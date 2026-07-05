РФ готовит новый массированный удар: Жданов рассказал,они изменили тактику ударов

Жданов считает, что Россия могла временно переориентировать производство именно на этот тип вооружения.

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Жданов, силы ПВО / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада сил ТРО, УНИАН

О чем сказал Жданов:

Россия может повторить массированный удар по Украине

Эксперт объяснил новую тактику применения дронов

Россия сохраняет возможность повторитьмасштабную комбинированную атаку по Украине, поскольку ее запасы ракет и ударных беспилотников пока не исчерпаны. Кроме того, оккупанты могли изменить тактику применения дронов, что создает дополнительные сложности для украинской противовоздушной обороны. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

По словам эксперта, одной из главных особенностей последних массированных атак стало широкое применение реактивных ударных беспилотников.

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Жданов считает, что Россия могла временно переориентировать производство именно на этот тип вооружения.

"Они прекрасно понимают, что сейчас у нас есть пробел в борьбе именно с реактивными беспилотниками. Поэтому вполне могли перебросить основные производственные мощности именно на них", - отметил эксперт.

При этом, по его мнению, это вовсе не означает отказ от обычных дронов-камикадзе типа "Шахед".

По словам Жданова, Россия продолжает выпускать и накапливать такие беспилотники, поэтому в ходе следующих атак может вновь применить их в большом количестве.

Эксперт также обратил внимание на изменение тактики запуска дронов.

По его словам, беспилотники теперь могут лететь небольшими группами или поодиночке практически всю ночь, а использование новых систем управления позволяет операторам корректировать их маршрут в полете.

Благодаря этому дроны способны обходить украинскую ПВО с разных направлений и почти одновременно выходить к целям, значительно усложняя работу сил противовоздушной обороны.

Говоря о вероятности новой массированной атаки, Жданов отметил, что технические возможности для этого у России сохраняются.

По его оценке, если во время предыдущего удара было использовано около 500 ударных беспилотников, примерно такое же количество оккупанты могут иметь в резерве.

Кроме того, эксперт не видит признаков критического истощения запасов российских ракет.

По его словам, в последней атаке была задействована лишь часть стратегической авиации России, что также свидетельствует о сохранении потенциала для новых комбинированных ударов.

Вместе с тем Жданов подчеркнул, что определить точное время возможной новой атаки может только украинская разведка.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 26 июня российская оккупационная армия атаковала Сумы, Одесскую и Запорожскую области. В частности, в Сумах армия РФ атаковала 9-этажный жилой дом. Ударный беспилотник попал в крышу многоэтажки. Спасатели эвакуировали около 40 жителей дома.

Вечером 25 июня российские оккупанты атаковали Киев ракетами. В результате удара два человека пострадали. В Дарницком районе обломки ракеты упали на открытой территории.

В ночь на 22 июня российская оккупационная армия атаковала ударными беспилотниками гражданское судоходство в Черном море. В результате ударов БПЛА были повреждены три гражданских торговых судна, следовавших в порты Одесской области.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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