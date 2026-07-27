Красивое, но забытое украинское слово "погіддя": что оно на самом деле означает

Эта лексема сохранилась в словарях и произведениях украинских писателей, а наряду с ней - ещё несколько редко употребляемых слов, описывающих состояние неба.

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Что такое "погіддя" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, magnific

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Что на самом деле означает слово "погіддя"

Как его использовали украинские писатели

Какие еще слова о погоде стоит вернуть в обиход

Слово "погіддя" означает ясную, солнечную и безветренную погоду, а в переносном смысле - душевное спокойствие, внутреннюю гармонию и светлое настроение. Несмотря на благозвучность, оно почти вышло из активного обихода современных украинцев, пишет "24 Канал".

Лексема происходит от прилагательного "погідний" - ясный, безоблачный, спокойный. Сначала этим словом называли прежде всего мягкую, благоприятную погоду, а со временем значение расширилось и стало охватывать состояние неба в целом. В словарях можно встретить и параллельный вариант - "погоддя".

От Нечуя-Левицкого до Боккаччо

Украинская литература сохранила десятки контекстов, в которых это слово используется не как термин, а как инструмент создания атмосферы.

"Було тихе осіннє погіддя...", - писал Иван Нечуй-Левицкий.

Подобный прием использовал и Панас Мирный, у которого лексема открывает описание спокойного дня: "Стояло погіддя, ясне й тепле...".

Зато у Натальи Королевой это слово звучит в совершенно ином регистре - как часть обращения к высшим силам.

"Сило таємна! Дай лихо пріч. Пішли погоддя, плодь і сить!" - шепчет Ясонь.

Николай Олийник использовал эту форму в бытовом противопоставлении - повседневные занятия зависели от того, что происходило за окном.

"У хляпавку - її тут не бракувало - сиділи вдома, читали або писали листи, в погіддя гуляли, переважно за містом, над Черемошем, у горах", - зафиксировал писатель.

Это слово было распространено и в переводной литературе. "Дождавшися мореплавці погоддя, розіп'яли вітрила, вийшли з Олександрійського порту і пливли скількись день щасливо", - так звучит фрагмент Джованни Боккаччо в переводе Николая Лукаша.

Слова, описывающие и небо, и человека

Наряду со словом "погіддя" в языке есть глаголы, фиксирующие само изменение - потепление и прояснение: "розпогодилося" и "випогодилося". Их особенность заключается в двойной адресации: они одинаково уместны как в отношении атмосферных явлений, так и в отношении человека.

В первом значении речь идет о наступлении ясной погоды. Во втором - о том, как кто-то избавляется от мрачного вида, наполняется хорошим настроением и становится веселее.

Языковую сокровищницу дополнят также "легіт" - едва ощутимый тёплый ветерок, и "осоння", украинский аналог "солнечной жары".

Смотрите видео о том, что такое "погіддя":

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Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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