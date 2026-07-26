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"Ударили по людям без всякого военного смысла": Зеленский - об ударе РФ по АТБ в Чернигове

Инна Ковенько
26 июля 2026, 18:02
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Зеленский подчеркнул, что это преднамеренный российский террор, не имеющий никакого военного оправдания.
Зеленский об атаке на АТБ в Чернигове
Зеленский о нападении на АТБ в Чернигове / Коллаж: Главред, фото: МВА, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку на супермаркет в Чернигове днем 26 июля.

По его словам, российский дрон попал в супермаркет: на данный момент известно, что 13 человек ранены, двое погибли, среди них ребенок. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Россияне продолжают "побеждать" обычные гражданские объекты. Абсолютно циничный удар дроном по обычному супермаркету в Чернигове. Ударили просто по людям без какого-либо военного смысла. На данный момент известно о тринадцати раненых. К сожалению, есть двое погибших. И среди них ребенок. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас на месте работают все необходимые службы и оказывают помощь людям", - говорится в сообщении.

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Президент Владимир Зеленский назвал атаки сознательным террором против мирного населения и призвал партнеров усилить санкции против РФ, а также предоставить Украине больше систем ПВО и средств защиты воздушного пространства.

Сократила ли Россия атаки дронами

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российская армия не уменьшила интенсивность применения беспилотников против Украины, а лишь сместила акцент на использование баллистических ракет.

По его словам, атаки дронами продолжаются практически непрерывно.

"Я бы не сказал, что их стало меньше, что они действительно сейчас делают ставку на баллистику, понимая определенные проблемы, которые у нас есть с поставками ракет для Украины, но они атакуют каждую ночь, а сейчас - и днем. Когда противник ставит перед собой такую цель, то дроны могут атаковать и круглосуточно", - подчеркнул он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, в воскресенье, 26 июля, российский беспилотник атаковал супермаркет АТБ в Чернигове. В результате атаки погибли два человека, среди них - 10-летний ребенок. Еще 13 человек получили ранения,

Как сообщал Главред, в воскресенье, 26 июля, страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и КАБами. В частности, под вражеский удар попали Запорожье и Кривой Рог. Начальник Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что в результате атаки один человек погиб, ещё шесть - ранены.

Кроме того, в ночь на воскресенье, 26 июля, страна-агрессор Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Пожары возникли сразу в трех районах столицы. В Шевченковском районе обломки упали на 18-этажный дом. Пожар возник на уровне 7–8 этажей.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

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О персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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