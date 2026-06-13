Силы обороны мощно атаковали новые мосты в Крым: у врага возникли проблемы

Ключевые для противника пути оказались под прицелом украинских военных.

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Удары по мостам наносят оккупантам всё больший ущерб / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, карта ISW

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Украина атаковала еще один мост между Херсонской областью и Крымом

Из-за новых ударов Сил обороны у РФ возникли серьезные проблемы

Украинские военные блокируют любые попытки оккупантов восстановить переправы

Утром 13 июня так называемый "гауляйтер" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Украина снова пыталась нанести удар по мостам на территории временно оккупированной Херсонщины.

По его словам, Силы обороны предприняли попытку атаковать мосты в направлении Чонгара. Из-за этого движение в сторону АПП "Джанкой" сейчас перекрыто. Также ВСУ нанесли удар по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Специалисты уже провели обследование конструкций. Движение там запущено в реверсивном режиме.

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"За ночь силами ПВО и мобильных огневых групп сбито 25 ударных БПЛА ВСУ... Враг пытается наносить удары по транспортной инфраструктуре, чтобы создать проблемы людям", — добавил он.

В Украине прокомментировали новые удары по югу

В эфире "Суспільне студія" командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий "Перун" Филатов рассказал, что ночью 13 июня Силы обороны повредили еще одну важную транспортную артерию на оккупированных территориях — на этот раз железнодорожную.

"Ранее удары уже наносились по Чонгарскому и Армянскому мостам. После этого российские военные соорудили несколько понтонных переправ, чтобы восстановить движение. Одну из этих переправ сегодня также повредили", — отметил военный.

Филатов утверждает, что из-за новых попаданий у оккупантов возникли проблемы. В частности, понтонные переправы не могут пропускать много транспорта, поэтому их пропускная способность остается низкой.

"На сегодняшний день противник, поскольку он будет передвигаться по понтонным переправам, вынужден накапливать очень большие колонны автотранспорта. Соответственно, во время выполнения миссий мы можем с помощью разведки и нанесения ударов осуществлять патрулирование и уже определять цели для нанесения ударов, уничтожать большое количество автотранспорта. Тем самым блокировать все попытки противника восстановить эти переправы", — пояснил "Перун".

Как удары по оккупированному югу повлияют на фронт - мнение аналитиков

Главред писал, что, по словам аналитиков ISW, украинские войска усиливают свою ударную кампанию средней дальности против российских глобальных военных комплексов на оккупированном юге Украины, нарушая способность России безопасно использовать пути снабжения из юго-западной России в оккупированный Крым.

Дальнейшие удары Украины по российским линиям связи и снабжения, вероятно, будут иметь цепной эффект на поле боя и могут затруднить подготовку России к наступательным операциям.

Удары по мостам в Крым — последние новости

Напомним, Главред писал , что поражение мостов в районе Чонгара может стать важным элементом стратегии по ограничению российской военной логистики на оккупированном юге Украины.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 июня были поражены четыре моста, обеспечивающие транспортное сообщение оккупантов с временно оккупированным Крымом.

Накануне стало известно, что в результате ударов Сил обороны Украины также пострадал мост при въезде в Красноперекопск со стороны Армянска, там наблюдалось сильное свечение.

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О персоне: Дмитрий "Перун" Филатов Дмитрий Филатов с позывным "Перун" — капитан Вооруженных сил Украины. Летом 2022 года он укомплектовал и возглавил разведку 7-го Центра ССО. "Перун" участвовал в Слобожанском наступлении в 2022 году. В ходе этого наступления были освобождены Купянск, Узловой и Лиман Первый. Филатов организовал захват вражеской огнеметной системы "Солнцепьок". Также он участвовал в обороне Бахмута, Кудрюмовки, Ивановки. В мае 2024 года он стал командиром 1-го отдельного штурмового полка. В 2025 году получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда". Об этом сообщает Википедия.

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