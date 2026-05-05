Деньги будут, но есть нюанс: ЕС выдвинул новое требование для транша 90 млрд евро

- ЕС увязывает финансирование с реформой
- Украина должна увеличить внутренние доходы
- Условия кредитной программы еще согласовываются
Украина должна провести налоговую реформу для получения следующих траншей в рамках кредитной программы ЕС объемом 90 млрд евро. Соответствующее требование будет включено в условия финансирования, однако его детали и сроки выполнения еще согласовываются между сторонами.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис после заседания Совета ЕС по экономике и финансам 5 мая в Брюсселе, сообщает"Европейская правда"
По словам еврокомиссара, переговоры с украинской стороной относительно условий макрофинансовой помощи находятся на продвинутом этапе. В то же время в ЕС подчеркивают необходимость увеличения внутренних доходов Украины для поддержки государственного бюджета.
"Мы пока все еще находимся на очень продвинутых этапах переговоров с украинскими властями относительно условий, лежащих в основе нашей программы макрофинансовой помощи", — заявил Домбровскис.
Он также подчеркнул, что вопрос налоговой реформы является частью обсуждений, но окончательные параметры еще не определены.
"Мобилизация внутренних доходов является важной частью этих переговоров, как и налоговая реформа, однако точные условия и элементы все еще обсуждаются", — добавил он.
Выделение 90 миллиардов евро для Украины – последние новости
Как писал ранее Главред, в конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Евросоюза разблокировали пакет макрофинансовой поддержки для Украины на 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций против страны-агрессора России.
Кроме того, Европейский Союз рассматривает возможность привязать часть нового кредитного пакета для Украины к принятию непопулярных налоговых решений, которые давно вызывают споры внутри страны. По данным источников Bloomberg, речь идет о 8,4 млрд евро макрофинансовой помощи, которую Киев рассчитывает получить уже в этом году.
Напомним, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина может получить первый транш кредита в размере 90 млрд евро уже до конца этого квартала, который заканчивается в апреле.
Об источнике: "Европейская правда"
Об источнике: "Европейская правда"
Европейская правда — это украинское интернет-СМИ, посвященное Европе, НАТО и реформам в Украине. Сайт "Европейской правды" заработал в начале июня 2014 года.
