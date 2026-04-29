Просто так €90 млрд никто не даст: ЕС выдвинул Украине новые требования для получения кредита

Власти могут быть вынуждены ввести 20-процентный НДС для индивидуальных предпринимателей с годовым доходом свыше 4 млн грн.

ЕС выдвигает Украине новые условия для получения кредита на 90 млрд евро

Главное из новости:

ЕС хочет увязать кредит Украине с налоговыми изменениями

МВФ настаивает на скором принятии решений

НДС для ФЛП может стать ключевым условием

Европейский Союз рассматривает возможность увязать часть нового кредитного пакета для Украины с принятием непопулярных налоговых решений, которые давно вызывают споры внутри страны. По данным источников Bloomberg, речь идет о 8,4 млрд евро макрофинансовой помощи, которую Киев рассчитывает получить уже в этом году.

Позиция ЕС совпадает с дискуссиями между Украиной и МВФ: правительство пытается отсрочить выполнение аналогичных требований в рамках отдельной программы Фонда на сумму более 8 млрд долларов. Оба партнера настаивают на пересмотре упрощенной системы налогообложения, которая позволяет малому бизнесу платить 5% от дохода.

В центре споров — возможное введение 20% НДС для ФЛП с годовым оборотом свыше 4 млн грн. По оценкам Минфина, такой шаг мог бы приносить бюджету более 40 млрд грн ежегодно. Международные партнеры считают, что нынешние правила истощают государственные финансы, создают неравные условия для бизнеса и стимулируют тенизацию.

Несмотря на то, что новые требования касаются лишь части общего пакета помощи, их принятие может оказаться политически сложным. В парламенте уже блокировали отдельные фискальные инициативы, в частности налогообложение иностранных посылок — еще одно требование МВФ. Напряженность возникала и между Верховной Радой и президентом Владимиром Зеленским, который неоднократно призывал избегать резких налоговых решений в военное время.

Украина уже пропустила мартовский дедлайн МВФ и имеет время до июня, когда состоится следующий пересмотр программы. На данный момент страна получила 1,5 млрд долларов, а еще около 700 млн долларов остаются под вопросом.

По информации источников, Киев и партнеры обсуждали возможность отложить введение НДС для ФЛП примерно на год. Однако МВФ настаивает, что часть изменений следует принять уже сейчас. Даже если Украине удастся выиграть время, в перспективе ей придется полностью адаптировать налоговую систему к нормам ЕС в рамках переговоров о вступлении.

Выделение 90 миллиардов евро для Украины — последние новости

Как писал ранее Главред, послы стран Европейского Союза одобрили предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро и согласовали 20-й пакет санкций против России.

Кроме того, страны Евросоюза разблокировали пакет макрофинансовой поддержки для Украины на 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций против страны-агрессора России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что из-за задержки с выделением средств, из которых 45 млрд евро планировалось предоставить уже в этом году, Украина может не успеть должным образом подготовиться к следующему отопительному сезону, отмечал президент Владимир Зеленский.

Об источнике: Bloomberg Bloomberg — американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

