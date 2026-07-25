Почему в СССР по приказу Сталина массово сажали тополя: ответ удивит многих

Эти деревья быстро приживались в разрушенных войной городах, но оставили потомкам проблему, которая не исчезла и по сей день.

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Почему Сталин приказал повсеместно сажать тополя в СССР / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Вы узнаете:

Почему тополя стали главным деревом послевоенного СССР

Какие преимущества имели пирамидальные сорта деревьев

Чем опасны старые тополя для городов сегодня

Советская власть после Второй мировой войны массово приказывала высаживать тополя в городах, выбирая эти деревья прежде всего из-за быстрого роста, неприхотливости и способности очищать воздух от пыли и вредных веществ. Главред рассказывает о причинах массового озеленения тополями и последствиях этого решения, которые ощущаются до сих пор.

Почему выбрали именно тополя

Наиболее активно тополя начали высаживать в 1950-х годах, когда разрушенные войной города нуждались в быстром и дешевом озеленении. Именно тогда деревья массово появились вдоль дорог, во дворах, парках и на центральных улицах, пишет Oboz.ua.

Главным преимуществом тополей была их неприхотливость: они хорошо приживались в городских условиях, быстро набирали высоту и за короткое время формировали густую крону, которая создавала тень и скрывала последствия разрушений. Дополнительным аргументом стала их способность задерживать пыль и часть вредных веществ из воздуха, поэтому деревья часто сажали вблизи автомобильных дорог и промышленных предприятий.

Не менее важной была и сама форма дерева. Пирамидальные сорта можно было высаживать достаточно плотно, что позволяло быстро создавать аллеи и защитные зеленые полосы без больших затрат на дальнейший уход.

Пух и опасность: обратная сторона решения

Массовое озеленение имело и обратную сторону. При посадке часто не отбирали мужские сорта тополей, которые не образуют пух, из-за чего во многих городах преобладали женские деревья, которые каждый год во время цветения покрывают улицы большим количеством пуха.

Сам по себе тополиный пух не является аллергеном, однако он переносит пыльцу других растений, пыль и мелкие частицы, из-за чего может усугублять симптомы аллергии у чувствительных людей. К тому же сухой пух легко воспламеняется, а старые высокие деревья со временем становятся опасными из-за ломких ветвей, способных повреждать линии электропередач или падать во время непогоды.

Именно поэтому во многих городах старые тополя сегодня постепенно заменяют другими видами деревьев.

Смотрите видео о том, зачем в СССР сажали тополя:

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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