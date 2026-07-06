Секреты советского быта: почему в СССР никогда не выбрасывали кофейную гущу

Кофейная гуща пригодится для уборки, ухода за растениями и на кухне. Кофейную гущу также используют в качестве поглотителя запахов и ингредиента маринада.

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Кофейная гуща в СССР / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Как использовать кофейную гущу в быту

Для чего её добавляют в маринад

Как правильно хранить кофейную гущу

Во времена советского дефицита люди были вынуждены максимально повторно использовать вещи. После заваривания кофе кофейную гущу почти никогда не выбрасывали, ведь она пригодилась в быту, косметических процедурах и даже в уходе за растениями. Главред расскажет более подробно.

Как сообщает OBOZ.UA, в кофейной гуще сохраняются полезные вещества, поэтому её можно использовать для уборки, ухода за домом, комнатными растениями и даже при приготовлении пищи.

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Удобрение для комнатных растений

Кофейная гуща помогает улучшить структуру почвы для комнатных растений. Перед использованием её рекомендуют промыть и тщательно высушить, чтобы избежать появления плесени и чрезмерного закисления почвы. После этого кофейную гущу можно осторожно смешать с верхним слоем почвы.

Как убрать запах с рук после рыбы или чеснока

После чистки рыбы, чеснока или лука обычное мыло не всегда полностью устраняет запах. В таком случае влажную кофейную гущу смешивают с небольшим количеством моющего средства и натирают ею руки. Она помогает нейтрализовать запахи и одновременно мягко очищает кожу.

Натуральный поглотитель запахов для холодильника

Высушенную кофейную гущу насыпают в небольшую баночку или миску, накрывают тканью и ставят в холодильник. Она хорошо впитывает посторонние запахи. Заменять такой натуральный поглотитель рекомендуется раз в несколько недель.

Видео о том, как использовать кофейную гущу в качестве удобрения, можно посмотреть здесь:

Чем очистить посуду от нагара

Упорный нагар и присохший жир можно удалять с помощью кофейной гущи. Её смешивают с мыльным раствором до консистенции пасты. Такое средство помогает очищать посуду, не царапая поверхность.

Зачем добавлять кофейную гущу в маринад

Натуральные кислоты, содержащиеся в кофе, помогают сделать мясо более мягким. Кофейную гущу смешивают со специями, солью, чесноком и маслом. После маринования мясо может стать нежнее и приобрести приятный аромат во время запекания.

кофе / Инфографика: Главред

Как правильно хранить кофейную гущу

Чтобы кофейная гуща не покрылась плесенью, её нужно тщательно высушить, разложив тонким слоем на бумаге или ткани. После этого сухую массу пересыпают в стеклянную банку, плотно закрывают крышкой и хранят в сухом месте.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трёх языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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