Россия начала наносить удары по-новому: Игнат предупредил об опасном изменении

В Военно-воздушных силах отмечается рост доли "Искандеров-М", С-400 и "Цирконов".

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В Воздушных силах объяснили, почему Россия резко увеличила количество ударов баллистическими ракетами / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

За неделю противник применил более 50 баллистических ракет

Атаки смещаются с ночи на утро и день

Страна-агрессор Россия за прошедшую неделю выпустила по Украине более 50 ракет, летевших по баллистической траектории. Об изменении тактики ударов по Украине заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам Игната, речь идет прежде всего об "Искандере-М", С-400 и "Цирконах".

видео дня

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ сообщил, что обнаружение обломков ракет с маркировкой, свидетельствующей об их изготовлении всего несколько недель или месяцев назад, может указывать на трудности России с накоплением значительных запасов ракетного вооружения. По его словам, это свидетельствует о том, что часть ракет оккупанты применяют почти сразу после производства.

"Поскольку они применяют много ракет, вы видите, что доля баллистических ракет в процентном соотношении увеличивается. Имеется в виду, что раньше запускали значительно больше крылатых ракет, чем баллистических, а сейчас баллистических мы видели за прошедшую неделю, кажется, более 50 ракет, которые атакуют по баллистической траектории", - сообщил Игнат.

Кроме того, он подчеркнул, что дополнительные трудности для российского военно-промышленного комплекса создают дальнобойные удары Сил обороны Украины. По его словам, под удары попадают не только нефтеперерабатывающие предприятия, но и заводы, использующие уникальные технологии для производства комплектующих к ракетам.

Пресс-секретарь также отметил, что российские войска все чаще наносят ракетные удары по Украине в дневное время, что стало еще одной характерной особенностью последних атак.

"Враг хочет добиться внезапности, чтобы у наших Сил обороны было меньше времени на подготовку. Это изменение временных рамок суток, когда все привыкают, что ракеты летят, допустим, ночью, примерно с 2:00 до 4:00 - именно в это время они наносят удары чаще всего, а теперь наносят удары утром, в 9:00 или в 12:00. Разумеется, враг пытается таким образом достичь определенных целей, именно за счет внезапности нанесения ударов. А в остальном тактика врага неизменна - они ежедневно, как вы видите, и каждую ночь атакуют "Шахедами", - отметил пресс-секретарь.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Как Россия выбирает цели для ракетных ударов по Киеву

Промышленные объекты столицы стали одной из ключевых категорий целей, однако удар по территории завода не означает, что там развернуто крупное военное производство. Такой вывод сделал военный специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник президента по развитию технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов в Telegram-канале.

"На этот раз Россия наносила удары по предприятиям Киева, известным ещё со времён СССР. Куда именно попали ракеты, я не могу сказать, хотя они и сами увидят всё со своих разведывательных спутников", - отметил Бескрестнов.

Критически важные оборонные мощности, по его словам, давно перенесены под землю или имеют многоуровневую защиту, поэтому прямое попадание не дает врагу ожидаемого эффекта. Зато крупные заводские территории сегодня в основном сданы в аренду десяткам частных компаний: на нескольких сотнях квадратных метров могут собирать комплектующие для FPV-дронов или антенны для систем РЭБ, а администрация самого предприятия об этом может и не знать.

Еще один фактор - утечка данных. Информация о небольшом производстве доходит до российских спецслужб через посторонних людей или из-за собственной халатности, после чего удар наносится уже не по конкретному цеху, а по всей площадке.

"Нужно понимать, что агентура врага работает, и нам необходимо быть очень осторожными и не допускать ошибок", - подчеркнул эксперт.

Среди прочих мотивов выбора целей Бескрестнов называет использование отдельных участков заводов в качестве временных складов для имущества и оборудования, которое не должно там находиться. Еще один расчет - сугубо психологический: даже если предприятие годами ничего не выпускает, сам факт удара по крупному объекту в столице оказывает давление на киевлян.

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, советник президента Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов заявил, что реактивные беспилотники представляют значительную угрозу для критической инфраструктуры. Он подчеркнул, что они могут атаковать как движущиеся, так и неподвижные объекты в пределах зоны досягаемости. Он обнародовал карту потенциальной зоны поражения, где красная зона обозначена как зона потенциального риска.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о задержании главного организатора выставки оружия в Киевской области после попадания по ней российской баллистики. По данным следствия, на открытую площадку пригласили более 300 человек, самое маленькое укрытие имело площадь 34 квадратных метра и располагалось примерно в 100 метрах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине критически не хватает ракет для отражения массированных баллистических атак. Он добавил, что нужны ракеты для Patriot и что работает с партнерами над их обеспечением. Трамп уже одобрил выдачу лицензий на производство ракет для Patriot, а процесс создания готовых перехватчиков может занять около двух лет.

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О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

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