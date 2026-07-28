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Как смыть суперклей с рук за две минуты, не повредив кожу - простой лайфхак

Анна Косик
28 июля 2026, 03:14
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Эксперт продемонстрировал домашний способ, который поможет аккуратно отклеить пальцы после контакта с суперклеем.
Как смыть суперклей с рук за две минуты, не повредив кожу — простой лайфхак
Лайфхак от склеенных пальцев / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему нельзя силой разъединять пальцы, склеенные суперклеем
  • Какое домашнее средство наиболее эффективно разклеит пальцы

Суперклей часто помогает при мелком ремонте, однако нередко попадает на кожу или даже склеивает пальцы. В такой ситуации важно не торопиться и не пытаться силой разъединить руки, ведь это может повредить кожу.

Главред узнал, что автор YouTube-канала "Точка зрения 360°" продемонстрировал простой способ, который помогает постепенно избавиться от суперклея на руках без вреда для кожи.

видео дня

Чем отмыть суперклей с рук в домашних условиях

По словам автора, для этого способа понадобятся только тёплая вода и обычная пищевая сода. Сначала нужно окунуть склеенные пальцы в тёплую воду, после чего постепенно втирать соду в место, где остался клей.

Делать это нужно медленно, периодически смачивая руки в воде. На это может уйти несколько минут - всё зависит от площади, которую покрыл клей.

Смотрите видео с лайфхаком:

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Об источнике: Точка Зрения 360⁰

"Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками, полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.

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