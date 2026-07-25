У детей не стало мамы: в результате атаки РФ на Киевщине погибла Валентина Савицкая

Кратко:
- В результате ракетного удара 24 июля погибла сотрудница отдела связи УГО
- У погибшей остались дети и муж
В результате ракетного удара страны-агрессора России по Киевской области днем 24 июля погибла жена руководителя Центра стратегических коммуникаций Игоря Соловея Валентина Савицкая.
Об этом он сообщил в Facebook. Погибшая работала специалистом по коммуникациям в Управлении государственной охраны.
"В моей семье страшное горе: нелюди убили мою любимую девушку и заботливую жену, любящую маму и дочь Валентину Савицкую (Линевич)... Вспомните мою любимую, она была невероятным, лучшим человеком в мире", - говорится в сообщении.
Муж рассказал, что его жена была невероятно светлой, доброй, чуткой и красивой. При этом Валентина была настоящим специалистом в своём деле.
"Твоей любви хватало нам всем вокруг - дети всегда на первом месте! Ты научила меня воспитывать их не только строгостью, но и любовью - и я согласился, что твой метод более эффективен. Ради детей ты вошла в родительский комитет школы. Ради детей коллег занималась их летним отдыхом, искала разные варианты и буквально вырывала каждую возможность", - добавил он.
Игорь Соловей отметил, что с гибелью Валентины осиротела вся Украина, но он и дальше будет любить свою жену, хотя и не знает, как без неё жить.
Россия готовится нанести массированный ракетный удар по Украине
Главред писал, что, по данным мониторинга, Россия может нанести массированный комбинированный ракетный удар по Украине с одновременным применением около 100 ракет различных типов. Особенно внимательными следует быть жителям Киева.
Уже зафиксирована передислокация одного самолета Ту-95МС с аэродрома "Оленья" на аэродром "Энгельс". Самолет будет вооружен крылатыми ракетами. Кроме того, на аэродром "Энгельс" прибыл самолет Ту-160.
Удар по Киевской области 24 июля - что известно
Напомним, Главред писал, что российские войска днем 24 июля нанесли удар по полигону, где проходила выставка вооружения. В результате атаки есть погибшие, раненые и разрушения.
Впоследствии стало известно, что Россия нанесла удар по Киевской области тремя баллистическими ракетами. Одну из них удалось сбить силам ПВО, два попадания зафиксировали на местах.
В России цинично прокомментировали удар по Киевской области. Там заявили, что целью атаки стала площадка, где проходила демонстрация беспилотных летательных аппаратов украинского и иностранного производства, которые, по их версии, используются для атак на гражданские объекты в России.
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О персоне: Игорь Соловей
Игорь Соловей - украинский журналист, медиаэксперт и специалист по стратегическим коммуникациям и информационной безопасности. В настоящее время возглавляет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI.
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