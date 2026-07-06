Секреты советского быта: почему в СССР никогда не выбрасывали кофейную гущу

Читайте в материале:
- Как использовать кофейную гущу в быту
- Для чего её добавляют в маринад
- Как правильно хранить кофейную гущу
Во времена советского дефицита люди были вынуждены максимально повторно использовать вещи. После заваривания кофе кофейную гущу почти никогда не выбрасывали, ведь она пригодилась в быту, косметических процедурах и даже в уходе за растениями. Главред расскажет более подробно.
Как сообщает OBOZ.UA, в кофейной гуще сохраняются полезные вещества, поэтому её можно использовать для уборки, ухода за домом, комнатными растениями и даже при приготовлении пищи.
Удобрение для комнатных растений
Кофейная гуща помогает улучшить структуру почвы для комнатных растений. Перед использованием её рекомендуют промыть и тщательно высушить, чтобы избежать появления плесени и чрезмерного закисления почвы. После этого кофейную гущу можно осторожно смешать с верхним слоем почвы.
Как убрать запах с рук после рыбы или чеснока
После чистки рыбы, чеснока или лука обычное мыло не всегда полностью устраняет запах. В таком случае влажную кофейную гущу смешивают с небольшим количеством моющего средства и натирают ею руки. Она помогает нейтрализовать запахи и одновременно мягко очищает кожу.
Натуральный поглотитель запахов для холодильника
Высушенную кофейную гущу насыпают в небольшую баночку или миску, накрывают тканью и ставят в холодильник. Она хорошо впитывает посторонние запахи. Заменять такой натуральный поглотитель рекомендуется раз в несколько недель.
Видео о том, как использовать кофейную гущу в качестве удобрения, можно посмотреть здесь:
Чем очистить посуду от нагара
Упорный нагар и присохший жир можно удалять с помощью кофейной гущи. Её смешивают с мыльным раствором до консистенции пасты. Такое средство помогает очищать посуду, не царапая поверхность.
Зачем добавлять кофейную гущу в маринад
Натуральные кислоты, содержащиеся в кофе, помогают сделать мясо более мягким. Кофейную гущу смешивают со специями, солью, чесноком и маслом. После маринования мясо может стать нежнее и приобрести приятный аромат во время запекания.
Как правильно хранить кофейную гущу
Чтобы кофейная гуща не покрылась плесенью, её нужно тщательно высушить, разложив тонким слоем на бумаге или ткани. После этого сухую массу пересыпают в стеклянную банку, плотно закрывают крышкой и хранят в сухом месте.
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Об источнике: УНИАН
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