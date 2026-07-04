Началась опасная 7-балльная магнитная буря: как долго будет штормить Землю

Геомагнитный шторм такой силы, что у некоторых людей может ухудшиться самочувствие.

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Прогноз магнитных бурь / фото: pixabay

Вы узнаете:

Насколько сильной будет магнитная буря в эти выходные

Когда геомагнитный шторм пойдет на спад

Уже несколько дней подряд на Земле не утихают магнитные бури. Сегодня, 4 июля, геомагнитный шторм усилился. Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы.

Учёные объяснили, что Земля сейчас испытывает побочные удары от корональных выбросов массы, которые произошли на Солнце в начале месяца. Поэтому до 6 июля ожидаются магнитные бури уровня G2.

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Магнитные бури 4–6 июля / фото: скриншот

Предположительно, геомагнитная активность пойдет на спад только в начале следующей недели. Тогда ожидается более слабая магнитная буря - уровня G1.

По данным meteoagent, К-индекс сегодня составляет 7,3, что соответствует красному уровню, то есть высоким магнитным колебаниям. Но при этом резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, находится на нормальном уровне. Солнечная вспышка соответствует красному уровню М4.

Магнитная буря 4 июля / фото: скриншот

Завтра, 5 июля, ожидается К-индекс 5, который по-прежнему останется на красном уровне. Однако уже в понедельник, 6 июля, этот показатель снизится до 4, что соответствует желтому уровню.

Об источнике: Британская геологическая служба Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа посредством систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены другие симптомы, а именно:

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие. Речь идет о:

ограничении употребления жирной, острой и мучной пищи;

Предпочтении сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказе от кофе, алкоголя и сигарет;

Пребывании на свежем воздухе и пешие прогулки;

Регулярном проветривании комнаты.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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