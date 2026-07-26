РФ атаковала Киев баллистикой: вспыхнули пожары, сгорел склад

В результате удара пожары возникли сразу в трех районах столицы.

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Последствия удара по Киеву / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

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Россия атаковала Киев баллистическими ракетами

Повреждены здания и парковка с автомобилями

Спасатели ликвидировали все возгорания

В ночь на воскресенье, 26 июля, страна-агрессор Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Пожары возникли сразу в трех районах столицы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в Шевченковском районе обломки упали на 18-этажный дом. Пожар возник на уровне 7–8 этажей.

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В Соломенском районе в результате падения обломков произошло возгорание на территории нежилой застройки.

"В Деснянском районе горят автомобили на парковке", - написал он.

В то же время в ГСЧС обнародовали фото последствий ночной атаки на Киев.

"Сегодня ночью столица вновь оказалась под обстрелом, из-за чего возникли пожары в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Деснянском районе сгорел склад, а также 10 автомобилей и грузовик на парковке.

В Шевченковском районе горело 4-этажное заброшенное здание, а в Соломенском - произошел пожар и разрушения в нежилом помещении.

В ГСЧС добавили, что все пожары ликвидированы.

Угроза массированного удара

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия подготовила ракеты для нового массированного удара по Украине.

По информации разведки, атака может произойти в течение ближайших 48 часов.

"Мы знаем из разведданных и от наших партнеров, что россияне подготовили ракеты для нового массированного удара по Украине. По предварительной информации, это может произойти в течение 48 часов. Пожалуйста, берегите себя - обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги", - подчеркнул глава государства.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 24 июля Россия нанесла удар по Киевской области тремя баллистическими ракетами. Одну из них удалось сбить силам ПВО. В то же время в регионе проходило массовое мероприятие с большим скоплением людей - несмотря на то, что в Вооруженных силах такие собрания давно запрещены из-за угрозы атак.

В результате ракетного удара страны-агрессора России по Киевской области днем 24 июля погибла супруга руководителя Центра стратегических коммуникаций Игоря Соловея Валентина Савицкая.

Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко отмечал, что Россия наносит удары по Украине ракетами зенитно-ракетного комплекса С-400 - оружием, которое должно сбивать цели, а не атаковать их. Кремль сознательно перебрасывает боекомплект противовоздушной обороны на ударные задачи, пытаясь компенсировать нехватку баллистических ракет.

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Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательные работы, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма нетрудового характера, а также гидрометеорологическую деятельность, пишет Википедия.

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