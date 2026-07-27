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Роскошное цветение гарантировано: какие растения нужно обязательно обрезать в августе

Инна Ковенько
27 июля 2026, 10:28
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Правильно проведенная августовская обрезка поможет растениям оставаться здоровыми и хорошо подготовиться к холодному времени года.
Роскошное цветение гарантировано: какие растения нужно обязательно обрезать в августе
Какие растения стоит обрезать в августе / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Когда обрезать жасмин
  • Какие растения нужно обрезать в августе
  • Когда проводить обрезку самшита летом

В августе некоторые растения завершают активный рост или цветение, и правильно проведенная обрезка поможет им оставаться здоровыми, формировать крепкие побеги и подготовиться к следующему сезону.

Главред расскажет, какие растения обязательно нужно обрезать в августе.

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Самшит

Это декоративное растение требует двукратной обрезки в течение года. Вторую процедуру рекомендуем проводить именно в августе, когда рост замедляется, пишет Country Living. Это поможет сохранить форму куста зимой и защитить молодые побеги от морозов. Работу лучше выполнять в сухой пасмурный день, предварительно убедившись, что внутри кроны нет птичьих гнезд. Во время обрезки следует удалить сухие и поврежденные ветки, а также убрать срезанные листья, чтобы растение оставалось проветриваемым.

Тимьян

В конце июля или в августе тимьян заканчивает цветение, и именно тогда его следует подрезать. Легкая обрезка поможет сохранить компактность и густоту куста. Удаляют засохшие соцветия, чтобы растение направило силы на образование новой листвы. Важно не обрезать побеги до голой древесины, поскольку это может привести к ослаблению или даже гибели растения.

Календарь цветения
Календарь цветения / Инфографика: Главред

Калистемон

Это экзотическое растение хорошо реагирует на обрезку в середине или в конце лета. Стебли с отцветшими цветами укорачивают примерно на треть, срезая чуть выше листового узла или здорового бокового побега. Также стоит удалить сухие и перекрещивающиеся ветки. Старую древесину без листьев лучше не трогать, ведь новый прирост может не сформироваться.

Английская лаванда

Лаванда нуждается в обрезке после завершения цветения. В тёплую погоду она ещё образует молодые зелёные побеги, которые должны окрепнуть к зиме. Срезать следует только мягкий прирост текущего сезона, не затрагивая старую древесину. Растение формируют в виде купола, чтобы избежать застоя влаги в центре куста.

Жасмин

В конце августа рекомендуем обрезать жасмин, ведь тогда легко определить отцветшие побеги. Их следует укоротить примерно на треть, срезая над здоровым узлом или сильным боковым побегом. Удалите сухие и поврежденные ветки, но оставьте молодые зеленые побеги - они зацветут следующим летом. Важно не удалять более трети всего растения за один раз.

Хебе

Это вечнозеленое растение нуждается в легкой обрезке после цветения в августе. Эта процедура помогает избежать одревеснения и поддерживает здоровый вид куста. Важно не обрезать до старой оголенной древесины, ведь такие побеги могут не восстановиться. Обрезают только те стебли, ниже которых остаются зеленые листья или почки. Если растение слишком разрослось, его лучше обрезать постепенно, удаляя не более трети за один раз.

Смотрите видео о том, когда нужно обрезать лилии:

@florium.ua Обрезайте лилии после цветения правильно! ✅ Правильно обрезать нужно только верхнюю часть - примерно 10 сантиметров от семенных коробочек. Все остальные листья и стебель оставляем! Благодаря оставленным листьям и стеблю луковица нарастит "деток", увеличится в размерах и укрепится за лето. ? После обрезки рекомендуем провести подкормку универсальным удобрением "Для сада и огорода" - достаточно одной мерной ложки на 10 литров воды. Поливаем под корень, примерно по 1 литру на растение. И в следующем году наслаждаемся ещё более пышным и ярким цветением!? ? Приобрести средство для подкормки и разнообразный садовый инвентарь можно в нашем интернет-магазине, ссылка в описании профиля. #флориум#florium#садоводствоукраины#выращиваемцветы#огород#лилии#обрезкалилий#советысадовода#садоводство#лилииукраина♬ original sound - FLORIUM – Мои Растения

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О ресурсе: Country Living

Country Living - это популярное американское лайфстайл-издание о доме, саде и загородной жизни.

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