц до неё: что скрыл Кремль

Реклама
19:48

Деньги будут, но есть нюанс: ЕС выдвинул новое требование для транша 90 млрд евро

19:45

Для людей: тиктокер предложил "скинуться" и купить авиакомпаниюВидео

19:42

Количество погибших резко выросло: последствия ударов по ЗапорожьюФото

19:12

Тарас Барабаш досье

19:08

На Луне появится первый постоянный "дом": детали, которые удивляют

19:04

Фузариоз атакует корни чеснока – садовник раскрыл действенный метод спасенияВидео

18:52

РФ била ФАБами по людям: в центре Краматорска много погибшихФото

18:49

Чайные пакетики в саду: почему их важно разрывать именно в мае

18:43

Умер один из создателей мультфильмов о казаках: что известно о выдающемся аниматоре

18:39

Пылесос станет рассадником бактерий и плесени: где его нельзя хранитьВидео

18:04

Буданов назвал условие продления перемирия в войне — чего ждут от Кремля

Реклама
17:57

Кошка не узнала собаку после стрижки: реакция рассмешила миллионыВидео

17:46

Суд отказал ГБР и ОГП в аресте комбата Герсака актуально

17:45

Сорняки больше не вырастут: секретный ингредиент для красивого газонаВидео

17:38

Как не опозориться с букетом: какие цветы нельзя дарить и почему

17:29

"Очень особый момент": LELEKA впервые показала номер для Евровидения 2026

17:05

Холодный фронт с дождями и грозами надвигается на Житомирщину: когда накроет непогода

17:05

Запорожье в огне: город под атакой КАБов и дроновФотоВидео

17:00

"Патриотизм формируется вокруг практических действий", – Ивашин

16:50

Рекордный удар "Фламинго" по РФ: куда попали и почему местные подняли бунт против КремляВидео

16:47

В Полтавской области жара не спадет: синоптики назвали максимальную температуру

16:44

Хватит ли мощности солнечных панелей для всего дома: что важно знать

16:41

Политику в сфере азартных игр могут передать Минфину: в законопроекте появилась поправка

16:34

Гороскоп на завтра, 6 мая: Ракам — приятные новости, Весам — развлечения

16:34

Когда и почему украинцы начали есть сало: история тянется сквозь тысячелетияВидео

16:24

Чем восхищал Met Gala 2026: камбэк Бейонсе, "Летучий голландец" и мыльная операВидео

16:09

"Перемирие" с угрозами от РФ и предложение тишины от Украины: будет ли прекращение огня и когдаФото

15:44

Военный пилот совершил "путешествие во времени": что он увидел

15:41

"Приложить все усилия": чиновник объяснил, как Украина усиливает давление на РФ

15:39

Каким людям суждено стать богатыми: ответ кроется в дате рождения

15:39

Доллар и евро внезапно обвалились: появился новый курс валют на 6 мая

Реклама
15:23

Ударит летняя жара до +30: стала известна дата, когда на Ровенщине резко потеплеет

15:13

Поздравления с Днем матери - теплые пожелания и красивые картинки

14:55

РФ не может создать запас дронов и запускает их "с конвейера": в чем причина

14:52

Как авто проедут перекресток: только половина водителей отвечает правильноВидео

14:50

Шикарные котлеты без мяса и яиц: рецепт проще простого

14:28

"Фантастический период": 45-летняя Витвицкая показала беременный животик

14:25

Птица "дала знак" мужчине и он стал миллионером через пару дней

14:21

Украину после жары резко накроют грозы: синоптик сказала, когда изменится погода

14:01

"Увенчанный лавром": какое старинное украинское имя снова возвращается в моду

13:59

Яичница, как в ресторане, всего за 90 секунд: что нужно добавить в сковородуВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять