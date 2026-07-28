Как смыть суперклей с рук за две минуты, не повредив кожу — простой лайфхак

Вы узнаете:
- Почему нельзя силой разъединять пальцы, склеенные суперклеем
- Какое домашнее средство наиболее эффективно разклеит пальцы
Суперклей часто помогает при мелком ремонте, однако нередко попадает на кожу или даже склеивает пальцы. В такой ситуации важно не торопиться и не пытаться силой разъединить руки, ведь это может повредить кожу.
Главред узнал, что автор YouTube-канала "Точка зрения 360°" продемонстрировал простой способ, который помогает постепенно избавиться от суперклея на руках без вреда для кожи.
Чем отмыть суперклей с рук в домашних условиях
По словам автора, для этого способа понадобятся только тёплая вода и обычная пищевая сода. Сначала нужно окунуть склеенные пальцы в тёплую воду, после чего постепенно втирать соду в место, где остался клей.
Делать это нужно медленно, периодически смачивая руки в воде. На это может уйти несколько минут - всё зависит от площади, которую покрыл клей.
Смотрите видео с лайфхаком:
Еще новости:
- Крысы мгновенно исчезнут из дома: поможет один простой продукт из кухни
- Тараканы поселились в доме: как найти гнездо и избавиться от вредителей навсегда
- Даже очень старая терка станет острой за считанные минуты: как заточить её дома
Об источнике: Точка Зрения 360⁰
"Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками, полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред