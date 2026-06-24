Сотни тысяч змей выползают из под земли: стоит ли опасаться людям

После долгой зимы земля буквально оживает, когда тысячи змей одновременно появляются на поверхности и начинают брачный сезон.

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После зимней спячки из-под земли выползают 100 тысяч змей / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему десятки тысяч змей выбираются из-под земли одновременно

Что такое загадочный "брачный шар" из сотни рептилий

Как люди научились спасать змей от массовой гибели

Каждую весну в канадской провинции Манитоба можно наблюдать одно из самых необычных природных явлений на планете. В районе небольшого поселения Нарсисс десятки тысяч змей одновременно покидают подземные убежища после долгой зимовки, превращая местность в настоящий центр притяжения для туристов, фотографов и ученых.

Это явление происходит ежегодно с конца апреля по начало мая. В этот период из глубоких известняковых пещер на поверхность выходят краснобокие подвязочные змеи, которые неопасны для человека. Об этом пишет Evenimentul Zilei.

видео дня

По оценкам специалистов, в пиковые дни в районе нор может собираться от 70 до 100 тысяч рептилий.

Почему змеи выбрали именно это место

Змеиные норы Нарсисса представляют собой природные геологические образования, сформированные в слоях известняка. На протяжении тысячелетий вода создавала подземные трещины и пещеры, уходящие ниже уровня промерзания почвы.

Благодаря этому даже во время суровых канадских зим температура внутри остается выше нуля. Такие условия позволяют огромному количеству змей безопасно переживать холодный сезон под землей.

Необычный брачный ритуал

С приходом тепла первыми на поверхность выбираются самцы. Они собираются у входов в норы и ожидают появления самок. Когда самка выползает наружу, вокруг нее мгновенно образуется так называемый "брачный шар".

С приходом тепла первыми на поверхность выбираются самцы / Фото: скриншот с Youtube

Это уникальное зрелище выглядит как огромный живой клубок из десятков извивающихся тел. В некоторых случаях вокруг одной самки может собраться до сотни самцов одновременно.

Именно такие сцены сделали Нарсисс одним из самых известных мест в мире для наблюдения за змеями и съемки дикой природы.

Смотрите в видео о том, как люди со всего мира едут посмотреть на необычное природное явление:

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