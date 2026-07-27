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Как правильно обрезать огурцы, чтобы собирать урожай до осени - секрет огородника

Юрий Берендий
27 июля 2026, 20:31
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Зачем обрезать листья и боковые побеги у огурцов. Как циркуляция воздуха защищает лозы от болезней и помогает увеличить урожай.
Как правильно обрезать огурцы, чтобы собирать урожай до осени — секрет огородника
Почему обрезка листьев крайне важна для огурцов: опыт огородника / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Зачем обрезать нижние листья у огурцов
  • Как защитить огурцы от мучнистой росы
  • Нужно ли удалять боковые побеги у огурцов

Густые посадки огурцов - самый короткий путь к потере урожая из-за мучнистой росы и других грибковых инфекций. Большинство огородников воспринимает формирование куста как эстетическую процедуру, однако её главная цель заключается в обеспечении надлежащей вентиляции. Автор популярного YouTube-канала S&K Greenhouse Джастин рассказал, как простое удаление лишней листвы помогает сохранить огуречные лозы здоровыми вплоть до самой осени.

Главред выяснил, как правильно обрезать огурцы для увеличения урожая.

видео дня

Среди овощных культур, которые он выращивал лично, огурцы блогер считает наименее требовательными. Базовый набор условий для них невелик, и формирование куста там даже не на первом месте.

"Помимо обеспечения огурцам шести часов солнечного света или более и регулярного полива, лучше всего - это поднять их над землей", - отмечает Джастин.

Опора из проволочной сетки, за которую растение цепляется усиками, выполняет не только механическую функцию. Далее срабатывает эффект, который огородник считает ключевым для здоровья насаждений.

"Чем лучше циркуляция воздуха, тем меньше вероятность того, что растения заболеют. Мучнистая роса - злейший враг огурцов, кабачков и цуккини", - подчеркивает огородник.

Что такое пасынки на огурцах и нужно ли их обрезать

Строение огуречной лозы повторяет логику томата: центральный стебель, обычные листья, усики и боковые отростки (пасынки), которые фактически формируют отдельное растение. Практика огородников в отношении них различна, и автор канала не устанавливает категорического запрета.

"Некоторые отщипывают или обрезают побеги, отходящие от главного стебля. В этом нет ничего плохого. Это действительно отлично работает", - отмечает автор канала S&K Greenhouse.

Смотрите видео о том, как часто нужно прореживать листья на огурцах:

Компактный куст - не единственный аргумент сторонников такого подхода.

"Существует мнение, что так можно получить больший урожай плодов, поскольку вся энергия сосредотачивается на главном стебле", - добавляет огородник.

Что происходит, если отказаться от пасынкования

В этом сезоне график работ у самого блогера сложился иначе, и результат он продемонстрировал на собственной грядке.

"В этом году не удалось вовремя обрезать все побеги, и вот какой эффект это дает. В результате появляется гораздо больше листьев и прибавляется работы по уходу, ведь приходится подвязывать всё это к ограде из проволочной сетки", - рассказывает Джастин.

Как прореживать листья огурцов для профилактики мучнистой росы

Компромисс, к которому пришел огородник, касается уже не побегов. В этой работе он не руководствуется ни жалостью к растению, ни сложными критериями отбора.

"Я обрезаю много листьев. На самом деле неважно, какие именно. Главная цель - просто обеспечить циркуляцию воздуха", - отмечает специалист.

Особенности формирования куста в контейнерах и на ограниченной площади

Объем работ зависит от масштаба посадки. В условиях ограниченного пространства рекомендация более строгая.

"Если огурцы растут в контейнерах или на небольших приподнятых грядках, лучше всего обрезать боковые побеги, пока они ещё маленькие, по мере их роста. Это позволяет всё контролировать и оставить только один главный стебель", - советует огородник.

На 3,5-метровой грядке, где росли его собственные лозы, режим более мягкий: строго следить за каждым ответвлением блогер не советует, но время от времени возвращается к прореживанию зелени.

Почему избыток листвы скрывает урожай

Цена густой зеленой массы стала очевидной во время обхода участка с другой стороны забора.

"Листьев было так много, что после прореживания обнаружился один спелый огурец, который раньше просто не замечали", - отметил огородник.

Почему огурцы становятся горькими и что с этим делать
Почему огурцы горькие и что с этим делать / Инфографика: Главред

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Об источнике: S&K Greenhouse

S&K Greenhouse - это англоязычный YouTube-канал, посвященный садоводству, ландшафтному дизайну и выращиванию декоративных и плодовых растений. Проект ведут специалисты тепличного хозяйства S&K Greenhouse, которые делятся практическими советами по уходу за садом, выбору растений и созданию привлекательных зеленых зон вокруг дома.

Основная тематика канала охватывает выращивание цветов, кустарников, деревьев, овощей и многолетних растений, а также сезонные работы в саду. Авторы объясняют, как правильно высаживать растения, формировать клумбы, ухаживать за газоном, обрезать кусты, удобрять почву и защищать насаждения от вредителей и болезней. Большое внимание уделяется озеленению приусадебных участков и подбору неприхотливых растений для различных климатических условий.

Видео канала имеют обучающий формат и рассчитаны как на начинающих, так и на опытных садоводов. Среди самых популярных тем - выбор декоративных кустарников, сочетание растений в ландшафтном дизайне, размножение растений черенками, выращивание томатов и другие практические советы для домашнего садоводства.

Канал был создан в 2019 году в США. По состоянию на 2026 год он насчитывает около 290 тысяч подписчиков и более 20 миллионов просмотров, что делает его одним из популярных англоязычных YouTube-проектов, посвященных садоводству и тепличному хозяйству.

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