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У детей не стало мамы: в результате атаки РФ на Киевщине погибла Валентина Савицкая

Анна Косик
25 июля 2026, 09:25
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Погибшая занимала должность руководителя Центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны.
Валентина Савицкая
Смерть Валентины стала невосполнимой утратой для её мужа и детей / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/solovey.igor

Кратко:

  • В результате ракетного удара 24 июля погибла сотрудница отдела связи УГО
  • У погибшей остались дети и муж

В результате ракетного удара страны-агрессора России по Киевской области днем 24 июля погибла жена руководителя Центра стратегических коммуникаций Игоря Соловея Валентина Савицкая.

Об этом он сообщил в Facebook. Погибшая работала специалистом по коммуникациям в Управлении государственной охраны.

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"В моей семье страшное горе: нелюди убили мою любимую девушку и заботливую жену, любящую маму и дочь Валентину Савицкую (Линевич)... Вспомните мою любимую, она была невероятным, лучшим человеком в мире", - говорится в сообщении.

Муж рассказал, что его жена была невероятно светлой, доброй, чуткой и красивой. При этом Валентина была настоящим специалистом в своём деле.

"Твоей любви хватало нам всем вокруг - дети всегда на первом месте! Ты научила меня воспитывать их не только строгостью, но и любовью - и я согласился, что твой метод более эффективен. Ради детей ты вошла в родительский комитет школы. Ради детей коллег занималась их летним отдыхом, искала разные варианты и буквально вырывала каждую возможность", - добавил он.

Игорь Соловей отметил, что с гибелью Валентины осиротела вся Украина, но он и дальше будет любить свою жену, хотя и не знает, как без неё жить.

Россия готовится нанести массированный ракетный удар по Украине

Главред писал, что, по данным мониторинга, Россия может нанести массированный комбинированный ракетный удар по Украине с одновременным применением около 100 ракет различных типов. Особенно внимательными следует быть жителям Киева.

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Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Уже зафиксирована передислокация одного самолета Ту-95МС с аэродрома "Оленья" на аэродром "Энгельс". Самолет будет вооружен крылатыми ракетами. Кроме того, на аэродром "Энгельс" прибыл самолет Ту-160.

Удар по Киевской области 24 июля - что известно

Напомним, Главред писал, что российские войска днем 24 июля нанесли удар по полигону, где проходила выставка вооружения. В результате атаки есть погибшие, раненые и разрушения.

Впоследствии стало известно, что Россия нанесла удар по Киевской области тремя баллистическими ракетами. Одну из них удалось сбить силам ПВО, два попадания зафиксировали на местах.

В России цинично прокомментировали удар по Киевской области. Там заявили, что целью атаки стала площадка, где проходила демонстрация беспилотных летательных аппаратов украинского и иностранного производства, которые, по их версии, используются для атак на гражданские объекты в России.

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О персоне: Игорь Соловей

Игорь Соловей - украинский журналист, медиаэксперт и специалист по стратегическим коммуникациям и информационной безопасности. В настоящее время возглавляет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI.

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