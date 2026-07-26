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РФ атаковала Киев баллистикой: вспыхнули пожары, сгорел склад

Мария Николишин
26 июля 2026, 07:28
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В результате удара пожары возникли сразу в трех районах столицы.
РФ атаковала Киев баллистикой: вспыхнули пожары, сгорел склад
Последствия удара по Киеву / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное:

  • Россия атаковала Киев баллистическими ракетами
  • Повреждены здания и парковка с автомобилями
  • Спасатели ликвидировали все возгорания

В ночь на воскресенье, 26 июля, страна-агрессор Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Пожары возникли сразу в трех районах столицы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в Шевченковском районе обломки упали на 18-этажный дом. Пожар возник на уровне 7–8 этажей.

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В Соломенском районе в результате падения обломков произошло возгорание на территории нежилой застройки.

"В Деснянском районе горят автомобили на парковке", - написал он.

В то же время в ГСЧС обнародовали фото последствий ночной атаки на Киев.

"Сегодня ночью столица вновь оказалась под обстрелом, из-за чего возникли пожары в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Деснянском районе сгорел склад, а также 10 автомобилей и грузовик на парковке.

В Шевченковском районе горело 4-этажное заброшенное здание, а в Соломенском - произошел пожар и разрушения в нежилом помещении.

В ГСЧС добавили, что все пожары ликвидированы.

  • Удар по Киеву 26 июля
    Удар по Киеву 26 июля фото: ГСЧС
  • Удар по Киеву 26 июля
    Удар по Киеву 26 июля фото: ГСЧС
  • Удар по Киеву 26 июля
    Удар по Киеву 26 июля фото: ГСЧС
  • Удар по Киеву 26 июля
    Удар по Киеву 26 июля фото: ГСЧС
  • Удар по Киеву 26 июля
    Удар по Киеву 26 июля фото: ГСЧС

Угроза массированного удара

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия подготовила ракеты для нового массированного удара по Украине.

По информации разведки, атака может произойти в течение ближайших 48 часов.

"Мы знаем из разведданных и от наших партнеров, что россияне подготовили ракеты для нового массированного удара по Украине. По предварительной информации, это может произойти в течение 48 часов. Пожалуйста, берегите себя - обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги", - подчеркнул глава государства.

РФ атаковала Киев баллистикой: вспыхнули пожары, сгорел склад
Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 24 июля Россия нанесла удар по Киевской области тремя баллистическими ракетами. Одну из них удалось сбить силам ПВО. В то же время в регионе проходило массовое мероприятие с большим скоплением людей - несмотря на то, что в Вооруженных силах такие собрания давно запрещены из-за угрозы атак.

В результате ракетного удара страны-агрессора России по Киевской области днем 24 июля погибла супруга руководителя Центра стратегических коммуникаций Игоря Соловея Валентина Савицкая.

Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко отмечал, что Россия наносит удары по Украине ракетами зенитно-ракетного комплекса С-400 - оружием, которое должно сбивать цели, а не атаковать их. Кремль сознательно перебрасывает боекомплект противовоздушной обороны на ударные задачи, пытаясь компенсировать нехватку баллистических ракет.

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Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательные работы, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма нетрудового характера, а также гидрометеорологическую деятельность, пишет Википедия.

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