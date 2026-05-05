Для людей: тиктокер предложил "скинуться" и купить авиакомпанию

То, что начиналось как шутка в TikTok, неожиданно превратилось в масштабную интернет-кампанию. Пользователи массово откликнулись на идею "выкупить" обанкротившуюся авиакомпанию Spirit Airlines и запустить ее заново.
Инициатором стал блогер Хантер Петерсон, который предложил план коллективного выкупа авиакомпании. Всего за несколько дней люди собрали более 88 миллионов долларов в виде заявленных взносов. Об этом пишет USA Today.
Ролик тиктокера быстро стал вирусным и набрал миллионы просмотров.
"Это гениальная идея: мы национализируем Spirit Airlines. Она будет принадлежать людям. Мы создадим новую авиакомпанию", - заявил он.
Закрытие авиакомпании
2 мая Spirit Airlines официально объявила о прекращении деятельности. Причиной стали многолетние финансовые проблемы и резкий рост цен на топливо. Все рейсы были отменены, а служба поддержки прекратила работу.
Генеральный директор компании Дэйв Дэвис признал, что для спасения бизнеса требовались сотни миллионов долларов, которых у перевозчика не оказалось.
Миллионы долларов и тысячи сторонников
После публикации идеи Петерсон запустил сайт letsbuyspiritair.com, где пользователи могли оставить необязывающие заявки на участие в проекте. Уже через несколько часов инициатива получила огромный отклик.
По данным на 4 мая более 124 700 человек выразили готовность участвовать, а суммарные обещанные вложения превысили 88 млн долларов. Средний вклад составил около 667 долларов.
"Все началось как шутка, и это выходит из-под контроля. В хорошем смысле", - отметил автор идеи.
Популярность обрушила сайт
Интерес к проекту оказался настолько высоким, что сайт краудфандинга временно перестал работать из-за перегрузки. Позже было объявлено о приостановке приема заявок.
Параллельно начало развиваться и сообщество в Instagram. Аккаунт Spirit Airlines 2.0 уже собрал сотни тысяч подписчиков.
Эксперты сомневаются в успехе
Несмотря на ажиотаж, специалисты оценивают шансы на реализацию проекта как крайне низкие. Компания уже проходит процедуру ликвидации, а ее активы будут распределены судом для покрытия долгов.
Авиационный эксперт Роберт Манн считает, что бренд вряд ли вернётся в прежнем виде.
"Самолеты и персонал продолжат работать, но уже под другими авиакомпаниями. Сама Spirit в прежнем виде не восстановится", - заявил он.
Смотрите обращение тиктокера к зрителям с предложение купить авиакомпанию:
@hbpvo
let’s buy an airline /s www.letsbuyspirit.com♬ Spirit in the Sky - Norman Greenbaum
Об источнике: USA Today
Об источнике: USA Today
