Может изменить ход войны: Волкер назвал главный козырь Украины

Страна-агрессор Россия не ведет мирные переговоры всерьез, и Украина это хорошо понимает.

Россия не заинтересована в мире и использует переговоры как оружие, считает Курт Волкер

Главные тезисы Волкера:

Россия использует мирные переговоры как инструмент давления

Москва пытается усилить давление США на Украину

Внимание Штатов сосредоточено на войне с Ираном

Украина получила важные козыри благодаря ударам по стратегическим объектам РФ

Россия не демонстрирует серьезную заинтересованность в достижении мирного соглашения. Она предъявляет максималистские требования и использует переговоры как инструмент давления на Украину, а также способ побуждать Соединенные Штаты оказывать это давление. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах Курт Волкер.

По его словам, россияне пытаются заинтересовать американских переговорщиков перспективами бизнес-соглашений после отмены санкций в надежде, что это подтолкнет их к усилению давления на Украину.

"Так что Россия не ведет эти переговоры всерьез. Украина это хорошо понимает, но в то же время участвует в переговорах, ведь для нее важно не выглядеть стороной, которая не стремится к миру или не готова к диалогу", - сказал Волкер в интервью Украинскому радио.

Он добавил, что Штаты сейчас переключили внимание на Иран и на поиск договоренностей в этом направлении. Поэтому переговорному процессу по поводу российско-украинской войны сейчас практически нет внимания.

В то же время Волкер считает, что "Украина получила важные козыри".

"Украина способна наносить удары на большие расстояния по территории России, в частности по объектам нефтяного экспорта, которые критически важны для финансирования войны. Итак, сейчас складывается ситуация, которая все больше играет в пользу Украины", - объяснил он.

Волкер уверен: если эта тенденция сохранится, то она может создать условия, при которых Россия будет вынуждена согласиться на прекращение огня.

"Россия все еще предпочитает продолжать атаки и выдвигать требования, используя переговоры как инструмент для получения дополнительных выгод. Но вполне возможно, что мы в конце концов придем к реальному прекращению огня, и это было бы положительным результатом", - резюмировал экс-спецпредставитель Госдепа.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы "всегда была открытой" к контактам с США для достижения договоренности по Украине. При том Лавров считает, что американским властям сейчас важно "быстро придумать какую-то развязку" по войне на Ближнем Востоке, а также ситуации в Украине.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о якобы готовности российского диктатора к переговорам с Владимиром Зеленским, но только на этапе завершающего оформления договоренностей. Глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко считает, что такие заявления направлены не столько на Украину, сколько на внешних геополитических игроков.

Президент США Дональд Трамп обсудил с британским королем Чарльзом III ситуацию с войной в Украине и планы российского диктатора и Владимира Путина. Во время официальной встречи в Белом доме Трамп якобы сказал британскому монарху, что "Путин хочет войны".

Тем временем посол Украины в Великобритании и бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал пять теоретических сценариев завершения войны.

Кто такой Курт Волкер? Курт Волкер - американский дипломат. Постоянный представитель США в НАТО (2008-2009). Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017-2019). Имеет устойчивую позицию по Украине и поддерживает решение ударов по территории России, пишет Википедия.

